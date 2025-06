Startseite Headhunter-Software.net jetzt online: Neues Vergleichsportal für digitale Lösungen in der Personalberatung Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 12:52. Ab sofort ist ein neues Online-Portal verfügbar, das Personalberatern hilft, die richtige Personalberatungssoftware zu finden. Göttingen, 20. Juni 2025 - Unter https://headhunter-software.net/ ist ein neues, unabhängiges Vergleichsportal online gegangen, das sich gezielt an Personalberaterinnen und Personalberater richtet. Das Portal unterstützt Headhunter dabei, die passende Softwarelösung für ihre Anforderungen zu finden - neutral, redaktionell geprüft und dauerhaft kostenlos zugänglich. Der Arbeitsmarkt ist im Wandel - und damit steigen auch die Anforderungen an moderne Recruiting- und Headhunting-Prozesse. Ob Active Sourcing, Kandidatenverwaltung, Mandantenkommunikation, Datenschutz oder Reporting - eine leistungsstarke Softwarelösung kann den entscheidenden Unterschied machen. Doch der Markt ist groß und unübersichtlich. Headhunter-Software.net setzt genau hier an: mit einer strukturierten, unabhängigen Übersicht über relevante Anbieter und Lösungen. Die Plattform richtet sich an Einzelberater ebenso wie an größere Personalberatungen und Executive-Search-Agenturen. Neben redaktionellen Bewertungen, echten Anwenderberichten und fundierten Softwaretests bietet das Portal auch interaktive Vergleichstools, mit denen Nutzer gezielt nach Funktionen, Preismodellen, Datenschutzanforderungen oder Integrationen filtern können - etwa zu LinkedIn, XING, Outlook, Bewerberportalen oder CRM-Systemen. "Wer im Executive Search oder Recruiting erfolgreich sein will, braucht eine Software, die wirklich zum Arbeitsstil und zum Geschäftsmodell passt", erklärt Nico Müller, Betreiber des Portals. " Headhunter-Software.net soll genau das ermöglichen: Orientierung und Klarheit - unabhängig von Herstellern oder Werbeanbietern." Im Fokus der Softwarebewertungen stehen unter anderem: * Kandidaten- und Mandantenverwaltung (CV-Parsing, Matching, Talentpools)

* Dokumenten- und E-Mail-Management (inkl. DSGVO-konformer Archivierung)

* Schnittstellen zu LinkedIn, Jobbörsen & Social Media

* Verfügbarkeitsprüfung, Interviewkoordination & Statusverfolgung

* Dashboards, Analytics & Projektmanagement

* Mobile Nutzung & Cloud-Funktionalität Alle vorgestellten Lösungen werden vergleichbar, nachvollziehbar und praxisnah beschrieben - mit besonderem Augenmerk auf Datenschutz, Usability, Skalierbarkeit und Branchenrelevanz. In Kürze wird das Portal um einen Schnell-Check ergänzt: Durch wenige gezielte Angaben erhalten Nutzer eine passgenaue Softwareempfehlung. Zusätzlich sind Interviews mit erfolgreichen Personalberatungen, Marktanalysen und Einführungshilfen zur Implementierung neuer Tools geplant.

Headhunter-Software.net ist ein unabhängiges Vergleichs- und Informationsportal für Softwarelösungen im Bereich Personalberatung und Executive Search. Die Plattform richtet sich an Personalberater:innen und Recruiting-Profis, die eine fundierte, herstellerneutrale Entscheidungshilfe bei der Auswahl passender Tools für Kandidatenmanagement, Mandantenbetreuung, Projektsteuerung und digitale Kommunikation suchen. Neben redaktionell geprüften Testberichten, echten Nutzererfahrungen und strukturierten Marktanalysen bietet das Portal auch interaktive Vergleichstools, die eine individuelle und praxisorientierte Softwareauswahl ermöglichen. Der Zugang ist kostenfrei.

