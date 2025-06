Startseite Martin Jonas - Von der Comedy-Bühne in die Klassenzimmer und Kindergärten - die Lesereise hat begonnen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-06-19 11:21. Jonas, bekannt aus Formaten wie "NightWash" und "Nuhr ab 18", schlägt eine Brücke zwischen Unterhaltung und pädagogischem Anspruch. Lesungen in Kitas, Grundschulen und Bibliotheken Rückblick: 13. Juni 2025

Grundschule am Planetarium, Berlin Berlin, Juni 2025 - Mit einer eindrucksvollen Lesung an der Grundschule am Planetarium in Berlin startete Martin Jonas am 13. Juni seine diesjährige Lesereihe für Kinder - von der Comedybühne direkt in die Klassenzimmer und Kindergärten. Im Mittelpunkt: sein neues Kinderbuch "Felix und der Mond - Die dicke Hummel Frida", das aktuelle Themen wie Selbstwert, Vergleichsdruck und Medienkompetenz kindgerecht und berührend aufgreift. Ein Kinderbuch mit Tiefgang - und einer starken Botschaft Frida ist eine rundliche Hummel mit großem Herzen - aber auch großen Selbstzweifeln. Zwischen eleganten Käfern, perfekten Schmetterlingen und Influencer-Bienen wie Clarissa fühlt sie sich nicht gut genug. Erst durch ihre Freundin Silvia, einen klugen Marienkäfer, erkennt sie, dass es nicht auf äußere Bilder ankommt, sondern auf den eigenen Blick auf sich selbst. "Kinder verstehen viel mehr, als man ihnen manchmal zutraut", sagt Martin Jonas. "Man muss es ihnen nur auf Augenhöhe erzählen." Ein modernes Kinderbuch über Selbstakzeptanz, digitale Scheinwelten und den Mut, sich selbst zu mögen - mit liebevollen Illustrationen und einem informativen Wissensteil über Hummeln. Vom Humor zur Haltung: Martin Jonas Bekannt aus Formaten wie _NightWash_ und _Nuhr ab 18_, ist Martin Jonas nicht nur ein erfolgreicher Comedian, sondern auch ein feinfühliger Erzähler mit Haltung. Seine Kinderbücher sind fantasievoll, voller Wärme - und nie banal. Mit seiner Mischung aus Humor und Tiefe gehört er zu den spannendsten Stimmen der aktuellen Kinderliteratur. Auftakt geglückt - weitere Termine folgen Die positive Resonanz auf die erste Lesung bestätigt: Das Bedürfnis nach Geschichten, die Kinder stärken, ist groß. Weitere Lesetermine in Kindergärten, Grundschulen und Bibliotheken sind bereits in Planung und können ab sofort gebucht werden. Interviewmöglichkeiten & Material Martin Jonas steht für Interviews zur Verfügung.

Bildmaterial, Leseproben und Rezensionsexemplare senden wir auf Anfrage gerne zu. Gefühle zum Vorlesen und Mitfühlen Unsere neue Buchreihe über Gefühle eignet sich besonders für Lesungen in Kitas, Schulen und pädagogischen Einrichtungen. Der erste Titel "Felix und der Mond - Die dicke Hummel Frida" lädt Kinder zum Mitfühlen, Verstehen und gemeinsamen Nachdenken ein. Bald erscheint Band 2:

"Felix und der Mond - Der mutige Angsthase"

Ein weiteres liebevoll gestaltetes Kinderbuch über große Gefühle, kleine Schritte und mutige Herzen. Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Anfrage! Buchdetails Felix und der Mond - Die dicke Hummel Frida

von Martin Jonas

ISBN: 978-3-987274-09-1

Paperback | 112 Seiten | € 12,95

