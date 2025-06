Startseite Genf ist Gastgeber der World of Coffee - Tausende Fachleute und Liebhaber von Spezialitätenkaffees werden erwartet Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-23 11:53. Messe und Konferenz mit vier globalen Wettbewerben und vielem mehr Genf, Schweiz / Access Newswire / 23. Juni 2025 / Die Specialty Coffee Association (SCA) freut sich, die globale Kaffee-Community vom 26. bis 28. Juni 2025 auf der World of Coffee Geneva im Palexpo SA begrüßen zu dürfen. Als Europas führende internationale Fachmesse für Spezialitätenkaffees verspricht die diesjährige Veranstaltung ein dynamisches Programm mit inspirierenden Workshops, renommierten internationalen Wettbewerben und spannenden Erlebnissen, die Kaffeespezialisten aus aller Welt weiterbilden, vernetzen und begeistern sollen. Wir freuen uns sehr, die globale Kaffee-Community zur World of Coffee Geneva begrüßen zu dürfen, die am 26. Juni in der Schweiz, einem der aktivsten europäischen Länder in der globalen Spezialitätenkaffeebranche und -wertschöpfungskette, eröffnet wird, sagte der CEO der Specialty Coffee Association, Yannis Apostolopoulos. Genf ist perfekt dafür geeignet, Branchenführer, Unternehmer und Kaffeeliebhaber aus aller Welt zusammenzubringen. Wir freuen uns auf drei unvergessliche Tage voller neuer Erkenntnisse, Zusammenarbeit und Feierlichkeiten. Zu den vielen Höhepunkten der diesjährigen Veranstaltung gehört der CEO-Roundtable, eine 75-minütige Podiumsdiskussion, die von Dr. Krisztina Szalai von der Swiss Coffee Trade Association (SCTA) und Yannis Apostolopoulos von der SCA moderiert wird und sich mit den dringendsten Herausforderungen und neuen Chancen der Branche befasst. Von sich wandelnden Verbraucheranforderungen und steigenden Compliance-Anforderungen bis hin zu Klimarisiken und Preisvolatilität - diese für Freitag, den 27. Juni um 10:30 Uhr geplante Sitzung, bietet Einblicke von internationalen Institutionen und Führungskräften, die die Zukunft des Kaffees aktiv gestalten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80084/WorldofCoffee-PR-06232... Die diesjährige Veranstaltung umfasst außerdem: Vier Weltmeisterschaften zum Thema Kaffee - World Latte Art Championship - Baristas messen sich in mehreren Runden in Kreativität und präziser Ausführung. Unter anderem gibt es eine neue Art Bar, in der das Publikum die Designs aus nächster Nähe betrachten kann, sowie eine Bühnenperformance, bei der innerhalb von zehn Minuten sechs Getränke zubereitet werden müssen. - World Coffee in Good Spirits Championship - Hier trifft Kaffee auf Mixologie. Die Teilnehmer kreieren heiße und kalte Kaffeecocktails. Die Finalisten bereiten dabei sowohl Irish Coffees als auch originelle alkoholische Kreationen zu. - World Cup Tasters Championship - Ein Test für Schnelligkeit, Geschicklichkeit und sensorische Genauigkeit. Die Teilnehmer müssen mithilfe von Verkostungstechniken acht Kaffeesorten so schnell wie möglich identifizieren und dabei vier intensive Ausscheidungsrunden durchlaufen. - Cezve/Ibrik Championship - Eine Feier der traditionellen Kaffeezubereitung mit Cezve/Ibrik. Dieser kulturelle Wettbewerb stellt das Kaffeeerbe Osteuropas, des Nahen Ostens und Nordafrikas in den Mittelpunkt. Auszeichnungen und Branchenanerkennung - Coffee Design Awards - Auszeichnung für herausragende Leistungen in den Bereichen Branding, Verpackung und Ladengestaltung im Bereich Spezialitätenkaffee. - Auszeichnungen für die besten neuen Produkte - Auszeichnung