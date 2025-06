Startseite Andrea Stein veröffentlicht emotionale neue Single "Glücklich in deinen Armen" Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-06-19 07:19. ein Lied über eine nicht perfekte Liebe ab 20.06 2025 digital erhältlich Mit ihrer neuen Single "Glücklich in deinen Armen" meldet sich Andrea Stein eindrucksvoll zurück. Der Titel erscheint am 20.06.2025 über das Label Fiesta Records und ist ab diesem Datum auf allen gängigen Download- und Streamingportalen verfügbar. Der mitreißende, moderne Up-Tempo-Schlager markiert zugleich einen wichtigen Meilenstein in der Karriere der Künstlerin: "Glücklich in deinen Armen" ist der offizielle Startschuss der Zusammenarbeit mit ihrem neuen Management David Scheuvens von Scheuvens Music. Gemeinsam schlägt Andrea Stein ein neues Kapitel auf - mit frischer Energie, starker musikalischer Vision und großer Authentizität. Der Song selbst ist eine emotionale Reise durch eine Liebe zwischen Hoffnung und Realität. Komponiert wurde der Titel von Jascha Welzel, der gemeinsam mit Andreas Schulze auch den Text geschrieben hat. Produziert wurde der Song von Jascha Welzel und C-Base Music. Schon die ersten Zeilen machen deutlich, wie viel Gefühl in diesem Song steckt:"Wieder ein Abend, schon wieder ein Traum / Wieder ein Treffen, im Schatten des Raums..."

Andrea Stein beschreibt in eindrucksvollen Bildern die Geschichte einer Frau, die sich in einer Liebe verliert, die nie ganz ihr gehört - doch für den Moment zählt nur das Hier und Jetzt:"Doch ich bin glücklich in deinen Armen / Auch wenn ich weiß, dass du nicht bleibst..."Zwischen schmerzhafter Einsicht und verzehrender Sehnsucht steht ein Herz, das nicht aufhören kann zu lieben - selbst wenn es sich selbst dabei verliert:"Dein Ring an der Hand, erinnert mich still / Dass ich nur die bin, die uns wirklich will..."Musikalisch verbindet der Titel modernen Schlagersound mit emotionalem Tiefgang - getragen von Andrea Steins markanter Stimme, die Wärme, Verletzlichkeit und Stärke zugleich transportiert."Glücklich in deinen Armen" ist nicht nur ein bewegender Song, sondern auch ein kraftvolles Statement für den Neuanfang einer Künstlerin, die weiß, was sie will. Veröffentlichungsdatum: 20.06.2025

Label: Fiesta Records, LC 02000

Komposition: Jascha Welzel, Text: Andreas Schulze & Jascha Welzel

Produktion: Jascha Welzel & C-Base Music Management: David Scheuvens - Scheuvens Music

