Startseite Recruiting Seminare: Top Online Seminare über Recruiting Pressetext verfasst von Gunther Wolf am So, 2025-06-22 13:07. Arbeiten Sie im Recruiting und möchten Sie Ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand bringen? Dann nehmen Sie an unserem eintägigen Online-Seminar Recruiting teil! Dieser spezielle Crashkurs richtet sich an alle erfolgsorientierten Recruiter:innen, die bereit sind, innovative Ansätze und aktuelle Trends im Recruiting kennenzulernen. Heute sind effektive und effiziente Recruiting-Strategien gefragter denn je. Unser Recruiting Online-Seminar behandelt wichtige Themen wie den gegenwärtigen Arbeitskräftemangel, die Relevanz des Arbeitgeberimages und die unterschiedlichen Anspracheformen gegenüber den Generationen X, Y, Z und Alpha. Ein zentraler Aspekt ist die Frage, wie Unternehmen ihre Vakanzen nicht nur einfach besetzen, sondern als spannende Aufgaben verkaufen können. Das Online-Seminar bietet aktuelles Know-how und Erfahrungsaustausch Das Recruiting Online-Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit, sich intensiv mit aktuellen Tendenzen der Personalbeschaffung auseinanderzusetzen. Sie erfahren, welche Methoden und Kanäle Recruiter:innen nutzen können, um die besten Talente zu gewinnen. Zudem beleuchten wir, wie die Candidate Experience optimiert und eine positive Wahrnehmung des Unternehmens als Arbeitgeber gefördert werden kann. Kaum ein Bereich des Unternehmens leistet zum einen solch einen hohen Beitrag zur Zukunfts- und Existenzfähigkeit des Unternehmens und ist zum anderen solch häufigen Turbulenzen und Veränderungen unterworfen wie das Recruiting. Da ist es gut, wenn man seine Vorgehensweisen im Recruiting auf der Höhe der Zeit weiß. Weiterentwicklung der eigenen Recruiting-Methoden im Recruiting Online-Seminar Auf Portalen, auf denen wir letztes Mal noch ausreichend gute Bewerbungen erhielten, kann eine Stellenschaltung mittlerweile völlig vergebens sein. Präfenzen, Wege und Aufenthaltsorte der Zielbewerber:innen-Gruppen sind heute woanders als gestern. Was vor kurzer Zeit hohe Aufmerksamkeit von potenziellen Mitarbeitenden erhielt und viral ging, wird morgen nur noch ein Gähnen erzeugen. Das Online-Seminar Recruiting ist als 1-Tages-Crashkurs für erfolgsorientierte Recruiter:innen eine hervorragende Gelegenheit, um sein Wissen zu aktualisieren, neue Erfahrungen aufzunehmen, sich zu vernetzen, die eigenen Vorgehensweisen auf den Prüfstand zu stellen und sich Impulse für die künftige Arbeit im Recruiting zu holen. Die einzelnen Seminarinhalte umfassen

- Neueste Trends im Recruiting

- Best- und Worst Practices

- Strategische Positionierungen und deren Umsetzung

- Die Rolle von Social Media und innovative Recruitingmethoden Das Seminar findet an folgenden Terminen statt

- 07. April 2025

- 16. Juli 2025

- 01. Dezember 2025 Die Teilnahmeplätze sind limitiert, um jedem Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, individuelle Herausforderungen zu besprechen und maßgeschneiderte Lösungen zu finden. Wir empfehlen eine rechtzeitige Anmeldung. Für Unternehmen, die mehrere Teilnehmer:innen entsenden möchten, bieten wir auch Inhouse-Seminare an, die individuell angepasst werden können. Nutzen Sie diese Chance, um Ihre Recruiting-Strategien zu optimieren und Ihr Netzwerk auszubauen. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf unserer Website über Recruiting. I.O. Group® Wolf®

Kompetenz Center Recruiting

Engelsstraße 6 (Villa Engels)

D-42283 Wuppertal

Tel. +49 (0)202 277 5000

Email io@iogw.de Über Gunther Wolf Komplettes Benutzerprofil betrachten