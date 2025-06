Startseite Steuerberater-Software.com geht online: Neues Vergleichsportal für Kanzleisoftware gestartet Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 11:11. Ab sofort ist ein neues Online-Portal verfügbar, das Steuerberater-Kanzleien hilft, die richtige Kanzleisoftware zu finden. Göttingen, 19. Juni 2025 - Unter https://steuerberater-software.com/ ist ein neues, unabhängiges Vergleichsportal online gegangen, das speziell auf die Anforderungen von Steuerberaterinnen und Steuerberatern zugeschnitten ist. Die Plattform unterstützt Kanzleien bei der Auswahl der passenden Softwarelösung - neutral, redaktionell geprüft und dauerhaft kostenlos nutzbar. Der Markt für Kanzleisoftware wächst stetig: Ob Buchhaltung, Lohnabrechnung, Mandantenkommunikation, GoBD-konforme Archivierung oder Schnittstellen zu DATEV und ELSTER - moderne Kanzleisoftware muss zahlreichen Anforderungen gerecht werden. Gleichzeitig stehen viele Kanzleien vor der Herausforderung, aus einer Vielzahl an Lösungen die richtige zu finden - abgestimmt auf ihre Kanzleigröße, Mandatsstruktur und Digitalisierungsstrategie. Genau hier setzt _Steuerberater-Software.com_ an. Die Plattform bietet eine umfassende Übersicht über alle relevanten Anbieter und Lösungen für Steuerberater - von etablierten Komplettsystemen bis hin zu spezialisierten Modulen für bestimmte Aufgabenbereiche. Neben redaktionellen Erfahrungsberichten, professionellen Testanalysen und echten Nutzermeinungen stehen auch interaktive Vergleichstools zur Verfügung, mit denen Kanzleien gezielt nach Funktionen, Preisstrukturen, Cloud-Fähigkeit, Supportangeboten und rechtlichen Standards filtern können. "Die Auswahl an Softwarelösungen für Steuerberater ist groß - aber oft schwer vergleichbar", sagt Nico Müller, Betreiber der Plattform. "Mit Steuerberater-Software.com möchten wir einen klaren, fundierten Überblick schaffen, der Kanzleien hilft, sich unabhängig und effizient für die passende Software zu entscheiden." Im Fokus stehen u.?a. Funktionen und Kriterien wie: * digitale Finanz- und Lohnbuchhaltung

* Mandantenportal & digitale Zusammenarbeit

* Schnittstellen zu DATEV, ELSTER, Banken und ERP-Systemen

* Cloud- vs. On-Premises-Optionen

* Datenschutz und IT-Sicherheit (z.?B. ISO 27001, DSGVO)

* Kanzlei-Controlling, Zeiterfassung & Fristenmanagement Alle Softwarelösungen werden transparent, verständlich und praxisnah vorgestellt. Ergänzt werden die Inhalte durch Marktanalysen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Einführung neuer Systeme sowie Interviews mit Kanzleileitungen und IT-Expert:innen aus der Steuerberatungsbranche. Ein besonderer Mehrwert ist der in Kürze verfügbare Schnell-Check: Mit wenigen Klicks erhalten Nutzerinnen und Nutzer individuelle Softwareempfehlungen auf Basis ihrer Kanzlei-Größe, Schwerpunkte und technischer Anforderungen.

Steuerberater-Software.com ist ein unabhängiges Vergleichs- und Informationsportal rund um digitale Softwarelösungen für Steuerberater. Ziel der Plattform ist es, Kanzleien eine fundierte, herstellerneutrale Entscheidungshilfe bei der Auswahl der passenden Kanzleisoftware zu bieten - von Buchhaltung, Lohn und Kommunikation bis hin zu DATEV-Schnittstellen, Cloud-Systemen und IT-Sicherheit. Neben redaktionell geprüften Testberichten, echten Nutzererfahrungen und strukturierten Marktanalysen bietet das Portal auch interaktive Vergleichstools, mit denen Steuerberater die optimale Lösung für ihre Anforderungen finden können. Der Zugang ist kostenlos.

