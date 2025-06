Startseite 35 Jahre Berufsförderungswerk Leipzig gGmbH - eine Erfolgsgeschichte! Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 09:15. In drei Jahrzehnten hat das BFW Leipzig eine starke Gemeinschaft aufgebaut, die sich für die Integration und Förderung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen einsetzt. Wie alles begann Im Juli 1990 erteilte die Gesellschafterversammlung des BFW München den Auftrag, Möglichkeiten zur Errichtung eines Berufsförderungswerkes in Sachsen zu prüfen. Als einer der günstigsten Standorte kristallisierte sich im Rahmen des Prüfverfahrens Leipzig heraus, lag die Stadt doch im Industriegebiet Leipzig-Halle und zudem auch im Einzugsgebiet der Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen. So konnte die Gesellschafterversammlung des BFW München in Kirchseeon bereits am 8. November 1990 den Beschluss zur Gründung eines Berufsförderungswerkes für Leipzig als gemeinnützige GmbH fassen. Am 15. November 1990 wurde der Gesellschaftervertrag beurkundet. In Abstimmung mit der Landesversicherungsanstalt Sachsen und der Bundesanstalt für Arbeit wurde dann übereinstimmend festgelegt, dass das Berufsförderungswerk Leipzig seinen Standort auf dem 18 Hektar großen ehemaligen Kasernengelände in Leipzig-Möckern an der Georg-Schumann-Straße erhalten sollte. Damit war gleichzeitig auch die Entscheidung für das größte und modernste Sozialversicherungszentrum Deutschlands gefallen. Was bietet das BFW Leipzig Bis heute, ist das Berufsförderungswerk Leipzig ein Garant für eine hochqualitative berufliche Rehabilitation von Menschen mit physischen und psychischen Beeinträchtigungen. Dafür sorgen derzeit rund 265 Mitarbeitende in Leipzig und in der Außenstelle in Chemnitz. Während einer Umschulungsmaßnahme im gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich stehen den Rehabilitanden die begleitenden Hilfen zur Verfügung. Diese umfassen medizinische und psychologische Begleitung, Lernfördernde Hilfen, Unterstützung im sozialen Bereich sowie ein umfassendes Reha-Management (Personalberatung). Zudem bietet das BFW Leipzig die Möglichkeit einer Internatsunterbringung auf dem eigenen Gelände sowie eine kulinarische Versorgungsmöglichkeit und diverse Freizeitangebote. Spezialisierung für psychisch beeinträchtige junge Menschen Zum 1. September 2016 erfolgte die Zulassung des Beruflichen Trainingszentrum Leipzig (BTZ am BFW in Leipzig) durch das Regionale Einkaufszentrum Bayern/Sachsen. Diese Erweiterung war erforderlich, um der stetigen Zunahme an Teilnehmenden mit psychischen Erkrankungen Rechnung zu tragen. Sehr gut angenommen wird seither die Möglichkeit der ‚Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme' (BvB-Reha) und der ‚Inklusionsgestützten Erstausbildung' (IngE).

Psychosoziale Trainingselemente, die auf die Stärkung von Soft Skills abzielen, sind hier ein wichtiger Bestandteil. Auch in diesem Bereich kümmert sich ein interdisziplinäres Team, bestehend aus Trainern, Bildungsbegleitern, Psychologen und Ergotherapeuten um eine Integration der Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt. Qualität und Zukunft Das BFW Leipzig hat bereits über 9000 Menschen den erfolgreichen Wiedereinstieg (mit Kammerabschluss) ins Berufsleben ermöglicht und ist seit 35 Jahren ein zuverlässiger Partner für die regionale Wirtschaft, wenn es um die Fachkräftegewinnung geht. Bis heute ist das BFW Leipzig ein Garant für eine hochqualitative berufliche Rehabilitation von Menschen mit physischen und psychischen Beeinträchtigungen. Die Angebote des BFW Leipzig reichen von einer Berufsfindung und Arbeitserprobung über Vorbereitungs- und Trainingsmaßnahmen bis hin zu Umschulungen und Fortbildungen.

Das BFW Leipzig wird sich auch zukünftig bedarfsgerecht verändern und erweitern, da wir wissen, dass nur eine erfolgreich abgeschlossene Qualifizierung ein Türöffner in die Betriebe unserer Region ist und bleibt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Berufsförderungswerk Leipzig (BFW Leipzig)

Frau Kathy Heiden

Georg-Schumann-Straße 148

04159 Leipzig

Deutschland fon ..: 03419175394

web ..: https://bfw-leipzig.de/

email : kathy.heiden@bfw-leipzig.de Seit 35 Jahren ist das Berufsförderungswerk Leipzig als Spezialist auf dem Gebiet Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation) tätig. Hier werden Menschen ausgebildet und bedarfsorientiert unterstützt, die durch Krankheit oder Unfall aus dem gewohnten Arbeitsleben scheiden mussten. Mit individuellen Erprobungs-, Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen werden neue Möglichkeiten für den Weg zurück ins Arbeitsleben angeboten. Die Angebote als überregionaler Dienstleister auf den Gebieten Beratung, Diagnostik und Assessment, Qualifizierung, Prävention und Rehabilitation stehen neben der Hauptstelle in Leipzig auch in der Außenstelle in Chemnitz zur Verfügung. Die Beruflichen Trainingszentren (BTZ am BFW) in Leipzig und Chemnitz, ergänzen das

Angebot speziell für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Die vielfältigen Leistungen sind ein wichtiger Beitrag nicht nur um Menschen wieder in den Arbeitsprozess zurückzuführen, sondern diese tragen auch durch die Orientierung am Arbeitsmarkt zur Lösung des Fachkräftemangels in der Wirtschaft bei. Darüber hinaus bietet das BFW Leipzig verschiedene Fortbildungsangebote für Unternehmen an. Hierbei werden die Wünsche von Industrie und Wirtschaft nach bedarfsgerecht ausgebildeten Arbeitskräften berücksichtigt. Auf Wunsch werden die Fachkräfte arbeitsplatzbezogen, berufsbegleitend und individuell geschult. Pressekontakt: Berufsförderungswerk Leipzig (BFW Leipzig)

Frau Kathy Heiden

Georg-Schumann-Straße 148

04159 Leipzig fon ..: 03419175394

email : kathy.heiden@bfw-leipzig.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten