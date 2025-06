Startseite Empirische Studien zu Benefits: Die Top 3 Benefit Ziele Pressetext verfasst von Gunther Wolf am Sa, 2025-06-21 13:43. Benefits sind ein entscheidender Faktor für die Arbeitgeberattraktivität. Was sagen Benefit-Studien zu der Frage, ob Corporate Benefits zur Bindung von Mitarbeitenden beiträgt? Welche Erkenntnisse bieten Befragungen im Hinblick auf das Ziel, die Motivation und Leistung auf individueller Ebene zu steigern? Die Experten des Deutschen Kompetenz Centers für Arbeitgeberattraktivität haben 14 aktuelle Benefit-Studien in einer Meta-Analyse ausgewertet. Seit dem 20. Juni 2025 liegen die Erkenntnisse vor. Anlass für die Meta-Analyse der Benefit-Studien war der spürbare Anstieg der Nachfrage nach Mitarbeiterbenefit-Plattformen und Portalen. Dafür sind insbesondere zwei Aspekte von Bedeutung: Ersten der zunehmende Arbeitskräftemangel und zweitens die Komplexität der Regelungen zur Steuer- und Beitragsfreiheit von Sachbezügen. 46 Prozent der Arbeitgeber verzichten auf die Bereitstellung solcher Benefits, weil die gesetzlichen Vorgaben zu kompliziert sind. Diese Regelungs-Komplexität stellt eine der größten Hürden bei der Bereitstellung von Benefits dar, insbesondere im internationalen Kontext. Die Ergebnisse der Meta-Benefit-Studien bestätigen, dass Corporate Benefits mehrere strategische Ziele verfolgen können. Die Top 3 Benefit Ziele 1. Steigerung der Arbeitgeberattraktivität: Fast die Hälfte der Arbeitnehmer gab an, dass die angebotenen Benefits zu ihrer Arbeitgeberwahl beigetragen haben. Unternehmen, die aktiv auf die Wünsche ihrer Bewerbenden eingehen, können sich einen Wettbewerbsvorteil im Recruiting verschaffen. 2. Erhöhung der Mitarbeiterbindung: Die Reduzierung der Fluktuation kann durch Benefits signifikant zur Senkung der Fluktuationsraten beitragen, was erhebliche Kosten für das Unternehmen spart. Allerdings setzen die meisten Unternehmen auf weitgehend unwirtschaftliche Benefits: Denn weiche Benefits, wie gutes Führungsverhalten und faire Karrieremöglichkeiten, sind entscheidender für die Bindung der Mitarbeitenden als noch ein Yogakurs. Eine Investition in Führungstrainings in Mitarbeiterbindungskompetenz ist wesentlich besser und nachhaltiger als ein Sachbezug. 3. Erhöhung von Motivation und Leistung: Die üblichen monetär bewertbaren Benefits und Sachbezüge erzielen diese Effekte nicht oder nur in geringem Maße. Benefits sind per Definition gleichverteilt. Wem es als Arbeitgeber um die Erhöhung von Motivation und Leistung geht, sollte damit aufhören, immer neue Benefits als "Leistung ohne (arbeitnehmerseitige) Gegenleistung" über die Gesamtbelegschaft auszuschütten. Es ist sinnvoller, Benefits leistungsorientiert zu verteilen. Damit wird nicht nur für mehr Fairness im Sinne von Leistungs-Gerechtigkeit gesorgt, sondern es werden auch wirksame Anreize zu hoher Motivation und Performance gegeben. Jedoch zeigen die Studien auch, dass viele Unternehmen sich noch in einem Entwicklungsstadium befinden, wenn es um die Implementierung und das Controlling dieser Benefits geht. Nur 46 Prozent der Arbeitgeber analysieren, welche Benefits von den Mitarbeitenden tatsächlich genutzt werden, und lediglich 36 Prozent führen regelmäßige Zufriedenheitsumfragen durch. Dies deutet darauf hin, dass es an der Zeit ist, die Mitarbeiterbedürfnisse stärker in den Fokus zu rücken. Wirtschaftlichkeit der Benefits wird kaum geprüft „Ein effektives Benefit-Management geht kilometerweit über die bloße Bereitstellung von Sachbezügen hinaus. Es erfordert eine kontinuierliche Analyse und Anpassung an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden“, betont der Arbeitgeberattraktivitäts-Experte und Performance-Berater Gunther Wolf, CEO der Wolf® Unternehmensberatung. „Die Studien zeigen, dass ein gezielter Einsatz von Benefits nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeitenden steigert, sondern auch die Gesamtleistung des Unternehmens positiv beeinflusst.“ Die Benefit-Studien zeigen aber auch, dass die meisten Unternehmen bei der Auswahl der Benefits weder wirtschaftlich noch strategisch vorgehen. Wolf weiter: "Weiche Benefits werden viel zu selten in Erwägung gezogen. Dabei besitzen diese einen wesentlich größeren Impact als steuerbegünstigte Sachzuwendungen." Welche Benefits wirklich nachhaltig wirksam sind Dies gälte besonders für die erwünschte Mitarbeiterbindung, sagt Wolf. Es würden mit Benefits zu häufig "Bonbons zum Trost verteilt und teure Pflaster auf Wunden geklebt, statt sich um die Heilung der wirklich relevanten Fluktuationsursachen zu bemühen". Die Implementierung eines durchdachten Benefit-Programms kann Unternehmen helfen, die Herausforderungen des Arbeitsmarktes zu meistern und sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren. Für weitere Informationen über die optimale Gestaltung von Mitarbeitervorteilen stehen unsere Experten für Beratung und Implementierung bereit. I.O. Group® Wolf®

