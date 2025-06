Startseite Sendcloud - Die innovative Versandplattform für E-Commerce Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 08:15. Versandprozesse für Online-Händler werden durch automatisierte Lösungen schnell und unkompliziert gestaltet. Überblick und Funktionsweise Sendcloud ist eine cloudbasierte Versandplattform, die Online-Händlern eine einfache und effiziente Lösung für den Versand ihrer Pakete bietet. Die Software verbindet Shopsysteme und Logistikanbieter, automatisiert Versandprozesse und sorgt für eine reibungslose Abwicklung. Integration mit Shopsystemen Sendcloud lässt sich nahtlos in gängige Shopsysteme wie Shopify, WooCommerce, Magento oder Shopware integrieren. Dadurch werden Bestellungen automatisch importiert und Versandetiketten erzeugt, ohne manuelle Eingriffe. Angebot an Versanddienstleistern Die Plattform arbeitet mit zahlreichen nationalen und internationalen Versanddienstleistern zusammen - darunter DHL, Hermes, DPD, UPS und GLS. Händler können verschiedene Anbieter vergleichen und flexibel die passende Versandart wählen. Automatisierung und Effizienzsteigerung Sendcloud bietet vielfältige Automatisierungsfunktionen: vom Druck der Versandetiketten bis hin zur automatischen Kundenbenachrichtigung per E-Mail oder SMS. So reduzieren Händler den administrativen Aufwand und beschleunigen den Versandprozess. Tracking und Kundenkommunikation Käufer erhalten über Sendcloud eine Sendungsverfolgung in Echtzeit. Die Plattform ermöglicht zudem personalisierte Benachrichtigungen, die das Kundenerlebnis verbessern und Rückfragen minimieren. Retourenmanagement Ein weiteres wichtiges Feature ist die einfache Abwicklung von Retouren. Sendcloud stellt Retourenlabels bereit und ermöglicht es Händlern, Rücksendungen unkompliziert zu verwalten. Kostenkontrolle und Transparenz Durch die Möglichkeit, Versanddienstleister zu vergleichen, können Händler Kosten optimieren und ihre Versandstrategie flexibel anpassen. Sendcloud bietet zudem transparente Preisübersichten und Reportings. Nachhaltigkeit und Innovation Sendcloud engagiert sich für nachhaltige Versandlösungen, beispielsweise durch klimaneutrale Versandoptionen und Zusammenarbeit mit umweltbewussten Partnern. Die Plattform wird kontinuierlich weiterentwickelt, um neue Funktionen und Integrationen anzubieten. Zielgruppen und Marktposition Sendcloud richtet sich vor allem an kleine und mittelständische Online-Shops, die ihre Versandprozesse professionalisieren möchten. Die Plattform hat sich als führender Anbieter in Europa etabliert und wächst stetig. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Anna Jacobs

