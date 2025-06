Startseite Firewall & Tracker-Blocker: So stoppen NetGuard & Blokada App-Spione. Pressetext verfasst von Soebuetay am Sa, 2025-06-21 21:46. Warum eine Firewall auf dem Smartphone? Wie NetGuard und Blokada Ihre Daten schützen. Im Alltag bemerken es die wenigsten: Viele Apps auf deinem Smartphone verbinden sich regelmäßig mit dem Internet – auch dann, wenn Sie sie gar nicht aktiv nutzen. Diese Verbindungen dienen nicht immer nur funktionalen Zwecken. Häufig geht es dabei um das heimliche Übertragen von Nutzerdaten an Server, etwa für Analysezwecke, Werbung oder sogar Tracking durch Drittanbieter. Dieses sogenannte „nach Hause telefonieren“ geschieht oft still im Hintergrund – ohne Hinweis oder Zustimmung. Genau hier kommt eine Firewall ins Spiel. Anders als die systemeigene Kontrolle über App-Berechtigungen bietet dir eine Firewall die Möglichkeit, den Internetzugriff für jede einzelne App gezielt zu steuern. Sie Können festlegen, welche App online gehen dürfen – und welche nicht. So verhindern Sie, dass beispielsweise eine Taschenlampen-App mit Trackingdiensten kommuniziert oder ein Spiel im Hintergrund Werbung und Nutzungsdaten überträgt. ...Weiter lesen! Ersin Söbütay

