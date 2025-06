Startseite Exklusive VIP-Luxusreisen in der Schweiz – diskret, individuell und unvergesslich Pressetext verfasst von kmuinnovation am Do, 2025-06-19 11:51. Reiseerlebnisse fernab der Masse: Maßgeschneiderte Premium-Reisen mit persönlicher Schweizer Reiseleitung, höchster Diskretion und Luxus auf allen Ebenen. Entdecken Sie die Schweiz, wie sie nur wenige erleben dürfen – exklusiv, persönlich und vollkommen auf Ihre Wünsche abgestimmt. Als renommierte Schweizer Reise- und Hotelexpertin biete ich Ihnen individuelle Luxusreisen auf höchstem VIP-Niveau, begleitet mit höchster Diskretion, absoluter Privatsphäre und maximalem Komfort. Ich, Brigitte Heller, begleite Sie persönlich – sei es allein, zu zweit oder mit Ihrer Familie bzw. einer kleinen Gruppe (bis zu 10 Personen). Mit einem feinen Gespür für Qualität und einem weit verzweigten Netzwerk ermögliche ich Ihnen Zugang zu verborgenen Orten und echten Geheimtipps, die selbst viele Einheimische nicht kennen. Ihre Vorteile auf einen Blick: - Private Führung für 1 bis 4 Personen, Familie und Freunde bis 10 Personen

- Persönliche Reiseleitung durch die Schweizer Reise-Expertin Brigitte Heller

- höchster VIP-Standard in Bezug auf Exklusivität, Komfort, Sicherheit und Diskretion

- Auf Wunsch: Besonderer Schutz der Privatsphäre für VIPs und prominente Gäste

- exklusive Zugänge, um Touristenströme und Wartezeiten zu vermeiden

- Ausgewählte TOP-Ziele und Sehenswürdigkeiten

- Mehrere tägliche Ausflugsoptionen zur Auswahl

- Besuche an besonderen Orten, die oft nur Insidern bekannt sind

- Chauffiert in einer komfortablen Limousine

- Unterbringung in Luxushotels oder einzigartigen First-Class-Hotels und Schlössern

- Gleichzeitig in Deutsch, Englisch und Französisch durchgeführte Privatführungen

- Frei wählbarer Abreisetag

- Rund um die Uhr Betreuung / Nothilfe-Ausweis

- Optionen für schlechtes Wetter

- Tägliche Anpassungen an individuelle Vorlieben Ein Erlebnis, das bleibt. Eine Reise, die Maßstäbe setzt. „Für meine Luxusreisen Schweiz habe ich für Sie als VIP 10 versteckte Juwelen abseits der Touristenpfade erkundet, um die Sie andere garantiert beneiden werden.“ Brigitte Heller, Tour Guide VIP-Luxusreisen Schweiz“ Brigitte Heller freut sich auf Ihre Kontaktnahme per Mail mail(at)switzerland-highlights.com oder via https://www.switzerland-highlights.com/de/kontakt/. Weitere Informationen zu Luxusreisen Schweiz für VIPs unter: https://www.switzerland-highlights.com/de/ Über kmuinnovation Komplettes Benutzerprofil betrachten