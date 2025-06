Startseite QS Energy erhält ersten Auftrag für mehrjährigen Einsatz von AOT Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 15:17. Programm im Wert von mehreren Milliarden Dollar mit bis zu 400 bestellten Einheiten zur Modernisierung der Rohöltransportinfrastruktur TOMBALL, TX / ACCESS Newswire / 20. Juni 2025 / QS Energy Inc. (OTCQB: QSEP), ein führendes Unternehmen im Bereich der Rohöltransporttechnologie, hat einen Großauftrag für den Einsatz seiner Applied Oil Technology (AOT) in Südostasien und Afrika erhalten. Dies ist ein Durchbruch für QS Energy und unterstützt die globalen Bestrebungen hinsichtlich der Modernisierung und Dekarbonisierung der Rohölinfrastruktur. EINLÖSEN EINES VERSPRECHENS VON INNOVATION UND ERFOLG Diese erste Bestellung von fünf AOT-Einheiten markiert den Beginn eines umfassenderen, mehrphasigen Einsatzes im Rahmen eines staatlich geförderten Programms mit VIPS Petroleum. Mit einem Wert von 25 Millionen $ und einer voraussichtlichen vollständigen Zahlung in diesem Quartal ist diese Bestellung der Auftakt eines Rahmenprogramms im Wert von bis zu 2 Milliarden $ für 400 Einheiten in Südostasien und Afrika. Die restlichen 395 Einheiten werden in meilensteinbasierten Phasen mit einer 50/25/25-Zahlungsstruktur geliefert, wodurch QS Energy ab dem dritten und vierten Quartal 2025 über einen starken Cashflow verfügen wird. Die geprüften Ergebnisse der AOT haben dazu beigetragen, Türen bei Energieministerien und landesweit tätigen Ölunternehmen zu öffnen. Dieser Deal wurde von VIPS Petroleum ermöglicht, dem exklusiven regionalen Vertriebspartner von QS Energy, der 2024 unter Vertrag genommen wurde. Cecil Bond Kyte, CEO von QS Energy, sagte: Dieser Auftrag beweist, dass unsere Technologie bereit ist, den Transport von Rohöl zu revolutionieren. Mit VIPS und der Unterstützung von Ministerien und Betreibern setzen wir einen neuen globalen Standard in puncto Effizienz und Nachhaltigkeit. DIE TECHNOLOGIE, DIE DEN TRANSPORT VON ROHÖL REVOLUTIONIERT Die AOT wurde durch von Fachleuten geprüfte Studien, Feldversuche und Tests der Temple University auf unabhängige Weise validiert und löst eines der ältesten Probleme der Branche - den effizienteren Transport von Öl. Seit den Tagen von Rockefellers Standard Oil hat die Branche mit Viskosität, Schleppkraft und Energieverlusten zu kämpfen. Die AOT reduziert die Viskosität mithilfe elektrischer Felder um 10 % oder mehr und senkt so den Pumpendruck und die Energiekosten. Jede Einheit wurde für den anspruchsvollen Dauerbetrieb ausgelegt und wird strengen Tests unterzogen, um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. HERGESTELLT IN AMERIKA, PRODUZIERT FÜR DIE GANZE WELT QS Energy ist stolz darauf, AOT-Systeme in den USA zu entwickeln und herzustellen, unterstützt von amerikanischen Arbeitskräften. Zu unseren Partner gehören: - Industrial Screen and Maintenance, ein Hersteller mit über 56 Jahren Erfahrung

- Precision Urethane, ein Familienunternehmen - seit über 55 Jahren führend im Bereich Urethan

