Startseite Hygiene auf höchstem Niveau: Die entscheidende Rolle von Seifenspendern in Kliniken Pressetext verfasst von connektar am So, 2025-06-22 08:31. Saubere Hände retten Leben - besonders in Kliniken. Moderne Seifenspender sind dabei mehr als nur Zubehör: Sie sind zentrale Bausteine der Infektionsprävention und tragen wesentlich zur Patientensiche Händehygiene als zentrale Schutzmaßnahme In Krankenhäusern und Kliniken entscheidet Hygiene über Gesundheit und Leben. Eine der einfachsten, aber zugleich effektivsten Maßnahmen zum Schutz von Patient:innen, Personal und Besuchenden ist die regelmäßige und korrekte Händedesinfektion. Dabei spielen Seifenspender eine zentrale Rolle. Sie gehören zu den meistgenutzten Hilfsmitteln im Klinikalltag - an Waschbecken, in Fluren, Patientenzimmern und OP-Vorbereitungsräumen. Die Qualität, Platzierung und Handhabung dieser Geräte haben direkten Einfluss auf die Hygiene-Standards. Systematische Ausstattung als Teil der Infektionsprävention Ein professionell eingesetzter Seifenspender ist weit mehr als ein Behälter mit Reinigungsmittel. Er ist Teil eines durchdachten Hygienekonzepts. Kliniken müssen dafür sorgen, dass Seifenspender systematisch verteilt, regelmäßig nachgefüllt und in hygienisch einwandfreiem Zustand gehalten werden. Dies betrifft sowohl manuelle als auch berührungslose, sensorbasierte Systeme. Letztere reduzieren das Risiko der Keimübertragung erheblich und gewinnen im Zuge steigender Hygienestandards zunehmend an Bedeutung. Materialien und Designs mit Wirkung Moderne Seifenspender bestehen aus leicht zu reinigenden, keimresistenten Materialien wie Edelstahl oder antibakteriell beschichtetem Kunststoff. Darüber hinaus spielt das Design eine funktionale Rolle: Einfache Bedienbarkeit, tropffreies Abgeben und eine gute Erkennbarkeit fördern die regelmäßige Nutzung. Speziell im stressigen Klinikbetrieb, in dem jede Sekunde zählt, darf die Handhabung nicht kompliziert sein. Deshalb setzen viele Hersteller auf ergonomische Einhebelbedienung oder integrierte Dosiersysteme, die exakt abgestimmte Mengen Seife ausgeben. Normen und Zertifizierungen Für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen gelten hohe Anforderungen. Klinik Seifenspender müssen beispielsweise den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) und den Vorgaben der DIN EN 1500 für Händehygiene entsprechen. Ebenso sind die Anforderungen der Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250) zu beachten. Nur zertifizierte Systeme gewährleisten den Schutz vor Kreuzkontaminationen und gewährleisten Rechtssicherheit für die Klinikleitung. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Auch im Klinikbetrieb wird zunehmend auf Nachhaltigkeit geachtet. Wiederbefüllbare Kartuschensysteme, dosierbare Mengenregelung und langlebige Spenderkonstruktionen helfen, den Verbrauch von Reinigungsmitteln zu reduzieren und die Umweltbelastung zu minimieren. Gleichzeitig profitieren Kliniken von niedrigeren Betriebskosten. Intelligente Systeme, die den Füllstand digital übermitteln, ermöglichen zudem ein vorausschauendes Nachfüllen und vermeiden Engpässe. Integration in die digitale Infrastruktur In modernen Krankenhäusern sind Seifenspender zunehmend in digitale Managementsysteme eingebunden. Sensoren erkennen Nutzungsverhalten, senden Füllstanddaten und warnen bei Unregelmäßigkeiten. Diese Vernetzung erlaubt es dem Facility Management, die Spender zentral zu überwachen und Wartungszyklen effizient zu planen - ein entscheidender Vorteil in großen Klinikverbünden mit mehreren hundert Spendern im Einsatz. Verhalten und Schulung des Personals Auch die beste Ausstattung nützt wenig, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Deshalb ist die Schulung des Klinikpersonals ein elementarer Bestandteil jeder Hygienestrategie. Seifenspender müssen korrekt und regelmäßig verwendet werden - insbesondere nach Patientenkontakt oder vor invasiven Maßnahmen. Die Einhaltung dieser Standards sollte durch regelmäßige Schulungen, plakative Hinweise und Audits unterstützt werden. Kleine Geräte, große Wirkung Klinik-Seifenspender mögen auf den ersten Blick unscheinbar wirken - ihr Einfluss auf das Gesundheitswesen ist jedoch enorm. Sie bilden die Grundlage für effektive Infektionsprävention und tragen wesentlich zur Sicherheit von Patient:innen und Personal bei. In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen und hoher Patientendichte sind sie unverzichtbare Werkzeuge einer vorausschauenden Gesundheitspolitik. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Anna Jacobs

