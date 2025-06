Startseite Greenridge Exploration gibt elektromagnetische Flugmessung über dem Uranprojekt McKenzie Lake in Nord-Saskatchewan in Auftrag Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-06-19 15:39. 19. Juni 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | FWB: HW3 | OTCQB: GXPLF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Axiom Exploration Group Ltd. aus Saskatoon (Saskatchewan, Kanada) (Axiom) damit beauftragt hat, eine hubschraubergestützte elektromagnetische Time-Domain-Vermessung (HTDEM) über dem Uranprojekt McKenzie Lake (McKenzie Lake oder das Projekt) durchzuführen. McKenzie Lake erstreckt sich über fünf (5) Mineral-Claims mit 6.916 Hektar (17.089 Acres) Gesamtfläche in der Nähe des östlichen Randes des Athabasca-Beckens, etwa fünfundfünfzig (55) Kilometer südöstlich der Uranmine McArthur River. Die hochauflösende HTDEM-Vermessung ist darauf ausgerichtet, leitfähige strukturelle Korridore abzugrenzen, die früheren Uranexplorationsunternehmen unbekannt waren und die Potenzial für die Auffindung einer Uranmineralisierung aufweisen könnten. Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns, eine HTDEM-Vermessung auf dem Uranprojekt McKenzie Lake zu absolvieren, um ein besseres Verständnis des Mineralisierungspotenzials zu erlangen und die historischen Daten des Projekts zu erweitern. Das Unternehmen ist stolz darauf, mit Axiom zusammenzuarbeiten, wobei das eigens von Axiom entwickelte XciteTM-HTDEM-System eingesetzt wird, das nachweislich leitfähige Zonen in Tiefen von mehreren Hunderten von Metern erkennen kann. Die Ergebnisse werden mit unseren Vermessungsdaten aus dem Jahr 2021 zusammengeführt, um die Ausrichtung weiterer Explorationsarbeiten zu unterstützen. Eckdaten der bevorstehenden Flugmessung bei McKenzie Lake - Axiom wird in Zusammenarbeit mit New Resolution Geophysics sein firmeneigenes XciteTM-HTDEM-System einsetzen, das sich bei der Ortung leitfähiger Zonen in einer Tiefe von mehreren Hunderten von Metern bewährt hat (siehe Abbildung 1). In der Region des Athabasca-Beckens stehen Uranlagerstätten häufig mit leitfähigem Gestein - bestehend aus graphitischen Horizonten und Sulfidmineralisierung - in Zusammenhang. Derartiges Gestein kann mit einer ausgereiften Technik für Flugmessungen wie dem XciteTM-System ohne Probleme aufgespürt werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80049/Greenridge_190625_DEPR... Abbildung 1. Array des XciteTM-HTDEM-Systems von Axiom in der Luft - Die Flugmessungen werden voraussichtlich 403 Profilkilometer entlang von Linien im Abstand von jeweils 200 Metern umfassen und stellen die erste tief eindringende elektromagnetische Vermessung des Projektgebiets in der modernen Ära der Uranexploration dar. Über McKenzie Lake McKenzie Lake liegt jenseits des östlichen Randes des Athabasca-Beckens im Grundgestein der Wollaston Domain, in dem unter anderem ertragreiche Uranminen wie Key Lake, McArthur River, Cigar Lake und Rabbit Lake angesiedelt sind. In jüngster Zeit wurden im Gebiet McKenzie Lake, südwestlich der Claims McKenzie Lake, bedeutende Uranentdeckungen gemacht. So hat Atha Energy Corp. auf dem Projekt Gemini eine stark anomale Uranmineralisierung im Grundgestein entdeckt, welche erstmals im Jahr 2021 in Bohrloch GEM-004 durchteuft wurde. Ebenfalls im Jahr 2021 meldete Baseload Energy Corp. in unmittelbarer Nähe zum Projekt Gemini die Entdeckung einer mächtigen Zone mit anomaler Radioaktivität bei Bohrungen, was letztlich zur Abgrenzung der Zone Ackio im Zuge anschließender Bohrprogramme führte (siehe Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80049/Greenridge_190625_DEPR... Abbildung 2. Standort des Projekts McKenzie Lake, östliche Region des Athabasca-Beckens Prospektionsprogramm 2023 bei McKenzie Lake Im Oktober 2023 gab ALX Resources Corp. (ein Mineralexplorationsunternehmen, das im Dezember 2024 von Greenridge übernommen wurde) die Ergebnisse eines von einem Hubschrauber unterstützten Prospektionsprogramms bei McKenzie Lake bekannt, wobei die radioaktive Anomalien, die bei magnetischen und radiometrischen Flugmessungen im Jahr 2021 ermittelt worden waren, genauer untersucht werden sollten.3 Aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen, die den Flugbetrieb beeinträchtigten, war der Umfang der Feldarbeiten begrenzt. Aus interessanten Findlingen oder Ausbissen wurden Proben entnommen, die mit einem tragbaren Gammastrahlenspektrometer vom Typ RS-125 Super-SPEC auf Radioaktivität untersucht wurden. Die Radioaktivität wurde dabei in Zählschritten pro Sekunde (cps) angezeigt (siehe Abbildung 3).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80049/Greenridge_190625_DEPR... Abbildung 3. Radioaktiver Findling, der im Oktober 2023 bei McKenzie Lake entdeckt wurde (16.000 cps; RS-125) Im Rahmen des Programms 2023 wurde ein großer, kantiger radioaktiver Findling freigelegt, der bei der Analyse einen Wert von 0,101 % U3O8 lieferte (siehe Abbildung 4). Auf Grundlage der geochemischen Analyseergebnisse einer Probe aus dem Jahr 2021 wird angenommen, dass der Findling Nr. 1 aus einer kalkhaltigen Arkose oder einem Kalksilikatgestein, das Teil der Metasedimente der Wollaston Domain ist, stammt. