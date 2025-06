Startseite Grundschuldbesicherte Darlehen bei der Abwicklung von Immobilienkäufen und im Vertrieb - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Fr, 2025-06-20 20:18. Gern übersende ich Interessenten weitere BaFin-Schreiben, das BaFin-Merkblatt zu den besicherten Darlehen und einen ausführlichen Beschluss des Verwaltungsgerichts ( VerwG ) Frankfurt/Main ( 22 Seiten ) vom 26. Aug. 2015 über die Zulässigkeit und die erforderlichen Usancen von grundschuldbesicherten Darlehen. Daraus geht auch hervor, dass der Emittent von grundschuldbesicherten Darlehen keine Bank sein muss, sondern jedes private Unternehmen derartig besicherte Darlehen von privaten Anlegern ohne Volumenbegrenzung aufnehmen darf. Genehmigung für Vermittler nach § 34c GewO ausreichend Für den Vertrieb von grundschuldbesicherten Darlehen ist auch keine Vermittlererlaubnis nach § 34 f oder 34 i Gewerbeordnung erforderlich ! Finanzanlagenvermittler im Sinne des § 34 f GewO ist nach Abs. 1 Ziff. 3 nur derjenige, der Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes für Kreditanbieter vermittelt. Nach der ausdrücklichen Verwaltungspraxis der BaFin gehören die öffentlichen Angebote von grundschuldbesicherten Darlehen nicht zu den gesetzlich bestimmten und definierten Vermögensanlagen. Unter Finanzdienstleistern und Vermittlern taucht auch immer wieder die Frage auf, ob bei der Platzierung und Vermittlung von grundschuldbesicherten Darlehen eine Erlaubnis gem. § 34 i Gewerbeordnung erforderlich ist. Beim § 34 i GewO geht es um die Vermittlung von Verbraucherdarlehen oder um die Beratung bei solchen Verbraucherdarlehen für Darlehensnehmer. Bei den Emissions-Unternehmen sind die Kunden keine zu schützenden (Verbraucher-) Darlehensnehmer, sondern Darlehensgeber. Deshalb trifft der § 34 i GewO auf die Vermittlung von grundschuldbesicherten Darlehen und die Vermittlung von Darlehensgebern nicht zu. Der Anleger ist in diesen Fällen kein zu schützender „Verbraucher“ ( kein Darlehensnehmer ), sondern selbst Darlehensanbieter als Kapitalgeber.

https://kapitalundfinanzierung.wordpress.com/2018/06/29/grundschuldbesic... Ihre Projektentwickler-Unternehmen als Herausgeber ( = Emittent ) der grundschuldbesicherten Darlehen bedürfen keiner zusätzlichen Erlaubnis nach der Gewerbeordnung. Für die kapitalmarktrechtliche Zulässigkeit der privaten grundschuldbesicherten Darlehen als Kapitalanlagen setzt die BaFin zum einen voraus, dass sich die Besicherung im Rahmen des Verkehrswertes einer deutschen Immobilie bewegen muss. Dies ist bei den Immobilien unserer Mandanten stets der Fall. Dieser Verkehrswert kann entweder durch eine zeitnahe Kaufpreisvereinbarung oder durch ein Bewertungsgutachten nachgewiesen werden. Zum anderen muss die Grundschuldbesicherung so veranlasst sein, dass jeder Anleger als Darlehensgeber einen direkten Zugriff auf das Sicherungsmittel hat und unmittelbar im Falle von Nichtleistung des Unternehmens die Zwangsvollstreckung in das Grundstücksobjekt einleiten kann. Er muss die Möglichkeit haben, sich eine vollstreckbare Ausfertigung über die

(Teil-)Grundschuld ausstellen zu lassen, ohne dass es der Zustimmung eines Dritten bedarf. Dies ist bei unseren Mandanten der Fall. Als verbotenes Einlagengeschäft bestimmt das Kreditwesengesetz ( KWG ) in § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 unbedingt rückzahlbare Gelder, wenn der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen ( = (Teil-)Grundschuldbrief ) verbrieft wird. Geschieht die Besicherung dadurch, dass für die Anleger keine (Teil-)Grundschuldbriefe ausgestellt werden, sondern nur eine Anspruchsabtretung und nur der Mitbesitz am Stammbrief eingeräumt wird, so ist zusätzlich erforderlich, dass auf das Widerspruchsrecht des jeweiligen Grundstückseigentümers aus § 1160 BGB verzichtet und der Verzicht ins Grundbuch eingetragen wird. Die notarielle, anteilige Anspruchsabtretung ( z.B. die Abtretung einer Eigentümergrundschuld ) bedarf keiner Eintragung ins Grundbuch. Der Anleger erhält zum Nachweis die notarielle Abtretungsurkunde über die Grundschuldbesicherung in Kopie in der Höhe seiner Zeichnungssumme.

Voraussetzung für das besicherte Darlehen von privater Seite ist also, dass dem Darlehensgeber eine (abgetretene) Grundschuldabsicherung eingeräumt und eine (Teil-)Brief(Eigentümer-)Grundschuld ausgestellt sein muss, die ihm selbst unabhängig von Dritten eigene Verwertungsrechte in Bezug auf die Grundschuld gewährt. Sofern der amtierende Notar die (Teil-)Eigentümer-Briefgrundschulden verwahrt, darf er keine eigenen Zurückweisungsrechte haben, wenn der Anleger eine vollstreckbare Ausfertigung beantragt. Bei unseren Mandanten hat es in den letzten zehn Jahren noch keinen einzigen Streit mit einem Anleger gegeben. Der amtierende Notar ist derjenige, der im Hinblick auf das mögliche erlaubnispflichtige Erbringen von Zahlungsdiensten nach dem Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (ZAG) durch den Notar, welcher in diesem Zusammenhang auch den Kaufvertrag über die zu erwerbende Immobile oder die Grundschuldurkunde beurkundet. Sollte dies der Fall sein, dass die Weiterleitung von Investitionskapital Bestandteil des Beratungs- bzw. Mandatsverhältnisses des amtierenden Notars oder die Verwahrung von Grundschuldbriefen im Rahmen der Abwicklung des Immobilienerwerbs oder der Grundschuldbesicherung ist, so liegen keine erlaubnispflichtigen Zahlungsdienste nach dem ZAG und auch keine genehmigungspflichtigen Depotgeschäfte vor. Dies ist bei unseren Mandanten stets der Fall. Deshalb weisen wir insbesondere auf unsere grundschuldbesicherten Darlehensverträge hin, die nach dem Kreditwesengesetz immer BaFin-genehmigungsfrei und Prospekt-frei ohne Volumenbegrenzung und ohne WIB platziert werden können.