- ReadyFlo, ein Spezialist für schlüsselfertige ASME-Druckbehälter

- Forward-MFG, Experte für kundenspezifische Elektronik und Sensoren Ihr Engagement hat dazu beigetragen, diesen historischen Deal zu ermöglichen. AUSBAU GLOBALER PARTNERSCHAFTEN UND FINANZIERUNGEN Dieses Abkommen bringt Südostasien und Afrika beim modernen Rohöltransport und der Schaffung von Arbeitsplätzen in eine Führungsposition. Der Erfolg dieses Modells fördert Expansionsgespräche mit Australien, dem Nahen Osten und anderen Regionen. QS Energy und VIPS Petroleum finalisieren zurzeit weitere Verträge, um diese Struktur zu replizieren und den Einsatz der AOT auf die ganze Welt zu erweitern. SICHERE UMSETZUNG UND KONFORMITÄT QS Energy verpflichtet sich zur vollständigen Transparenz durch regelmäßige Updates und zur strikten Einhaltung regulatorischer Standards in den USA, Südostasien und Afrika. Das Programm wird durch Meilensteinzahlungen und erstklassige Finanzgarantien abgesichert, wodurch das Risiko minimiert wird. Die Erfahrungen von früheren Einsätzen leiten einen soliden Umsetzungsplan, der die Einhaltung von Fristen und Qualitätsvorgaben in jeder Projektphase sicherstellt. SONSTIGE ÜBERLEGUNGEN QS Energy wird einen Anteil an den durch AOT-gestützte Durchflusssteigerungen erzielten zusätzlichen Barrel erhalten, wodurch ein langfristiger leistungsabhängiger Umsatz generiert wird. AUSBLICK Während der laufenden Umsetzung liegt der Fokus von QS Energy auf der beschleunigten Mitwirkung an der Energiewende. Die Kosteneinsparungen und Umweltvorteile der AOT versprechen eine weitreichende Wirkung. Weitere Informationen über QS Energy, Inc. erhalten Sie hier und in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen unter ir.qsenergy.com/sec-filings . Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, können Sie sich unter ir.qsenergy.com/news/email-alerts in unseren E-Mail-Verteiler eintragen lassen, sodass Sie alle eingereichten Unterlagen und Pressemeldungen des Unternehmens erhalten. Oder melden Sie sich hier für unseren neuen E-Mail-Service QS UPDATES an, um rechtzeitig über die neuesten Nachrichten und Innovationen des Unternehmens informiert zu werden. Safe-Harbor-Erklärung Einige der Aussagen in dieser Mitteilung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der staatlichen Wertpapiergesetze dar. Unseren vollständigen vorsorglichen Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen können Sie hier einsehen. Über Applied Oil Technology Die patentierte Applied Oil Technology (AOT) von QS Energy ist ein schlüsselfertiges Festkörpersystem, das ein elektrisches Feld mit hoher Spannung und niedriger Stromstärke nutzt, um die Viskosität von Rohöl zu reduzieren. Die AOT wird innerhalb von Rohölpipelines installiert, arbeitet unbeaufsichtigt, ohne den Pipelinefluss zu unterbrechen, und kann vollständig fernüberwacht und -gesteuert werden. Weitere Informationen finden Sie online hier. Über QS Energy QS Energy Inc. (OTCQB: QSEP) entwickelt und vermarktet Technologien zur Sicherstellung des Rohölflusses, die konzipiert wurden, um messbare Leistungsverbesserungen für Pipelinebetriebe in den Midstream- und Upstream-Segmenten des Rohölmarktes zu erzielen. Weitere Informationen über QS Energy Inc. finden Sie unter www.qsenergy.com . Unternehmenskontakt QS Energy, Inc.

Tel: +1 844-645-7737

E-Mail: investor@qsenergy.com

Vertrieb: sales@qsenergy.com QUELLE: QS Energy, Inc. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: QS Energy Inc.

Cecil Bond Kyte

23902 FM 2978 Tomball

TX 77375 Texas

USA email : investor@qsenergy.com Pressekontakt: QS Energy Inc.

Cecil Bond Kyte

23902 FM 2978 Tomball

TX 77375 Texas email : investor@qsenergy.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten