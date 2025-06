Startseite Ein neuer Nebenjob-Trend begeistert Frauen in ganz Europa – Malibu257.com überzeugt mit Flexibilität und Seriosität Pressetext verfasst von anatoly41 am So, 2025-06-22 14:57. In einer Zeit, in der viele Frauen nach einer Möglichkeit suchen, flexibel von zu Hause aus Geld zu verdienen, bietet Malibu257 genau das, wonach sich viele sehnen: Einen digitalen Nebenjob von Frauen für Frauen, der nicht nur unkompliziert ist, sondern auch auf Vertrauen und Fairness setzt. Die Plattform richtet sich gezielt an Frauen zwischen 18 und 40 Jahren im gesamten DACH-Raum. Egal ob Studentin, Mutter in Elternzeit oder Berufseinsteigerin – Malibu257 macht es möglich, bequem per Smartphone kleine Tasks zu erledigen und dafür sofort bezahlt zu werden. Besonders beliebt sind dabei die sogenannten „Goodie-Aufträge“ – Produkttests, bei denen die Teilnehmerinnen die getesteten Artikel meist behalten dürfen. Was Malibu257 so besonders macht? Die Plattform wurde bereits 2017 von Frauen gegründet, mit dem Ziel, andere Frauen bei ihrer finanziellen Unabhängigkeit zu unterstützen. Heute zählt Malibu257 zu einer großen Marktforschungsholding mit europaweitem Netzwerk. Die technische Sicherheit sitzt in Warschau, der Kundenservice in Duisburg, und Erlebnis- sowie Reisetests werden aus Madrid und Lissabon koordiniert. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Datenschutz und Seriosität. Es gibt keine Vorleistungen, keine Mitgliedsbeiträge und keine Verpflichtung zur Teilnahme an Network-Marketing-Modellen. Alle Daten werden DSGVO-konform verarbeitet – ein Punkt, der besonders vielen Bewerberinnen wichtig ist. „Wir verstehen, dass viele Frauen skeptisch gegenüber Online-Jobs sind – genau deshalb setzen wir auf maximale Transparenz, echte Ansprechpartner und faire Bezahlung“, heißt es aus dem Team von Malibu257. Die Vergütung beginnt bei mindestens 25 Euro pro Auftrag – teilweise sind sogar bis zu 1000 Euro bei Produkttests möglich. Bezahlt wird innerhalb weniger Stunden per Echtzeitüberweisung oder Gutschein. Malibu257 ist mehr als nur ein Nebenjob – es ist eine Bewegung.

Eine Bewegung, die Frauen digital verbindet, stärkt und ihnen eine echte Perspektive bietet – ohne komplizierte Bewerbungsverfahren oder riskante Verpflichtungen. Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten