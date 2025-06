Startseite Köstliches vom Grillen ohne Fleisch Pressetext verfasst von Kummer am Sa, 2025-06-21 05:54. Köstliches vom Grillen ohne Fleisch. Geht das überhaupt, werden Sie sich jetzt fragen. Ja, das geht, wie die Rezepte aus dem Buch „Vegetarisches Grillvergnügen – so einfach geht’s“ zeigen. Buchbeschreibung:

Jeder denkt, wenn er das Wort grillen hört, sofort an saftige Steaks, Burger und Würstchen. Und der Vegetarier bekommt die Beilage. Falsch gedacht!

Auch als Vegetarier kann man die Grillsaison in vollen Zügen genießen, wie die Rezepte in diesem Kochbuch zeigen.

Und natürlich gibt es auch Ideen für leckere Salate, Butter und Dips, denn die dürfen bei einem richtigen Grillvergnügen auf keinen Fall fehlen.

Bestimmt werden diese vegetarischen Köstlichkeiten auch bei Ihnen die Lust aufs Grillen wecken. Also dann nichts wie ran an den Grill und los! Zum Buch geht es hier:

Rezepttipp: Kichererbsen-Burger

200 Kichererbsen (Dose)

2 Schalotten

1 EL frisch gehackte Petersilie

100 g Quark

2 Eier

150 g Paniermehl

1 - 2 Prisen Salz

2 - 3 Prisen Pfeffer

6 EL Sojaöl

Grillschale

Zubereitung:

Kichererbsen in einem Sieb abtropfen lassen. Dann zusammen mit dem Quark nicht zu fein pürieren.

Schalotten schälen und fein hacken. Dann zusammen mit der Petersilie, Eiern, Paniermehl, Kichererbsenmasse, Salz und Pfeffer vermengen. Bratlinge daraus formen und mit 4 EL Sojaöl von beiden Seiten bepinseln.

Die Grillschale mit dem restlichen Sojaöl auspinseln und die Kichererbsen-Burger hineinlegen. Die Schale auf den heißen Grill legen und die Burger darin unter mehrmaligem Wenden 8 Minuten grillen. Produktinformation:

Rezeptliste:

Dips

Feta-Dip, Walnuss-Dip, Sesam-Dip, Honig-Chili-Dip, Zitronen-Joghurt-Dip, Bananen-Curry-Dip, Schnittlauch-Dip, Avocado-Quark-Dip, Pfirsich-Curry-Dip, Honig-Senf-Dip

Butter

Knoblauch-Schnittlauch-Butter, Blumen-Butter, Honig-Butter, Tomaten-Petersilien-Butter, Preiselbeer-Butter, Curry-Petersilien-Butter, Wasabi-Butter, Parmesan-Butter, Senf-Butter, Maracuja-Butter

Salat

Mais-Paprika-Salat, Schlangengurke-Mandarinen-Salat, Brot-Feta-Salat, Apfel-Lauch-Salat, Avocado-Salat, Tomaten-Salat, Rucola-Möhren-Salat, Rettich-Paprika-Salat, Nektarinensalat, Bunter Nudelsalat, Nacho-Salat

Käse

Erdbeer-Feta-Spieße, Halloumi-Spieß, Mozzarella-Polenta-Spieß, Honig-Ziegenkäse, Käse-Sandwich

Gemüse

Zucchinischeiben, Süßkartoffelscheiben, Gemüse-Spieß, Grüner Spargel, Honig-Zwiebeln, Auberginenscheiben, Kartoffelspalten, Fenchelspalten, Selleriescheiben, Gefüllte Champignons, Kartoffel-Frühlingszwiebeln-Spieß, Brokkoli-Polenta-Spieß, Frühlingszwiebeln-Ananas-Spieß, Apfel-Bällchen-Spieß

Burger, Bratlinge und Co.

Bohnen-Bratling, Reis-Haselnuss-Bratling, Kichererbsen-Burger, Grünkern-Bratling, Hüttenkäse-Paprika-Bratling, Buchweizenküchlein

Tofu und Co.

Marinierter Tofu, Tofu-Pfirsich-Spieß, Tofu-Chili-Frikadelle, Tofu-Sesam-Steak, Tofu-Champignon-Spieß, Tofu-Linsen Röllchen, Tempeh-Paprika-Spieße, Mariniertes Seitanschnitzel

Süß

Zwetschgen mit Ahornsirup, Gegrillte Ananasscheiben, Gegrillte Pfirsiche, Gegrillte Birnen, Gegrillte Wassermelone, Erdbeer-Bananen-Spieß, Schoko-Bananen Mehr Infos unter:

