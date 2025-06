Startseite Inspiration Energy leitet Atomic Mineral Resonance Tomography-(AMRT)-Messungen für vorrangige Bohrziele in Saskatchewan ein Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 11:29. Vancouver, British Columbia - 20. Juni 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. (Inspiration oder das Unternehmen) (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (OTC: ISPNF) freut sich, die Aufnahme einer Fernerkundungsuntersuchung mittels Atomic Mineral Resonance Tomography (AMRT) über den vorrangigsten Zielen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Rottenstone North (das Konzessionsgebiet oder Projekt) im Norden Saskatchewans bekannt zu geben. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich über circa 4.512 Hektar direkt neben dem Grundbesitz von Ramp Metals Inc. (TSXV: RAMP). Dies ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von Inspiration, die Bohrziele im Vorfeld seines ersten Bohrprogramms genauer einzugrenzen und zu priorisieren. AMRT ist ein nicht-invasives Bildgebungssystem, das entwickelt wurde, um Mineralzusammensetzungen auf atomarer Ebene zu erkennen und abzubilden. Die resonanzbasierte Tomographie bietet einen verbesserten Einblick in den Untergrund und dient der Ergänzung herkömmlicher Vermessungs- und Bohrmethoden, denn sie erhöht die Explorationsgenauigkeit und reduziert Störungen an der Oberfläche. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Inspiration, zumal wir kurz vor Aufnahme der Vorbereitungen für unser Bohrprogramm stehen, so Charles Desjardins, President von Inspiration. Wir konzentrieren uns nun darauf, die vorrangigsten Ziele auf einem unserer Meinung nach äußerst höffigen Projekt zu ermitteln und genau einzugrenzen. Ramp Metals Inc. hat unmittelbar östlich unseres Projekts große Erfolge erzielt, und bei Betrachtung einer Karte des Gebiets ist klar zu erkennen, dass das Ziel Rush von Ramp Metals Inc. in Richtung unseres Konzessionsgebiets streicht. Wir sehen den kommenden Wochen mit Spannung entgegen, denn unsere gesamten Grundlagenarbeiten werden endlich Gestalt annehmen. Die Erfassung der ersten AMRT-Daten ist nun im Gange und das Unternehmen erwartet, die Ergebnisse in den kommenden Tagen im Rahmen seines Engagements für eine verantwortungsvolle, wissenschaftlich fundierte Mineralexploration zu veröffentlichen. Erklärung gemäß National Instrument 43-101 Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo. (APEGS #82498), ein unabhängiger Berater des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr. Jobin-Bevans hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Über Inspiration Energy Corp. Inspiration Energy Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Erschließung und die Exploration potenzialreicher Rohstoffprojekte gerichtet ist. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch die strategische Exploration und verantwortungsbewusste Erschließung einen Wert zu schaffen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Goldprojekt Rottenstone North, befindet sich rund 115 Kilometer nördlich von La Ronge (Saskatchewan) und hat eine Grundfläche von 4.512 Hektar. Das Projekt liegt direkt neben dem Grundbesitz von Ramp Metals Inc. (TSXV: RAMP) in einer geologisch aktiven Region, die mehr und mehr ins Interesse von Explorationsunternehmen rückt. Inspiration setzt bei der Weiterentwicklung des Projekts auf eine Kombination herkömmlicher und eigens entwickelter Technologien, einschließlich des AMRT-Systems, um eine effiziente Abgrenzung von Bohrzielen und zukünftige Entdeckungen zu ermöglichen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) verfügbar sind. Im Namen des Board of Directors Charles Desjardins

CEO, President und Direktor Telefon: 604-808-3156

E-Mail: info@inspiration.energy Die Canadian Stock Exchange und ihre Regulierungsdienstleister übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieses Dokuments gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diese Warnhinweise sowie durch jene qualifiziert, die in unseren Einreichungen bei SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) enthalten sind. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Inspiration Energy Corp.

