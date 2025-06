Startseite Wertpapierfrees Vermögensanlagenkapital ist stets ohne Einfluss auf die Geschäftsführung – von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Sa, 2025-06-21 20:21. Mezzaninekapital, welches den BaFin-Regeln entspricht und dem Verwaltungsanlagengesetz genügt ( stilles Beteiligungskapital, Genussrechtskapital, Direktinvestments, BaFin-prospektfreies, grundschuldbesichertes Darlehenskapital ohne Volumenbegrenzung od. unbesichertes Nachrangdarlehenskapital etc. ) oder offenes Beteiligungskapital von privaten Investoren beschaffen: Liquidität für Unternehmen ohne Banken zur Kapitalversorgung ist das Kerngeschäft der Dr. Werner Financaial Service AG seit 35 Jahren ! Wir beraten zur besten Nutzung der BaFin-freien und BaFin-prospektfreien Kapitalbeschaffung. Vollfinanzierungen mit Privatkapital sind möglich ! Das Mezzaninekapital als Vermögensanlagenkapital kann eigenkapitalnah ( = eigenkapitalähnlich ) sein ( = equity-mezzanine) oder schuldenbezogenes (debt-mezzanine) Mezzanine-Kapital als Verbindlichkeit wie das Nachrangdarlehen darstellen – jedoch immer ohne Stimmrechts-Verwässerung ( so Dr. jur. Horst Werner dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de ). Es handelt sich stets um stimmrechtsloses Beteiligungskapital mit Gewinnbeteiligung oder mit einer nachrangig zahlbaren Festverzinsung. Die Mezzanine-Finanzierung ist eine Unternehmensfinanzierung ohne Banken und ohne Belastung des Banken-Kreditscorings. Millionengelder müssen nicht wie Millionen Bankkredite ( bankenintern ) an die Bundesbank gemeldet werden. Das bankenfreie Mezzanine-Kapital gibt es in den Ausprägungen des echten und unechten Mezzaninekapitals: das Echte ( Equity-Mezzanine ) ist bilanzrechtliches Eigenkapital und wird gleich nach dem Kommanditkapital/Stammkapital/Grundkapital vor den Kapitalrücklagen und vor dem Gewinnvortrag bilanziert. Das unechte Mezzanine-Kapital ( Debt-Mezzanine ) ist bilanzrechtlich eine Verbindlichkeit ( wie z.B. das partiarische Darlehen ) und kann allenfalls im JA-Anhang als sogen. wirtschaftliches Eigenkapital beschrieben werden. In jedem Falle erhält das Unternehmen stimmrechtsloses Kapital ohne jede Einflußnahmemöglichkeit und ohne Stimmrechtsverwässerung. Mezzanine-Kapital gibt es z.B. in der Rechtsform von stillem Beteiligungskapital, Genussrechtskapital, Nachrangdarlehen, partiarisches Darlehen, vinkulierte Namensschuldverschreibungen oder Anleihekapital als „wertpapierverbrieftes Darlehen“ mit Rangrücktritt. Sie bleiben in Ihrem Unternehmen Alleineigentümer und unterliegen keinen Fremdeinflüssen. Mezzanine-Kapital ist ein sehr flexibles Finanzierungsinstrument, das bilanziell mit zusätzlichen Vertragsbedingungen als echtes bilanzrechtliches Eigenkapital ausgestaltet werden kann. Hierzu zählen nach dem Hauptgutachten der Wirtschaftsprüfer des IdW die Verlustteilnahme, die Laufzeit von mindestens fünf Jahren, eine zweijährige Kündigungsfrist und die Erfolgsabhängigkeit der Ausschüttungen. Ansonsten bleibt es eine Verbindlichkeit ( siehe Gutachten des Instituts der Wirtschaftsprüfer, Düsseldorf, IDW in der Stellungnahme HFA 1/1994 ). Mezzanine-Kapital bildet eine Zwischenposition zwischen dem stimmberechtigten Gesellschaftskapital der Eigentümer/Inhaber des Unternehmens und den stimmrechtslosen Verbindlichkeiten von Gläubigern. Mezzanine-Kapital ist stimmrechtsloses Haftungs- und Risikokapital ohne Eigentümerrechte und verbessert damit Bonität und Rating bei den Banken. Es ist rückzahlbares (= ausschüttungsfähiges ) Eigenkapital des Unternehmens im Gegensatz zum Stammkapital / Grundkapital, welches dem gesetzlichen Einlagenrückgewährverbot unterliegt. Mezzanine-Kapital bietet sich insbesondere für KMU´s, Familiengesellschaften und mittelständische Unternehmen an, die Beteiligungskapital suchen, aber weder die bisherige Eigenkapitalstruktur durch Aufnahme von Fremdkapital schwächen noch Einflussnahmerechte abgeben wollen. Die Eigentümerstruktur im Unternehmen bleibt bei Mezzaninekapital unverändert. Die Behandlung des stillen Beteiligungskapitals als bilanzrechtliches Eigenkapital ist in einem Hauptgutachten des Instituts der Wirtschaftsprüfer ( siehe Gutachten des Instituts der Wirtschaftsprüfer, Düsseldorf, IDW in der Stellungnahme HFA 1/1994 ) von den genannten Voraussetzungen her geregeltund abswolut herrschende Bilanzlehre. Unternehmensfinanzierungs-Formen ohne Banken / ohne Bankkredite und innovative Unternehmensfinanzierungen ohne Kredit auf Eigenkapitalbasis bzw. Gewinnbeteiligungsbasis sind der Schlüssel zum betriebswirtschaftlichen Erfolg und zur unternehmerischen Unabhängigkeit: es ist die beteiligungsorientierte oder kapitalmarktorientierte Finanzierung. Kein Unternehmen kommt ab einer gewissen Größenordnung an einer solchen kapitalmarktorientierten Finanzierung vorbei. Insbesondere in Zeiten der Kreditverknappung bei den Banken ist eine neue Finanzierungsarchitektur mit einer breit gefächerten Bilanzstruktur erforderlich, sofern das Unternehmen die notwendigen Zukunftsinvestitionen sichern möchte. Soweit die Mittelherkunft aus verschiedenen Quellen stammt, umso geringer ist die finanzielle Abhängigkeit ( = Stichwort Hausbankabhängigkeit ). Unternehmer und Existenzgründer handeln deshalb auch betriebswirtschaftlich richtig, wenn Sie sich von einer Bank-kreditorientierten Finanzierung entfernen und mindestens gleichgewichtig zu einer kapitalmarktorientierten Unternehmensfinanzierung mit mehreren Kapitalgebern hinwenden. Näher dazu kostenfrei Dr. jur. Horst Werner von der Dr. Werner Financial Service AG unter dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de bei entsprechender Mailanfrage. Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten