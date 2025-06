Startseite ZeptoMetrix gibt die Einführung einer neuartigen Technologie zur Bekämpfung des H5N1-Virus mit phagenähnlichen Partikeln (PLP) b Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-23 15:22. BUFFALO, NY / ACCESS Newswire / 23. Juni 2025 / ZeptoMetrix® freut sich, die Einführung von NATtrol Influenza A H5N1 Quantitative Stock bekannt zu geben. Es handelt sich dabei um eine bahnbrechende Entwicklung im Rahmen der qualitätsgesicherten Molekulardiagnostik. Durch die Nutzung der Technologie der Verkapselung von RNA-Material in phagenähnliche Partikel setzt dieses Produkt neue Maßstäbe in puncto Genauigkeit und Zuverlässigkeit beim Nachweis der Vogelgrippe (H5N1) und schließt kritische Lücken bei der Validierung von durchgängigen Testabläufen im Labor.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80100/ZeptoMetrixNR623_DE_PR... Angesichts der weltweit zunehmenden H5N1-Ausbrüche ist der Bedarf an zuverlässigen Materialien im Bereich der Qualitätskontrolle heute größer denn je. Mit seinem Influenza A H5N1 Quantitative Stock stellt ZeptoMetrix den Laboratorien ein umfassendes Qualitätskontroll-Kit zur Verfügung, bei dem im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten aus nackter RNA eine RNA-Extraktion erforderlich ist. Diese neuartige Lösung enthält drei in einem phagenähnlichen Partikel verkapselte H5N1-Gensegmente und stellt eine realistische Validierung der Extraktions-, Amplifikations- und Detektionsschritte sicher. Die aktuelle H5N1-Pandemie hat den dringenden Bedarf an zuverlässigen Diagnoseinstrumenten deutlich gemacht, so Dr. Karuna Sharma, PhD, Vice President & Chief Scientific Officer der Antylia Diagnostics Division. Mit dieser Markteinführung leiten wir einen bedeutenden Fortschritt in der diagnostischen Qualitätskontrolle ein. Wir verkapseln das RNA-Material in einem phagenähnlichen Partikel und stellen damit sicher, dass sich das Laborpersonal jederzeit auf die entsprechenden Ergebnisse verlassen kann. Das ist nicht nur innovativ, sondern auch entscheidend im Kampf gegen H5N1 und andere neu auftretende RNA-Viren. Der NATtrol Influenza A H5N1 Quantitative Stock (Produktcode: 0831198) ist NATtrol-inaktiviert, um die Stabilität zu verbessern, und wird mit einer präzisen Quantifizierung von 1.000.000 Genkopien/ml pro Gensegment bereitgestellt. Die Verifizierung erfolgt mittels digitaler PCR (dPCR). Das gebrauchsfertige 1-ml-Format lässt sich nahtlos in die ZeptoMetrix-STQ-Produktlinie integrieren und vereinfacht die Einbindung in den Workflow. Nähere Details zu den Bestellmodalitäten und zu weiteren ZeptoMetrix-Produkten finden Sie unter www.zeptometrix.com . Über ZeptoMetrix® ZeptoMetrix, ein Teilunternehmen von Antylia Scientific, ist ein etablierter Branchenführer in der Planung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer, hochwertiger Lösungen für den Markt der Infektionsdiagnostik. Unser fachliches Know-how und unsere Kompetenzen in der Molekulardiagnostik, einschließlich externer Qualitätskontrollen, Verifizierungspanels, Eignungspanels, kundenspezifischer Produkte/Dienstleistungen und OEM-Produkte/Dienstleistungen, setzen branchenweit Maßstäbe in puncto Leistung und Zuverlässigkeit und machen ZeptoMetrix zur ersten Adresse, wenn es um unabhängige Qualitätskontrollmaterialien geht. Produktseite: www.zeptometrix.com/us/en/nattrol-influenza-a-h5n1-quantitative-stock-1-... Kontaktdaten

