Startseite Nicola Mining leitet Explorationsbohrungen auf seinem Vorzeige-Kupferprojekt New Craigmont ein Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 19:01. VANCOUVER, BC, 20. Juni 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das Unternehmen oder Nicola) (TSX: NIM) (OTCQB: HUSIF) (FWB: HLIA) freut sich, die Aufnahme des Explorations-Diamantbohrprogramms 2025 (das Programm 2025) auf seinem Kupferprojekt New Craigmont (New Craigmont) unweit von Merritt (BC) bekannt zu geben. Aktivitäten zur Generierung von Explorationszielen Im Zuge der Zusammenarbeit mit ALS Geoanalytics (GoldSpot Discoveries Ltd.; GoldSpot) wurden 2025 fünf vorrangige Explorationsziele (Abbildung 1) ermittelt, wobei KI-basierte Methoden zur Analyse und Korrelation geophysikalischer und geochemischer Daten aus Nicolas großer Explorationsdatenbank zum Einsatz kamen. Im Rahmen des Programms 2025 von Nicola werden drei dieser Ziele untersucht werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80064/NIM_062025_DEPRcom.001... Abbildung 1. Standorte der vorrangigen Explorationsziele auf Grundlage der Analyse der geophysikalischen und geochemischen Daten im Jahr 2025 durch GoldSpot. - Ziel A entspricht im Wesentlichen dem Zielgebiet West Craigmont/WP, in dem 2024 mehrere Bohrungen absolviert wurden (siehe Pressemeldung vom 30. August 2024). Die Bohrungen 2024 ließen eine günstige Alteration erkennen, die eine genauere Untersuchung rechtfertigen könnte.

- Ziel B ist ein neues Ziel, das im Rahmen der Analyse durch GoldSpot ermittelt wurde. Hier fanden noch nie Bohrungen statt.

- Ziel C entspricht dem Zielgebiet MARB/CAS, welchem aufgrund der positiven Ergebnisse des Explorationsprogramms 2024 hohe Priorität eingeräumt wurde.

- Ziel D entspricht dem wichtigen MINFILE-Vorkommen Titan Queen. Historische sowie anschließende Bohrungen und Kartierungen im Jahr 2016 rechtfertigen die Durchführung weiterer Bohrungen.

- Ziel E ist ein weiteres neues Ziel aus der GoldSpot-Analyse, das im Rahmen des Programms 2025 untersucht wird. Nicola setzt die Zusammenarbeit mit GoldSpot bei der Optimierung des Explorationsprogramms 2025 fort; unter anderem sollen unter der Leitung von GoldSpot Röntgenfluoreszenz- (pXRF) und kurzwellige Infrarotdaten (SWIR) erfasst werden, um die Erhebung konsistenter, qualitativ hochwertiger Daten im Einklang mit den Explorationszielen für New Craigmont zu gewährleisten. Diese neu erfassten Daten werden zur Entwicklung von Explorationszielen beitragen und das Verständnis der Skarn- und Porphyr-Mineralisierung verbessern. Pläne für Diamantbohrungen Die Explorationspläne für das Programm 2025 umfassen 4.000 bis 5.000 Meter Diamantbohrungen in den Bereichen MARB/CAS, West Craigmont/WP sowie in zwei neuen, von ALS GoldSpot generierten Zielgebieten (Abbildung 2). Ziel des Programms 2025 ist die Gewinnung geologischer Daten zur Weiterentwicklung potenzieller Zielzonen für ein mögliches Porphyr-Kupfersystem bei New Craigmont. Das Bohrkernmaterial wird wertvolle Informationen über Lithologie, Struktur, Alteration und Mineralisierung liefern und einer Multi-Element-Analyse unterzogen werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80064/NIM_062025_DEPRcom.002... Abbildung 2. Zielgebiete für das Bohrprogramm 2025 auf dem Projekt New Craigmont. Die Bohrungen bei MARB dienen der genaueren Untersuchung der oberflächennahen porphyrischen Kupfermineralisierung, wobei die Bohrlöcher darauf ausgerichtet sind, einen vertikalen Mineralisierungstrend in der Tiefe zu erproben. Der oberflächennahe Skarn, der 2024 bei CAS entdeckt wurde, ist typisch für die Mineralisierung, die in der Embayment Zone festgestellt wurde. Mit weiteren Bohrungen im Rahmen des Programms 2025 soll die potenzielle Kontinuität der Mineralisierung entlang des Trends zwischen MARB, CAS und der Embayment Zone untersucht werden. Draken ist ein vorrangiges Ziel, in dem noch keine Bohrungen absolviert wurden. Es besteht aus einer Gruppe von Kupfervorkommen, die im Zuge des Feldprogramms 2023 von Nicola entdeckt wurden (Abbildung 2). Ausbisse des Guichon Border Phase-Quarzdiorits enthalten porphyrische Quarz-Feldspat-Erzgänge mit schwachen Kupferoxidmineralen. Die Ausbisse bei Draken weisen einige der am stärksten ausgebildeten porphyrischen Alterationen auf, die bisher auf dem Konzessionsgebiet New Craigmont dokumentiert wurden. Darüber hinaus fällt das Ziel mit hohen Resistivitätswerten sowie einer hohen geophysikalischen Resonanz der Aufladbarkeit zusammen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80064/NIM_062025_DEPRcom.003... Abbildung 3. Ausbiss des neu entdeckten Vorkommens Draken, der mehrere Gruppen von Quarz-K-Feldspat- +/- Epidot-Erzgängen aufweist, wobei einige der Erzgänge Kupferoxid enthalten (eingefügtes Bild) - alles typische Merkmale eines Porphyrsystems. Zusammenfassung Mit den folgenden Arbeiten will Nicola im Jahr 2025 erneut Porphyrsysteme ins Visier nehmen: - Erfassung einer erweiterten Reihe von geochemischen Daten für weitere auf die Ermittlung von Zielen ausgerichteten Studien mit GoldSpot

- Erweiterung der Ausmaße der Mineralisierung, die auf den Zielen MARB und CAS festgestellt wurde

- Erprobung von zwei neuen Zielen bei West Craigmont, einschließlich Draken

- Erprobung von zwei neuen, von GoldSpot ermittelten Zielen im Zentrum des Konzessionsgebiets Das Budget für das Programm 2025 beträgt schätzungsweise 1,5 bis 2,0 Millionen $. Nicola geht davon aus, dass die Bohrungen im September abgeschlossen werden. Das Unternehmen wird in einer separaten Mitteilung über die Exploration auf seinem hochgradigen Silberprojekt Treasure Mountain informieren. Qualifizierter Sachverständiger Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung wurden von Will Whitty, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Whitty ist als Vice President, Exploration für das Unternehmen tätig. Über Nicola Mining Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX-V Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat mit hochgradigen Goldprojekten mit Sitz in BC Gewinnbeteiligungsverträge über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten. Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem Konzessionsgebiet, das eine historische Kupfermineralisierung beherbergt und ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt. Für das Board of Directors Peter Espig Peter Espig

