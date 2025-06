Startseite Tierarztsoftware-Vergleich.de jetzt online: Neues Vergleichsportal für digitale Lösungen in Tierarztpraxen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 09:03. Ab sofort ist ein neues Online-Portal verfügbar, das Tierarztpraxen hilft, die richtige Tierarztsoftware zu finden. Göttingen, 18. Juni 2025 - Unter https://tierarztsoftware-vergleich.de ist ein neues, unabhängiges Vergleichsportal online gegangen, das speziell auf die Bedürfnisse von Tierärztinnen und Tierärzten zugeschnitten ist. Die Plattform bietet eine umfassende Orientierung im wachsenden Markt der Tierarztsoftware - herstellerneutral, redaktionell geprüft und kostenfrei nutzbar. Die Digitalisierung macht auch vor Tierarztpraxen nicht halt. Ob Terminvergabe, Patientenverwaltung, Medikamentenverordnung, Abrechnung, Dokumentation oder die rechtssichere Kommunikation mit Tierhaltern - moderne Softwarelösungen können den Arbeitsalltag deutlich vereinfachen. Doch angesichts einer Vielzahl an Anbietern und Systemen ist es für Praxisinhaber oft schwierig, die passende Software zu finden. Genau hier setzt _Tierarztsoftware-Vergleich.de_ an. Die Plattform bietet eine strukturierte Übersicht über relevante Anbieter von Tierarztsoftware - von etablierten Systemhäusern bis zu innovativen Cloud-Lösungen. Neben redaktionellen Bewertungen, echten Erfahrungsberichten und strukturierten Testanalysen stehen den Nutzerinnen und Nutzern auch interaktive Vergleichs-Tools zur Verfügung. Damit lassen sich Softwarelösungen gezielt nach individuellen Anforderungen wie Funktionsumfang, Preisstruktur, Mobilfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit oder Schnittstellen zu Laboren und Buchhaltungssoftware filtern. "Tierarztpraxen brauchen Software, die ihren speziellen Arbeitsabläufen gerecht wird - von der Behandlung bis zur Abrechnung", sagt Nico Müller, Betreiber der Plattform. "Mit Tierarztsoftware-Vergleich.de wollen wir Tierärztinnen und Tierärzten eine transparente, praxisnahe und unabhängige Entscheidungshilfe bieten." Im Fokus stehen Funktionen wie: * digitale Patientenverwaltung (Tiereigentümer, Anamnese, Medikation)

* elektronische Dokumentation und Archivierung

* Terminmanagement & Onlinebuchung

* Abrechnung nach GOT sowie Schnittstellen zu Apotheken und Laboren

* Cloud-Nutzung und mobile Zugriffe

* Datensicherheit und DSGVO-Konformität Alle vorgestellten Lösungen werden übersichtlich, vergleichbar und verständlich dargestellt - mit einem besonderen Fokus auf Alltagstauglichkeit, Datenschutz und Supportqualität. In Vorbereitung ist zudem ein Schnell-Check, der durch gezielte Eingaben individuelle Softwarevorschläge generiert. Ergänzend sollen regelmäßig Interviews mit Praxisinhaber:innen, Erfahrungsberichte, Marktanalysen und praxisnahe Leitfäden zur Softwareeinführung veröffentlicht werden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Tierarztsoftware-Vergleich.de

Herr Nico Müller

Willi-Eichler-Straße 11

37079 Göttingen

Deutschland fon ..: 0551 - 270 746 02

web ..: https://tierarztsoftware-vergleich.de/

email : info@tierarztsoftware-vergleich.de Tierarztsoftware-Vergleich.de ist ein unabhängiges Vergleichs- und Informationsportal für digitale Softwarelösungen in Tierarztpraxen. Ziel der Plattform ist es, Tierärztinnen und Tierärzten eine fundierte, herstellerneutrale Entscheidungshilfe bei der Auswahl der passenden Praxissoftware zu bieten - von Patientenverwaltung und Terminplanung über Abrechnung nach GOT bis hin zu digitaler Dokumentation und Laboranbindung. Neben redaktionell geprüften Testberichten, echten Nutzererfahrungen und strukturierten Marktanalysen stellt das Portal auch interaktive Vergleichstools zur Verfügung. Der Zugang ist kostenlos. Pressekontakt: Tierarztsoftware-Vergleich.de

