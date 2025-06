Startseite Zahnarztsoftware-Vergleich.de jetzt online: Neues Vergleichsportal für digitale Lösungen in Zahnarztpraxen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 09:07. Ab sofort ist ein neues Online-Portal verfügbar, das Zahnärzten hilft, die richtige Zahnarztsoftware zu finden. Göttingen, 18. Juni 2025 - Unter https://zahnarztsoftware-vergleich.de ist ein neues, unabhängiges Vergleichsportal gestartet, das Zahnärztinnen und Zahnärzten eine fundierte Orientierung bei der Auswahl geeigneter Praxissoftware bietet. Die Plattform ist redaktionell geprüft, herstellerneutral und kostenlos nutzbar - mit dem Ziel, die Digitalisierung im zahnmedizinischen Praxisalltag effektiv zu unterstützen. Die Auswahl an Softwarelösungen für Zahnarztpraxen ist groß: Von Terminverwaltung und Abrechnung bis hin zu digitaler Patientenakte, Bildintegration, Online-Kommunikation und Datenschutz - die Anforderungen an moderne Zahnarztsoftware sind vielfältig. Viele Praxen stehen vor der Herausforderung, aus der Vielzahl an Angeboten die passende Lösung für die eigenen Bedürfnisse zu finden. Genau hier setzt _Zahnarztsoftware-Vergleich.de_ an. Das Portal bietet eine strukturierte Übersicht über die wichtigsten Softwareanbieter im Dentalbereich - vom klassischen Praxisverwaltungssystem bis hin zu innovativen Cloud-Lösungen. Nutzerinnen und Nutzer finden auf der Seite nicht nur redaktionelle Bewertungen, fundierte Testberichte und echte Anwendererfahrungen, sondern auch interaktive Vergleichs-Tools, mit denen sich Softwarelösungen gezielt nach Funktionen, Preismodellen, Datenschutzstandards, Schnittstellen und Supportangeboten filtern lassen. "Der Markt für Zahnarztsoftware ist groß, aber unübersichtlich. Viele Lösungen bieten umfangreiche Funktionen, doch nicht jede passt zur Struktur und Philosophie einer Praxis", erklärt Nico Müller, Betreiber der Plattform. "Unser Ziel ist es, Zahnärztinnen und Zahnärzten eine klare, fundierte und herstellerunabhängige Entscheidungshilfe an die Hand zu geben." Im Fokus stehen dabei Softwarefunktionen wie: * digitale Terminplanung und Patientenaufnahme

* elektronische Karteiführung und Bildintegration (z.?B. Röntgen, Intraoral-Kamera)

* BEMA- und GOZ-konforme Abrechnung

* Anbindung an KIM & Telematikinfrastruktur (TI)

* Recall-Systeme und Patientenkommunikation

* mobile Nutzung und Cloudfähigkeit Alle vorgestellten Softwarelösungen werden transparent, vergleichbar und praxisnah dargestellt - mit einem klaren Blick auf Datenschutz, Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und technische Voraussetzungen. Künftig wird das Portal durch einen Schnell-Check ergänzt, der Zahnarztpraxen auf Basis weniger Eingaben passende Softwarelösungen empfiehlt. Zudem sind Interviews mit Praxisinhaber:innen, Leitfäden zur Softwareeinführung und aktuelle Marktübersichten geplant. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Zahnarztsoftware-Vergleich.de

Herr Nico Müller

Willi-Eichler-Straße 11

37079 Göttingen

Deutschland fon ..: 0551 - 270 746 02

web ..: https://zahnarztsoftware-vergleich.de

email : info@zahnarztsoftware-vergleich.de Zahnarztsoftware-Vergleich.de ist ein unabhängiges Vergleichs- und Informationsportal für digitale Softwarelösungen in Zahnarztpraxen. Ziel der Plattform ist es, Zahnärztinnen und Zahnärzten eine fundierte, herstellerneutrale Entscheidungshilfe bei der Wahl der passenden Praxissoftware zu bieten - von Terminplanung, Abrechnung und Dokumentation bis hin zu Bildintegration, Patientenkommunikation und TI-Anbindung. Neben redaktionell geprüften Testberichten, echten Nutzererfahrungen und Marktanalysen stehen auch interaktive Vergleichstools zur Verfügung, die eine individuelle und praxisnahe Softwareauswahl ermöglichen. Der Zugang ist kostenlos.

Herr Nico Müller

Willi-Eichler-Straße 11

37079 Göttingen fon ..: 0551 - 270 746 02

