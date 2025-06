Die BBQ WEEK in Köln setzt mit Händlertag neue Impulse

Am 05. September 2025 findet auf der FIRE&FOOD BBQ WEEK bei der MOTORWORLD in Köln ein Händlertag statt.

Die FIRE&FOOD BBQ WEEK findet vom 05.-07. September 2025 erstmals bei der MOTORWORLD in Köln statt. Auf der Trendshow für Barbecue und Grillen lässt sich ein lebendiger BBQ-Lifestyle in all seinen Facetten erleben. In diesem Jahr ist ein Tag exklusiv für Händler reserviert, die auf der Suche nach neuen Impulsen für ihren Point of Sale (POS) sind. Sie haben am Freitag, den 05. September 2025 die Gelegenheit, viele neue Ideen für ihre Kunden zu entdecken.

Die Grill- und BBQ-Branche ist im Wandel. Während manche Hersteller ihre Marktstrategie ändern und beispielsweise weniger auf einen eigenen stationären Fachhandel setzen, gehen stationärer Handel und Onlinehandel immer häufiger ihren Weg gemeinsam weiter oder konzentrieren sich ausschließlich auf den Onlinehandel. Artverwandte Branchen wie Garten- und Baumärkte, aber auch Möbel- und Küchenstudios sehen in der Genuss- und Lifestylewelt des Outdoor Cooking die Möglichkeit, neue Zielgruppen für sich zu gewinnen, sie zu einem Ladenbesuch zu motivieren und diesen mit einem Kauf abzuschließen. Die FIRE&FOOD BBQ WEEK hat alle Marktteilnehmer im Blick und bietet mit dem Händlertag am 05. September 2025 eine innovative Plattform, um sich vom Angebot der Hersteller inspirieren zu lassen und sich zu vernetzen. An den anderen beiden Eventtagen steht die Messe für alle Besucher offen.

"Die FIRE&FOOD BBQ WEEK ist eine Messe, die es bisher so noch nicht gegeben hat", sagt FIRE&FOOD-Herausgeber Elmar Fetscher. "Hier lassen sich kreative Ideen für Grillshops der Zukunft erleben. Denn diese werden künftig nicht nur unterschiedlichste Grillgeräte und passendes Zubehör im Angebot haben, sondern alles, was das Outdoor Cooking auf der Terrasse, im Garten oder unterwegs in der Natur schöner, bequemer und erlebnisreicher macht. Der klassische Grillfachhandel wandelt sich immer mehr zum Ideengeber und Allround-Anbieter rund um die Genuss- und Lifestylewelt des Outdoor Cooking. Da sich das Grillen längst zu einem Ganzjahresthema ausgeweitet hat, ändern sich die Ansprüche des Verbrauchers. Die BBQ WEEK will diese Marktentwicklungen abbilden: Vom Equipment für die Zubereitung über das eigentliche Grillgut samt passenden Saucen, Gewürzen und Getränken bis hin zu Produkten für Wetterschutz - damit meine ich nicht nur das Terrassendach, den Heizstrahler und den Sonnenschirm, sondern beispielsweise die Gummistiefel und den Regenparka sowie Werkzeuge zum Zerkleinern von Holz", erklärt der BBQ-Experte weiter.

Um vor allem dem Fachhandel ein inspirierendes Angebot zu präsentieren, hat FIRE&FOOD die Ausstellerbereiche gegenüber herkömmlichen Grillevents erheblich erweitert. Outdoorküchen und Grillgeräte für die Gastronomie sind dabei zu sehen, aber auch Marken aus dem Outdoorbereich. Im Start-up-Bereich zeigen Grillmanufakturen ihre kreativen und handwerklich gefertigten Unikate, auf dem Foodcourt findet der Besucher hochwertiges Fleisch und die angesagtesten Getränke.

Der Händlertag (nur Gewerbe) findet am 05. September 2025 von 12 bis 20 Uhr statt.

Informationen und Anmeldemöglichkeiten für Aussteller und Besucher unter www.bbq-week.de bbq-week.de fire-food.com

Über FIRE&FOOD:

Veranstalter der "FIRE&FOOD BBQ WEEK" ist das europäische Grill- und BBQ-Magazin FIRE&FOOD. Seit 2002 befasst sich das Magazin redaktionell konsequent mit allen Teilbereichen rund ums draußen Grillen und Kochen. Von Anfang an ist es FIRE&FOOD-Herausgeber Elmar Fetscher wichtig, den Lesern einen hohen praktischen Nutzwert zu bieten. Ob mit anspruchsvollen Rezepten, informativen Geschichten über Grill- und Essgewohnheiten aus aller Welt, Fachwissen über die unterschiedlichsten Grill- und Barbecue-Tools und Spezialthemen zu allen kulinarischen Bereichen. FIRE&FOOD hat sich in über 20 Jahren zum führenden Medium rund ums "Outdoor Cooking" entwickelt und Grillen und Barbecue in Europa zum spannenden Ganzjahresthema gemacht.

