Startseite Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Friesenbus" von Sina Jorritsma im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-20 05:40. Die letzte Fahrt Karsten Bunges führte in eine Sackgasse, aus der er nicht mehr lebend herauskam! Hinweise auf die Tat sind nur schwer zu finden und dann wird auch noch eine Zeugin niedergeschlagen. Im 54. Band der Reihe bereitet nicht nur der Tod eines Busfahrers Kommissarin Mona Sanders Kopfzerbrechen, sondern auch ihr Privatleben wird spürbar komplizierter. Autorin Sina Jorritsma schafft es erneut mit einem Mix aus Borkumer Lokalkolorit, einem kniffligen Kriminalfall und dem typischen norddeutschen Humor einen tollen Leseabend für Ostfrieslandkrimi-Fans zu zaubern. Klappentext: Ein toter Busfahrer hinterm Lenkrad sorgt für Aufruhr! Auf Borkum wird Karsten Bunge in seinem Linienbus von den Kommissaren Mona Sander und Enno Moll tot aufgefunden, seltsamerweise in einer Sackgasse! War er freiwillig von der üblichen Route abgewichen? Oder hatte der Täter ihn dazu gezwungen? Bei ihren Nachforschungen stellen die Kommissare fest, dass das Opfer an einem Unfall mit Todesfolge beteiligt war und auf der Insel ein neues Leben anfangen wollte. Offenbar war dies nicht gelungen, denn laut Tagebuch fühlte er sich bedroht, von wem genau ist nicht ersichtlich, denn die letzte Seite fehlt! Die weiteren Ermittlungen konzentrieren sich auf die Suche nach einem Paar, das zuletzt im Bus gesehen wurde. Aber dieses scheint unauffindbar. Schließlich erhält die Polizei von der Zeugin Ella Zäuner einen wichtigen Hinweis, doch noch bevor sie dem nachgehen kann, wird diese nachts vor dem Haus von Mona Sander niedergeschlagen. Hatte der Mörder einen Anschlag auf die Kommissarin vor? "Friesenbus" ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich. "Friesenbus" ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich. Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FDLHZN8H sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1075713455 . Die Autorin: Sina Jorritsma ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die mehrere Bestseller Ostfrieslandkrimi-Serien im Klarant Verlag veröffentlicht hat.

Als gebürtiger Ostfriesin fällt es Sina Jorritsma nicht schwer, ihre Romane in der schönen Nordseeregion anzusiedeln. Sie mag die Landschaft und die Menschen, und mit ihrer Familie und ihren vielen Haustieren lebt sie in einem kleinen Dorf in der Krummhörn.

Die friesischen Orte und Sehenswürdigkeiten kennt die Krimiautorin sehr gut. Wenn sie gerade keine Bücher schreibt, arbeitet Sina Jorritsma gern im Garten, macht Radtouren, geht shoppen oder trifft sich mit Freundinnen. Dabei schnappt sie übrigens oft Ideen für Romane auf. Zur Reihe "Mona Sander und Enno Moll ermitteln": Die rotblonde Mona erreicht nur ganz knapp die vorgeschriebene Mindestlänge für Frauen im Polizeidienst. Ihre Klappe ist dafür aber umso größer. Ihr vorlautes Mundwerk und ihre unbeherrschte Art haben ihr schon oft Schwierigkeiten bereitet. Ansonsten ist ihr älterer und lebenserfahrener Kollege Enno Moll, der Inbegriff des tiefenentspannten Ostfriesen, ihr Fels in der Brandung. Die Gemütsruhe des zwei-Meter-Manns ist ein Gegengewicht zum quirligen Charakter seiner Kollegin Mona Sander.

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