für Innovationen in verschiedenen Kategorien wie Zubehör für die Kaffeeaufbereitung, Zubereitungsgeräte, Zusatzstoffe und Getränke. Die Besucher können für ihre Favoriten stimmen. Die Finalisten werden auf der Messe und online vorgestellt. Bildung und Engagement - Über 20 kostenlose Vorträge und 20 praktische Workshops - Entdecken Sie aktuelle Themen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Wissenschaft, Leadership und Wirtschaft unter der Leitung von internationalen Kaffeeexperten. - Cupping Rooms - Tauchen Sie ein in globale Kaffeeprofile bei kuratierten Verkostungen, die von Produzenten, Importeuren und Exporteuren veranstaltet werden. - Roaster Villages - Treffen Sie Mikro-Röster, probieren Sie einzigartige Mischungen und entdecken Sie junge Marken für Spezialitätenkaffee. - SCA Community Lounge - Der Treffpunkt der Specialty Coffee Association auf der Messe. Informieren Sie sich über die Forschung, das Mitgliedschaftsprogramm, die Bildungsangebote und Veranstaltungen der SCA. Finden Sie heraus, wie die SCA Sie in Ihrer Karriere, Ihrem Unternehmen und Ihrer Weiterbildung unterstützen kann. - Q-Informationsveranstaltungen - Nehmen Sie an einer der täglichen Veranstaltungen teil und erfahren Sie, wie sich das Q-Grader-Programm weiterentwickelt. Geschäftsmöglichkeiten und Networking - Coffee Business Lounge - Ein ausgewählter Ort für Käufer, Aussteller und Kooperationspartner, um Kontakte zu knüpfen und Energie zu tanken. - Green Coffee Connect - Gezielte Diskussionen für Fachleute aus dem Bereich Rohkaffee zu wichtigen Themen und Chancen der Lieferkette. - CEO-Roundtable - Am Freitag, dem 27. Juni, um 10:30 Uhr kommen führende Vertreter der Kaffeeindustrie zusammen, um über Innovation, Nachhaltigkeit und globale Herausforderungen in der Wertschöpfungskette des Kaffees zu diskutieren. Zu den wichtigsten Sponsoren der Veranstaltung gehören: - Host Sponsor: BWT water+more - Platinum Sponsor: Barista Attitude - Diamond Sponsor: Nestlé Professional - Gold Sponsor: Alpro - Portrait Country: Café de Colombia mit exklusiven kulturellen Aktivitäten und dem Erlebnis eines Pop-up-Cafés. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.worldofcoffee.org . SCA-Mitglieder erhalten exklusive Vergünstigungen. Wenn Sie Aussteller oder Sponsor werden möchten, wenden Sie sich bitte an Margaret Andreucetti unter margareta@sca.coffee oder sponsorships@sca.coffee . Um die Teilnahme zu erleichtern und den Besuchern die Möglichkeit zu geben, an den für sie günstigsten Tagen Networking und Weiterbildung auf der Expo zu erleben, sind 1-Tages-Expo-Pässe und 3-Tages-Expo-Pässe erhältlich. Über die Specialty Coffee Association (SCA) Die Specialty Coffee Association ist der weltweit größte Kaffeehandelsverband. Sie hat sich der Förderung von Spezialitätenkaffee und einer florierenden, fairen und nachhaltigen Kaffeeindustrie verschrieben. Durch Veranstaltungen, Bildung, Forschung und Zusammenarbeit verbindet die SCA ein globales Netzwerk, das sich dafür einsetzt, Kaffee für alle besser zu machen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sca.coffee oder folgen Sie uns auf Social Media: @specialtycoffeeassociation. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Amy Riemer, Communications Director

978-502-4895 (Mobil)

amy@riemercommunications.com QUELLE: World of Coffee Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA email : cs@accesswire.com Pressekontakt: ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville email : cs@accesswire.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten