Startseite Scientology-Kirche unterstützt UN-Gipfel zum Internationalen Tag des Zusammenlebens in Frieden Pressetext verfasst von Frank Busch am Fr, 2025-06-20 14:31. Ivan Arjona, Präsident des Europäischen Büros der Scientology-Kirche, hat offiziell die wegweisende Global Time for Truth Conference unterstützt, die vom 16. bis 18. Mai 2025 im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York stattfand. Die Veranstaltung, organisiert von der A Time for Truth Foundation, COJEP International und FOWPAL, feierte den Internationalen Tag des Zusammenlebens in Frieden und brachte mehr als 150 führende Politiker, Diplomaten, humanitäre Organisationen und interreligiöse Vertreter zusammen, um Wahrheit, Ethik, Gerechtigkeit und Einheit zwischen den Nationen zu fördern. Herr Arjona verfolgte die Konferenz über den Livestream auf der Website der Vereinten Nationen und war tief bewegt von den Botschaften über moralische Verantwortung und Frieden, die während des gesamten Gipfels vermittelt wurden. In der Folge befürwortete er die Konferenz und ihren Auftrag uneingeschränkt und hob dabei besonders die herausragende Rolle des Wegs zum Glücklichsein hervor — eines nichtreligiösen Moralkodex, den L. Ron Hubbard, der Gründer der Scientology-Religion, 1981 entwickelt hat. Dieser umfasst 21 Regeln, die darauf abzielen, Beziehungen zu verbessern, Kriminalität zu verringern und friedliche Gemeinschaften zu fördern. Er bildet die Grundlage für zahlreiche humanitäre Initiativen, die von Scientologen und unabhängigen Freiwilligen weltweit unterstützt werden. Im Rahmen seiner Führungsrolle unterstützt Ivan Arjona aktiv die weltweite Verbreitung des Büchleins Der Weg zum Glücklichsein, das eng an die auf dem UN-Gipfel propagierten Werte anlehnt, und würdigte dabei besonders die Aufnahme von Ludwig Alpers, dem Präsidenten der The Way to Happiness Foundation International, unter die Redner. Dr. Bernard Fialkoff, Gründer und Direktor der A Time for Truth Foundation, eröffnete den Gipfel mit einem eindringlichen Aufruf zum Handeln: "Während die Technologie in einem noch nie dagewesenen Tempo voranschreitet, darf unsere Menschlichkeit nicht zurückbleiben. Es ist an der Zeit, dass wir uns wieder auf universelle Wahrheiten besinnen: die Goldene Regel, den Wert jedes Einzelnen und die gemeinsame Verantwortung, uns gegenseitig zu fördern." In seinen abschließenden Bemerkungen verwies er auf Regel Nr. 20 des Wegs zum Glücklichsein, und bekräftigte die Idee, dass Frieden damit beginnt, wie die Menschen einander behandeln: "Versuchen Sie, andere so zu behandeln, wie Sie von ihnen behandelt werden möchten." Das Wochenende beinhaltete auch die Verleihung der Time for Truth Global Leadership Awards, musikalische Darbietungen internationaler Künstler und eine bewegende Darbietung von "We Are the World", die die Einheit über Nationen und Kulturen hinweg symbolisierte. Das Europäische Büro der Scientology-Kirche in Brüssel Das Europäische Büro der Scientology-Kirche unter der Leitung von Ivan Arjona koordiniert Programme zur Förderung der Religionsfreiheit sowie Projekte der Gemeindearbeit in Europa, einschließlich der Verbreitung des Büchleins Der Weg zum Glücklichsein. Darüber hinaus ist Herr Arjona Präsident der spanischen Stiftung MEJORA, die in Spanien als religiöse Organisation anerkannt ist und seit 2019 einen besonderen Beraterstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) besitzt. Die Stiftung setzt sich für Menschenrechte, Toleranz und gesellschaftliche Verbesserungen ein. Über Frank Busch Vorname

