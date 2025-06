Startseite Konten & Synchronisation: Diese Daten sendet Ihr Pixel an Google Pressetext verfasst von Soebuetay am So, 2025-06-22 20:58. Ihr Google Pixel 9 ist tief mit Ihrem Google-Konto verknüpft – das sorgt zwar für Komfort, bedeutet aber auch, dass eine Vielzahl persönlicher Daten regelmäßig mit Google synchronisiert werden. Dazu gehören beispielsweise Kontakte, Kalendereinträge, App-Daten, Notizen, Drive-Inhalte und vieles mehr. Oft passiert das im Hintergrund, ohne dass Sie es bewusst mitbekommen. Um Ihre Privatsphäre zu stärken, lohnt es sich, die verknüpften Konten und deren Synchronisation kritisch zu überprüfen. In den Geräteeinstellungen finden Sie unter „Konten“ eine Übersicht aller verbundenen Google-Konten. Dort können Sie prüfen, welche Konten Sie wirklich brauchen – und unnötige oder veraltete Verknüpfungen entfernen. ..Weiter lesen! Ersin Söbütay

