Startseite Professionelles Liquiditätsmanagement - Scherben vermeiden, nicht zählen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 14:31. Unternehmen brauchen eine vorausschauende Liquiditätsplanung mit BI-Tools - einfache Tabellen reichen nicht mehr, wenn geopolitische Krisen und volatile Märkte die Zahlungsfähigkeit gefährden. IHK-Online-Seminar am 3. Juli 2025 vermittelt praxisnahe Strategien für eine zukunftsfähige Liquiditätsplanung Die Fähigkeit, jederzeit fundierte Aussagen über die eigene Zahlungsfähigkeit treffen zu können, gehört zu den Kernanforderungen einer Unternehmenssteuerung. Die letzten Jahre haben gezeigt, wie schnell äußere Einflüsse wie geopolitische Unsicherheiten, steigende Finanzierungskosten oder volatile Lieferketten die Liquidität von Unternehmen gefährden können. In solchen Situationen reicht ein Blick auf vergangene Kontoauszüge oder einfache Excel-Tabellen nicht mehr aus - es braucht vorausschauende Planungsansätze, nachvollziehbare Szenarien und schnelle Reaktionsmöglichkeiten. Das IHK-Online-Seminar "Professionelles Liquiditätsmanagement" findet am 3. Juli 2025 von 8:30 bis 16:30 Uhr statt und bietet praxisorientierte Lösungsansätze für Unternehmen, die ihre Liquiditätsplanung neu aufstellen oder weiterentwickeln möchten. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Anforderungen an Planung, Analyse und Steuerung der Unternehmensliquidität. Die Teilnehmenden lernen anhand von Praxisbeispielen, wie eine wirksame Liquiditätsplanung aufgebaut sein muss, welche Datenquellen geeignet sind und wie vorhandene Daten für die Planung und Prognose angepasst werden können. Dazu wird die Einbindung moderner BI-Tools gezeigt. Mit diesen ist die Abbildung verschiedener Szenarien, zur Einbeziehung externer Einflussgrößen oder zur Simulation von Wechselkurseffekten. Es wird gezeigt, warum Excel-Lösungen heute oft nicht mehr ausreichen und wie datenbankgestützte Systeme für mehr Transparenz, Geschwindigkeit und Genauigkeit sorgen. Beim Liquiditätsmanagement geht es nicht nur um die Gewährleistung der kurzfristigen Zahlungsfähigkeit, sondern um ein ganzheitliches Verständnis von Liquidität als Ergebnis strategischer und operativer Entscheidungen. Wer Liquiditätsengpässe vermeiden will, muss Entwicklungen frühzeitig erkennen - nicht erst, wenn Zahlungen nicht mehr geleistet werden können. Eine aktuelle und belastbare Planung hilft, Abhängigkeiten zu verringern, Handlungsspielräume zu sichern und strategische Maßnahmen gezielter zu steuern. Praxisbeispiele zeigen, welche Planungs- und Controllinglösungen sich in Unternehmen verschiedener Branchen bewährt haben. Abgerundet wird das Seminar durch konkrete Hinweise zu Maßnahmen, mit denen sich die Liquidität gezielt verbessern lässt - etwa durch Anpassungen bei Zahlungszielen, im Forderungsmanagement, bei der Rechnungsstellung oder durch optimierte Lagerhaltung. Zudem werden zentrale Kennzahlen wie Cashflow, Liquiditätsgrade oder die Cash Conversion Rate erläutert, die als Frühindikatoren für mögliche Engpässe dienen können. Geleitet wird das IHK-Seminar von Jochen Treuz, Berater, Trainer und Co-Autor des Buches _"Professionelles Liquiditätsmanagement"_. Mit langjähriger Erfahrung im Controlling und in der Digitalisierung des Rechnungswesens vermittelt er fundiertes Fachwissen mit klarem Praxisbezug. Das Seminar eignet sich sowohl für Unternehmen, die ihre Liquiditätsplanung professionalisieren möchten, als auch für Fach- und Führungskräfte, die bestehende Systeme und Prozesse auf den Prüfstand stellen wollen. Es kann über die Weiterbildungsplattformen der Industrie- und Handelskammern (Darmstadt, Heilbronn, Mannheim, Siegen) gebucht werden. Auf Anfrage wird das Seminar auch in Kooperation mit weiteren Kammern, Verbänden und Organisationen angeboten. Jochen Treuz steht Redaktionen auch als Interviewpartner oder Autor für Fachbeiträge zur Verfügung. Informationen zur Anmeldung: https://www.treuz.de/seminar-professionelles-liquiditaetsmanagement-ihk-... Das Buch "Professionelles Liquiditätsmanagement: Praxisleitfaden für Unternehmer und Berater" (ISBN 3482637733) ist bei den üblichen Händlern und Plattformen erhältlich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Jochen Treuz | Trainer und Berater

Herr Jochen Treuz

Nördliche Hauptstraße 44

69469 Weinheim

Deutschland fon ..: 06201877470

web ..: https://www.treuz.de

email : info@treuz.de Jochen Treuz ist Berater, Trainer und Co-Autor des Fachbuchs "Professionelles Liquiditätsmanagement". Er verfügt über langjährige praktische Erfahrung im Bereich Controlling und der Digitalisierung des Rechnungswesens. Seine Schwerpunkte liegen auf der Einführung effizienter Planungs- und Steuerungssysteme, insbesondere im Umfeld von Liquidität, E-Rechnung und Prozessoptimierung. Als geprüfter IT-Grundschutzpraktiker (BSI) berät er Unternehmen bei der Auswahl und Umsetzung sicherer und leistungsfähiger Controllinglösungen. Neben seiner Seminar- und Beratungstätigkeit steht Jochen Treuz Redaktionen als Interviewpartner oder Gastautor zur Verfügung. Pressekontakt: Jochen Treuz | Trainer und Berater

Herr Jochen Treuz

Nördliche Hauptstraße 44

69469 Weinheim fon ..: 06201877470

email : info@treuz.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten