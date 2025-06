Startseite BioNxt lanciert Machbarkeitsstudie für Semaglutid-Dünnfilm als Alternative zu Injektion/Tabletten Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-23 11:23. VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 23. Juni 2025 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE:BNXT) (OTC:BNXTF) (FWB:BXT), gibt die Lancierung einer Machbarkeitsstudie für die Entwicklung einer oralen Schmelzfilmformulierung (ODF) für Semaglutid bekannt. Es handelt sich dabei um einen GLP-1-Rezeptor-Agonisten, der derzeit weltweit unter den Markennamen Ozempic®, Rybelsus® und Wegovy® vermarktet wird. Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Evaluierung der von BioNxt entwickelten Plattform zur Verabreichung von Arzneimitteln in Form von Dünnfilmen als nicht-invasive, anwenderfreundliche Alternative zu injizierbaren und tablettenbasierten GLP-1-Therapien. Die Studie soll die Kompatibilität von Semaglutid mit der von BioNxt entwickelten ODF-Technologie beurteilen und erste Daten liefern, die dann für die Optimierung der Formulierung und strategischen Planung im Hinblick auf das geistige Eigentum des Unternehmens herangezogen werden. Aus unserer Sicht bietet sich hier eine überzeugende Möglichkeit, den Verabreichungsmodus komplexer Moleküle wie Semaglutid zu überdenken, so Hugh Rogers, CEO von BioNxt. Unsere orale Dünnfilm-Plattform wurde entwickelt, um die Adhärenz und den Komfort der Patienten zu verbessern, und diese Machbarkeitsstudie ist ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur Markteinführung einer neuen Verabreichungsform. Semaglutid: Ein wachstumsstarkes Marktsegment Semaglutid ist ein GLP-1-Analogon, das sich rasch zu einem Blockbuster-Medikament für die Behandlung von Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit entwickelt hat und zunehmend zur Senkung des Risikos kardiovaskulärer Ereignisse eingesetzt wird. Laut einem Bericht von Data Bridge Market Research aus dem Jahr 2024 wurde der globale Markt für GLP-1-Rezeptor-Agonisten im Jahr 2023 mit 24,4 Mrd. USD bewertet und wird bis zum Jahr 2030 angesichts der Zunahme von Fettleibigkeit und der steigenden Nachfrage nach insulinfreien Therapien voraussichtlich auf 156,7 Mrd. USD anwachsen. Trotz des Erfolgs von Semaglutid sind für die meisten gängigen Formulierungen nach wie vor wöchentliche Injektionen bzw. die tägliche Einnahme großformatiger Tabletten notwendig, was sich auf die Patientenadhärenz auswirken kann. Ein sich rasch auflösender oraler Dünnfilm hingegen verspricht eine deutliche Optimierung in puncto Zugänglichkeit, Komfort und allgemeinem Wohlbefinden des Patienten. Studienziele Das Machbarkeitsprogramm umfasst: - Screening vor der Formulierung und Bewertung der Plattformkompatibilität

- Evaluierung der Wirkstoffbeladung und der Filmintegrität für die Peptidstabilität

- Erhebung von Fachdaten aus dem Frühstadium zur Unterstützung von Patentanmeldungen Die Machbarkeitsstudie befindet sich derzeit in der Planungsphase, der aktive pharmazeutische Wirkstoff (API) von Semaglutid wird voraussichtlich im Juli vorliegen. Sobald dies der Fall ist, werden die entsprechenden Maßnahmen im Vorfeld der Formulierung sowie erste Formulierungsversuche im Labormaßstab eingeleitet. Die anschließende Prototypentwicklung und -charakterisierung soll dann eine provisorische Patentanmeldung im dritten Quartal 2025 ermöglichen. Mit diesem Projekt erweitert BioNxt seine Plattform für die Verabreichung oraler Schmelzfilme (ODF) aus strategischer Sicht in Richtung einer nicht-invasiven Verabreichung hochwertiger Therapeutika. Semaglutid ist der erste einer geplanten Reihe von GLP-1-Rezeptor-Agonisten, die mit Hilfe dieser Technologie entwickelt werden. Die Plattform eignet sich besonders gut für peptidbasierte Wirkstoffe und birgt ein erhebliches Potenzial für weitere Dünnfilmlösungen in der wachstumsstarken Klasse der GLP-1-Therapien zur Behandlung von Diabetes, Fettleibigkeit und damit verbundenen Stoffwechselstörungen. Über BioNxt Solutions Inc. BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungstechnologien der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Die firmeneigenen Plattformen - Sublingual (Schmelzfilm), Transdermal (Hautpflaster) und Oral (magensaftresistente Tabletten) - zielen auf wichtige therapeutische Bereiche ab, zu denen Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen und Langlebigkeit zählen. Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will. BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com . Kontakt für Investoren & Medien Hugh Rogers, Mitbegründer, CEO und Direktor

E-Mail: investor.relations@bionxt.com

Tel.: +1 778.598.2698 Web: www.bionxt.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bionxt-solutions

Instagram: www.instagram.com/bionxt Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zum Entwicklungsprogramm des Unternehmens für Semaglutide in Form einer oralen Schmelzfilmformulierung (ODF), zum voraussichtlichen Zeitplan und zu den Ergebnissen von Formulierungsstudien, zum Potenzial für künftige Patentanmeldungen, zu Marktwachstumsprognosen und zur breiteren Anwendbarkeit der Arzneimittelverabreichungstechnologien des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehenden Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements. Diese Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem: wissenschaftliche und technische Entwicklungsrisiken; Herstellungs- und Skalierbarkeitsrisiken; Schutz des geistigen Eigentums; behördliche Genehmigungsverfahren; Wettbewerb auf dem Markt für GLP-1-Arzneimittel; sowie allgemeine wirtschaftliche, finanzielle und Marktbedingungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, die sich in solchen Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Ozempic®, Rybelsus® und Wegovy® sind eingetragene Marken von Novo Nordisk A/S und stehen in keiner Verbindung zu BioNxt Solutions Inc. und wurden nicht von diesem Unternehmen entwickelt. QUELLE: BioNxt Solutions Inc. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: BioNxt Solutions Inc.

