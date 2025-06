Startseite Entdecken Sie die Kraft der Engel: Udo Golfmanns Heiler-Seminar feiert Premiere in Leipzig! Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-24 09:08. Tauchen Sie ein in die Welt der spirituellen Heilung! Erleben Sie vom 3. bis 5.Oktober in Leipzig wie die kraftvollen Methoden und die Unterstützung der Engel Ihr Leben transformieren können. Bretten, 24.06.2025 - Ein Versprechen, das seit 25 Jahren eingehalten wird: Dein neues Leben beginnt Fühlen Sie sich regelmäßig im Hamsterrad gefangen und suchen Sie nach einem tieferen Sinn in Ihrem Leben? Suchen Sie spirituelle Heilung, die weit über die Grenzen der Medizin hinausgeht? Viele Frauen jenseits der 35, egal ob alleinstehend oder beruflich erfolgreich, verspüren eine innere Leere, die sich nicht mit materiellen Gewinnen alleine füllen lässt. Viele Menschen wünschen sich eine intimere Zuwendung, suchen nach Schutz und Nähe und wünschen sich ein neues Leben, in welchem die Angst vor der Einsamkeit und die Angst vor dem Unbekannten keine Rolle mehr spielen. Spirituelle Heilung zu suchen ist keine Schwäche. Udo Golfmann, einer der bekanntesten Heiler und Engeltherapeuten Deutschlands bietet mit seinem neuen Heiler Seminar Leipzig im Oktober 2025 eine einzigartige Gelegenheit, diesen Bedürfnissen und Wünschen der Menschen zu begegnen und ein erfülltest neues Leben zu gestalten. Das Heiler Seminar stellt ihr Leben auf den Kopf - und dann wieder auf die Füße Das von Grunde auf neu konzipierte Heiler Seminar in Leipzig bietet Hilfe und Informationen darüber, wie Sie Ihre Ängste und Zweifel auflösen, welche Sie daran hindern, sich frei zu entfalten und ein neues Leben zu beginnen. Udo Golfmann begleitet Sie durch das Seminar und hilft Ihnen dabei, Ihre eigenen spirituellen Talente zu entdecken und diese zu entfalten. Die Integration dieser Talente in den Lebensalltag ist das erklärte Ziel des Seminars. Die außergewöhnlichen und spürbaren Energien, welche sich während des Seminars entfalten, helfen Ihnen nicht nur dabei, alte Blockaden zu lösen, sondern helfen auch neue, tiefe und oftmals lebenslange Freundschaften zu knüpfen. Sie finden beim Heilerseminar in Leipzig Seelenverwandte aus ganz Deutschland. Mehr Selbstbewusstsein, mehr Mut, bessere Entscheidungen Ein stärkeres Selbstbewusstsein, mehr Mut zu neuen Entscheidungen und eine dauerhaft verbesserte Gesundheit sind einige der positiven Auswirkungen, von denen Teilnehmerinnen berichten. Durch die verbesserte Selbstliebe und die Stärkung der Persönlichkeit können Probleme in der Beziehung oder der Familie ebenfalls mit neuer Energie angegangen werden. Das Heiler Seminar in Leipzig ist der Schlüssel zu Freiheit, Selbstbestimmung und einem neuen und ganzheitlichen Lebensentwurf, der Ihre wahren Kerntalente und Fähigkeiten vollständig ausschöpft. Die Zeit für eine spirituelle Heilung und ein neues Leben ist gekommen. Der wichtigste Termin dieses Jahr: 3.-5. Oktober 2025 in Leipzig Seit mehr als 25 Jahren gehört Udo Golfmann zu den festen Größen in der Welt der Engeltherapie und des Hellsehens. Die Schwerpunkte von Udo Golfmann liegen im Bereich der spirituellen Heilung, der individuellen Lebensberatung und der Befähigung anderer Menschen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Er hat bereits tausenden Menschen auf ihrem Weg zu einem erfüllteren und zufriedeneren Leben begleitet und ihnen geholfen, ihre Verbindung zur geistigen Welt zu stärken. Durch seine tiefe Empathie und sein fundiertes Wissen ist er ein vertrauenswürdiger Begleiter auf jeder spirituellen Reise. Das Heiler Seminar in Leipzig ist ein Schlüssel für eine spirituelle Heilung und ein neues Leben. https://www.udo-golfmann.de/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Max-Reger-Str. 1

75015 Bretten

Deutschland fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren. Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: "Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg." Pressekontakt: Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Max-Reger-Str. 1

75015 Bretten fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten