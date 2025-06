Startseite Southern Cross Gold gibt den Erhalt der bedingten Zusage für die Börsennotierung an der Toronto Stock Exchange bekannt Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-06-19 19:09. Juni 19, 2025. Vancouver, Kanada und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd ("SXGC", "SX2" oder das "Unternehmen") (- www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-more-exploration-to-increa... -) (TSXV:SXGC) (ASX:SX2) (OTCPK:MWSNF) (Frankfurt:MV3.F) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die bedingte Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der Toronto Stock Exchange ("TSX") erhalten hat und von der TSX Venture Exchange ("TSXV") graduiert wurde. Das Unternehmen wird weiterhin an der Australian Securities Exchange ("ASX") unter dem Handelssymbol "SX2" gehandelt. Die endgültige Genehmigung der Notierung hängt davon ab, dass das Unternehmen bestimmte übliche Anforderungen der TSX erfüllt, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Unterlagen. Nach Erhalt der endgültigen TSX-Genehmigung werden die Stammaktien des Unternehmens von der TSXV gestrichen und an der TSX unter dem gleichen Handelssymbol "SXGC" gehandelt. Das Unternehmen wird eine Pressemitteilung herausgeben, sobald es das Datum bestätigt hat, an dem der Handel mit den Stammaktien an der TSX voraussichtlich aufgenommen wird. Die Aktionäre müssen ihre Aktienzertifikate oder Direktregistrierungssysteme nicht umtauschen oder andere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Notierung an der TSX ergreifen, da sich das Handelssymbol oder die CUSIP für die Stammaktien nicht ändern wird. Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSXV:SXGC) (ASX:SX2) Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ( TSXV:SXGC , ASX:SX2) kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das 60 km nördlich von Melbourne, Australien, liegt. Sunday Creek hat sich als eine der bedeutendsten Gold- und Antimonentdeckungen der westlichen Welt erwiesen, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, einschließlich 66 Abschnitten mit mehr als 100 g/t AuEq x m auf nur 84 km Bohrstrecke. Die Mineralisierung folgt einer "Golden Ladder"-Struktur über eine Streichenlänge von 12 km mit einer bestätigten Kontinuität von der Oberfläche bis in 1.100 m Tiefe. Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein duales Metallprofil erhöht, wobei Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem wichtigen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die australischen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit AUKUS positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft erschlossen werden kann, was die mit Antimon verbundenen Risiken verringert und gleichzeitig das strategische Lieferpotenzial aufrechterhält. Die technischen Grundlagen stärken den Investitionsfall weiter, wobei die vorläufigen metallurgischen Arbeiten zeigen, dass die nicht feuerfeste Mineralisierung für eine konventionelle Verarbeitung geeignet ist und die Goldgewinnung durch Schwerkraft und Flotation 93-98 % beträgt. Mit einer starken Cash-Position, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem großen 60 km langen Bohrprogramm, das bis zum 3. Quartal 2025 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einem erstklassigen Gebiet voranzutreiben. - Ende - Diese Meldung wurde vom Board von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin - Kanada

mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle: 1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com oder +61 415 153 122 Justin Mouchacca, Unternehmenssekretär - Australien

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Zweigstelle: Ebene 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Zukunftsgerichtete Aussage Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um aktuelle oder historische Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen in Bezug auf die Erfüllung der TSX-Notierungsanforderungen und den Erhalt der endgültigen TSX-Genehmigung zur Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSX. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie "vorgeschlagen", "wird", "vorbehaltlich", "in naher Zukunft", "für den Fall", "würde", "erwarten", "vorbereitet" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören das Scheitern des Unternehmens, die TSX-Notierungsanforderungen zu erfüllen und die endgültige TSX-Genehmigung für die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSX zu erhalten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; der Zustand der Kapitalmärkte, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass sich die Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztendlich als unzutreffend oder irrelevant erweisen, sowie andere Risiken, die in den Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden (unter Code SX2). Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien (unter Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) oder die Australian Securities Exchange übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