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2023 wurde diese Gesteinsprobe erneut unter die Lupe genommen und die Deckschicht abgetragen, um ein besseres Verständnis für die Art dieses Vorkommens zu erlangen. Dabei zeigte sich, dass es sich um einen viel größeren Findling handelte, als ursprünglich im Rahmen des Prospektionsprogramms 2021 festgestellt worden war - der Findling hat eine Oberfläche von etwa 0,4 mal 0,6 Metern und ist mindestens 30 Zentimeter mächtig.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80049/Greenridge_190625_DEPR... Abbildung 4. Findling Nr. 1, im Oktober 2023 vollständig freigelegt - ergab 0,101 % U3O8 Die detaillierte Untersuchung von Findling Nr. 1 zeigte auch, dass die Uranmineralisierung mit einer hydrothermalen Hämatitalteration in Zusammenhang steht. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Felsbrocken sehr kantig ist, was darauf hindeutet, dass er durch Vergletscherung vermutlich nicht sehr weit von der ursprünglichen Quelle im Grundgestein weg transportiert wurde. Nach Ansicht von Greenridge könnten weitere Entdeckungen radioaktiver Findlinge dieser Art schließlich zur Quelle der Uranmineralisierung führen. Greenridges Explorationsziele für 2025 bei McKenzie Lake Greenridge will die Ergebnisse der HTDEM-Vermessung 2025 mit den Ergebnissen der hochauflösenden magnetischen und radiometrischen Messungen aus dem Jahr 2021 zusammenführen, um gezielte Prospektionsarbeiten auf dem Projekt zu ermöglichen. Die Entdeckung zusätzlicher radioaktiver Findlinge und anderer radioaktiver Anomalien in Böden und Sedimenten an der Oberfläche durch Greenridge könnten den Weg zur Quelle der Uranmineralisierung entgegen der Richtung der Gletscherbewegung weisen, wie dies bei der jüngsten Entdeckung im Projekt Gemini der Fall war. Das Unternehmen verfügt über eine Explorationsgenehmigung für geophysikalische Flug- und Bodenmessungen sowie für Prospektionsarbeiten und Probenahmen an der Oberfläche, die bis zum 31. März 2027 gültig ist. Erklärung des qualifizierten Sachverständigen Die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P. Geo., Technical Advisor und geologischem Berater des Unternehmens sowie einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen über die historischen Explorationsarbeiten auf dem Projekt geprüft, was auch eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren beinhaltete, die den hier enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen. Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern erfasst und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, vom qualifizierten Sachverständigen weder geprüft noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist weiters darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen auf benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten oder anderen Konzessionsgebieten im Athabasca-Becken, unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle Ressourcenschätzungen oder historische Ressourcenschätzungen handelt, nicht zwangsläufig einen Hinweis auf die Ergebnisse geben, die auf dem Projekt erzielt werden können. Über Greenridge Exploration Inc. Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 27 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 335.825 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen. Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 16 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 221.509 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 11 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 114.316 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören: - Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m1.

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium Corp. entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O82, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt3 enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe4, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra5, die 31,13 % U3O8 ergab.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu6.

- Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m7. Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen. Quellennachweis: 1 - Black Lake: Pressemeldung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

2 - Gibbons Creek: Pressemeldung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

3 - McKenzie Lake: Pressemeldung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

4 - Nut Lake: 1979 Bewertungsbericht (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

5 - Nut Lake: Pressemeldung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

6 - Firebird Nickel: Pressemeldung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

7 - Electra Nickel: Pressemeldung von ALX Resources Corp. vom 20. Juli 2022. Für das Board of Directors von Greenridge Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, auch in Bezug auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie können, erwarten, schätzen, antizipieren, beabsichtigen, glauben und fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten erkannt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit, die Betriebskosten zu verwalten, und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf: den Abschluss der HTDEM-Messung auf dem Projekt; die erwarteten Ergebnisse oder den Nutzen der Durchführung der HTDEM-Messung und der Datenprüfung auf dem Projekt; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt; weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Greenridge Exploration Inc.

