Startseite Praxisdrin statt praxisnah: Business-Trainer*in werden mit yuii Pressetext verfasst von yuii am Mo, 2025-06-23 15:45. Einzigartige Ausbildung für Business-Trainer und -Trainerinnen startet im November Berlin, 23. Juni 2025. yuii Business-Training aus Berlin, bekannt für innovative Soft-Skill-Trainings und Business-Coachings, startet eine praxisnahe und kompakte Trainer*innen-Ausbildung, die gezielt auf die Bedürfnisse der neuen Generation von Business-Trainer*innen zugeschnitten ist. Die Ausbildung zum Business-Trainer und zur Business-Trainerin richtet sich an alle, die den fundierten Einstieg in den Job suchen oder ein eigenes Trainer-Business starten möchten und sich eine Ausbildung mit „Training on the Job“ Charakter wünschen. Denn yuii ermöglicht allen Teilnehmenden, schon während der Ausbildung Erfahrung mit echten yuii-Kund*innen und Gruppen zu sammeln. Ein aktuell auf dem deutschen Ausbildungsmarkt einzigartiges Konzept, das yuii „praxisdrin“ nennt. Die Trainer Ausbildung besteht aus einem aktivierenden, kompakten Theorie-Part, der u. a. sowohl Methodenkompetenz, Didaktik der Erwachsenenbildung, zeitgemäßes Trainingsdesign (für Präsenz- und Onlineveranstaltungen) als auch sicheres Auftreten und Sicherheit bei der Steuerung von gruppendynamischen Prozessen vermittelt.

Hinzu kommen vier Future-Skills für Business-Trainer*innen, die aus yuii Sicht essenziell für die Etablierung eines erfolgreichen Trainer-Business sind. Neben vielen weiteren Themen werden Positionierungsfragen beantwortet und Fragen rund um die Entwicklung des Berufes in Zeiten von KI und natürlich digitalen Tools diskutiert. Die Teilnehmenden lernen zudem, wie sie Trainings, Seminare und Workshops erlebnisorientiert und interaktiv konzipieren und umsetzen – mit einem besonderen Fokus auf die Nutzung der yuii Lieblingsmethode der „angewandten Improvisation“. Bis heute das yuii Markenzeichen. „Wir haben unsere Trainer*innen Ausbildung genauso konzipiert, wie wir sie uns vor 15 Jahren gewünscht hätten – so viel theoretisches Wissen wie nötig, so viel echte Praxiserfahrung wie möglich“, so die yuii Gründerin Madeleine Yoran. Sabine Zelm, ebenfalls Gründerin von yuii, ergänzt „Unsere Teilnehmenden werden das Trainings-Business schon während der Ausbildung hautnah miterleben und gestalten: Von der Auftragsklärung bis zur Durchführung von Trainings. Das ist ein einzigartiger Ausbildungsansatz.“ Die yuii Trainer*innen Ausbildung im Überblick - 3 kompakte Theorie Module, Start der ersten Staffel im November 25 - Fokus auf echte Praxiserfahrung der Teilnehmenden - Integration von vier Future-Skills für angehende Trainer*innen - Mentoringprogramm bis Ende 2026 - Zeitgemäßes Trainings-Design, formatübergreifend: Präsenz & Online - Einblicke in die yuii USP-Methodik der „angewandten Improvisation“ - Kleine Ausbildungsgruppe à max. 12 Personen - Starke Community und die Möglichkeit, nach der Ausbildung für das yuii Netzwerk zu arbeiten. Die Ausbildung eignet sich für Menschen, die moderne Trainingskultur mitgestalten wollen – egal ob als Inhouse-Trainer*in für Unternehmen oder als selbstständige Trainer*innen. Details zu Inhalten, Terminen und Preisen finden Interessierte auf der Website:

https://www.yuii.de/trainer-ausbildung/ Über yuii Business-Training yuii Business-Training steht für innovative Soft-Skill-Trainings, Business-Coachings und praxisnahe Weiterbildungen und Personalentwicklung. Seit 2011 begleiten die Gründerinnen Madeleine Yoran und Sabine Zelm zahlreiche namhafte Unternehmen und deren Mitarbeitende dabei, Führung und Zusammenarbeit zukunftsorientiert zu gestalten. Kundenvon yuii sind u. a. Idealo, Wooga, Shiseido und die Kostal Gruppe. Pressekontakt:

yuii Business-Training

Sabine Zelm

sabine.zelm@yuii.de

