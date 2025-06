Startseite Ditchit sprengt den ikonischen Twitter-Vogel zur Eröffnung des lokalen Marktplatzes in die Luft Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 23:00. Dover, DE / ACCESS Newswire / 20. Juni 2025 / Mit einem explosiven, dem Silicon Valley würdigen Spektakel, hat Ditchit, der aufstrebende Star im Bereich Online-Marktplatz und Rivale von OfferUp, Schlagzeilen gemacht, da er das ehemalige 560 Pfund schwere Vogel-Schild von Twitter erworben und dann in die Luft gejagt hat, das einst über dem Firmensitz in San Francisco thronte.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80076/Ditchit_1041448_DEPRco... Die Marketing-Aktion, die in der Wüste von Nevada mit einer 15-köpfigen Produktionsmannschaft, vier Tesla Cybertrucks und einem Hollywood-Pyrotechnikexperten gedreht wurde, markierte einen symbolischen Abschied von alten Technikmonopolen und ist die symbolträchtige Darstellung von Ditchits Ziel: Einen lokalen Marktplatz aufzubauen, der Menschen vor Profite stellt. Elon Musk hat Twitter zu X umfirmiert, um die freie Meinungsäußerung zu unterstützen. Bei Ditchit tun wir dasselbe für lokale Marktplätze, so Ditchit-Sprecher James Deluca. Die Plattformen von heute sind bestimmt von Werbung, Gebühren und Algorithmen, die Unternehmen Vorrang vor den Menschen geben. Ditchit ist anders: Es ist kostenlos, werbefrei und wurde entwickelt, um echte Communities und echte Verkäufer zu unterstützen. Das 12 Fuß hohe Twitter-Schild, das liebevoll Larry genannt wird, wurde Anfang dieses Jahres für 34.000 $ ersteigert. Während der Kauf anfängliche von Nostalgie bestimmt war, beschloss das Unternehmen schließlich, das Artefakt zu einem Symbol des Umbruchs zu machen. Das resultierende Video, das jetzt live auf YouTube zu sehen ist, zeigt das explosive Ende des riesigen Schilds außerhalb von Las Vegas und fängt so einen Moment filmisch ein, der bereits für virale Aufmerksamkeit sorgt. www.youtube.com/watch?v=KHKWT2UusWk Aber dies ist nicht das Ende von Larry. Fragmente des Schilds und werden ab heute über die Ditchit-App in einer Auktion im Sealed-Bid-Verfahren verkauft. Der Erlös geht zu 100 % an das Center for American Entrepreneurship, eine gemeinnützige Organisation, die sich für Startup-Innovationen einsetzt und die nächste Generation von Unternehmern unterstützt. Viele Unternehmer beginnen mit lokalen Marketplace-Apps, fügte Deluca hinzu. Wir sind hier, um diesen Weg zu unterstützen - nicht nur durch unsere Plattform, sondern durch konkrete Maßnahmen. Mit der Aktion verkauft Ditchit nicht nur ein Stück Tech-Geschichte. Sie signalisiert auch eine neue Ära für digitale Marktplätze - eine Ära, die von Transparenz, Zugänglichkeit und dem Glauben angetrieben wird, dass lokale Volkswirtschaften etwas Besseres verdienen. Über Ditchit Ditchit ist ein lokaler Marktplatz, bei dem die Community im Vordergrund steht und der für normale Käufer und Verkäufer geschaffen wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Plattformen ist Ditchit werbe- und gebührenfrei und wurde entwickelt, um Transaktionen einfach und fair zu gestalten. Die Ditchit-App wurde 2024 entwickelt und ist für iOS und Android verfügbar. Mediensprecher:

