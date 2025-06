Startseite Leben wir in einer virtuellen Realität? Pressetext verfasst von Jürgenbe am Do, 2025-06-19 15:42. Seit Jahrhunderten werden fast alle Menschen auf diesem Planeten von unterschiedlichen Religionen vereinnahmt und die meisten Individuen leben und handeln nach den Prinzipien dieser Glaubensrichtungen.

Viele hinterfragen jedoch nicht und obwohl viele Dinge keiner wissenschaftlicher Meinung standhalten, flüchten sich doch viele in diese Weltanschauungen.

Doch die grundlegenden Fragen der Menschheit können alle Religionen der Welt nicht beantworten. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist diese Welt und wie funktioniert sie?

In neuerer Zeit postulieren viele Physiker die These, dass wir uns in einer Art Matrix befinden. Viele hochrangige Wissenschaftler vertreten die Meinung, dass wir uns in einer Art Hologramm befinden müssen. In einer Art Simulation, wie Elon Musk mal sagte. Wenn es denn stimmte, dann müssen wir uns fragen, wie oder warum wir hier hinein gelangen konnten. Durch Anlockungen, Gefangennahme oder einfach nur deshalb, weil wir in einer Simulation spielen wollten?

Wenn man sich die Technik in der heutigen Zeit anschaut und sieht, wie schnell man mit VR- Brille, Sensoren und einem guten Programm der Realität entschwinden kann, um sich dann in einer virtuellen Realität wiederzufinden, dann erübrigt sich die folgende Frage: Wie ist es möglich, so eine komplexe Struktur aufzubauen?

Wie kommen wir wieder aus diesem Spiel, denn nach wie vor besteht ja die These im Buddhismus von der Wiedergeburt, nach der wir unser Karma abarbeiten müssen? Eine Art Schutzschild besteht darin, dass niemand so wirklich aus der Matrix ausbrechen kann wegen dem Resonanz- Spiegel- Prinzip, dass hier auf dieser Welt wirkt. Dieses Prinzip wird in diesem Buch ausführlich dargestellt.

Um die Wirkungsweise unserer Welt zu verstehen können wir uns das Doppelspalt Experiment anschauen. Unsere Welt braucht einen Beobachter, um quasi Situationen zu manifestieren.

Trotz allem gibt es Möglichkeiten aus dieser Matrix zu erwachen oder zu entfliehen. Im Buddhismus ist das Eintreten ins Nirvana die höchste Form, die man erreichen kann. Durch das Nicht Beobachten, nicht denken oder sich erinnern kommt man in einen Zustand der Leere, um die Matrix zu verlassen.

Wenn wir die richtigen Portale finden, können wir aus dem Kreislauf ausbrechen. Oder wir müssen uns bemühen, das Prozedere des Aufwachens oder des sich Erinnerns entdecken.

Wenn wir verstehen, wie einige Mechanismen im Leben funktionieren, dann kann man mit diesem Prinzip aber auch wunderbar „spielen“ bzw. wirkliche Magie ausführen, die uns quasi alles erreichen lassen kann, was man sich wünscht. Die Vorgehensweise dabei ist gar nicht so schwierig. Wenn man es einmal beherrscht, dann können wahre Wunder geschehen.

