Startseite Tocvan Ventures bereitet Aufbau einer skalierbaren Pilotanlage auf Goldprojekt Gran Pilar vor Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 07:08. Sobald die Pilotanlage ihre Arbeit aufnimmt, wird das wirtschaftliche Potenzial des Gold- und Silberprojekts eindrucksvoll zutage treten, ist man bei Tocvan Ventures überzeugt. Im Jahr 2023 hat Tocvan Ventures (CSE: TOC, FWB: TV3, WKN: A2PE64) das Gran-Pilar-Gold-Silber-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora auf über 21 Quadartkilometer erweitert. Mit dieser Erweiterung wurde die Grundlage dafür gelegt, auf Gran Pilar eine skalierbare Infrastruktur für eine produzierende Mine zu errichten. Dieses Ziel rückt nun einen entscheidenden Schritt näher, denn Tocvan hat einen detaillierten Plan für die Errichtung einer 50.000-Tonnen-Pilotanlage vorgelegt. Ein mehr als 1,76 Hektar großer Teil des Projekts, das sich zu 100% im Besitz von Tocvan Ventures befindet, wurde für die Mineninfrastruktur reserviert. Sie sieht u.a eine hydrometallurgische Verarbeitung vor. Dass genügend hochgradiges Erz zur Verfügung steht, um diese Planungen realisieren zu können, hat Tocvan in den vergangenen beiden Jahren durch seine neuen Bohrerfolge eindrucksvoll erwiesen. Bohrkerne mit 19,4 g/t Gold über 3,1 Meter innerhalb eines Abschnitts mit 0,6 g/t Gold über 106,8 Meter unterstreichen eindrucksvoll das große Potenzial, das Gran Pilar dem Unternehmen bietet. Jetzt mehr erfahren: Tocvan bereitet Aufbau einer skalierbaren Pilotanlage auf Gran Pilar vor Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach! Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen. II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise. III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GOLDINVEST Consulting GmbH

