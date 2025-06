Neotech Metals meldet den Abschluss einer Privatplatzierung und kündigt einen Marketingvertrag an

Vancouver, British Columbia--(18. Juni 2025) / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC) (OTCQB: NTMFF) (FWB: V690) (Neotech oder "das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine am 12. Mai 2025 angekündigte Finanzierung (die Finanzierung) durch die Ausgabe von 5.528.194 Einheiten (die Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 829.229 $ eingenommen hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem Stammaktienkauf-Warrant des Unternehmens (jeweils ein Warrant und zusammen mit den Aktien die angebotenen Wertpapiere). Jeder Warrant ist übertragbar und berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabetag jederzeit eine (1) Aktie zu einem Preis von 0,25 $ pro Aktie zu erwerben. Sollte der volumengewichtete durchschnittliche Tageskurs der Stammaktien des Unternehmens an der CSE während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen - beginnend vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum - bei 0,40$ oder höher liegen, ist das Unternehmen berechtigt, eine Mitteilung herauszugeben, wonach die Warrants dreißig (30) Tage nach Zustellung dieser Mitteilung verfallen.

In Verbindung mit der Finanzierung gab das Unternehmen 1.650 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) an bestimmte berechtigte Vermittler aus. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber, jederzeit innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum eine (1) Aktie zu einem Preis von 0,25 $ pro Aktie zu erwerben. Es wurden keine Barprovisionen gezahlt.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung zeichnete ein Insider des Unternehmens 100.000 Einheiten zum Ausgabepreis, was einem Bruttoerlös von insgesamt 15.000 $ entspricht.

Jede Zeichnung im Rahmen der Finanzierung durch einen Insider gilt als Transaktion mit einer verbundenen Partei im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Das Unternehmen hat nicht mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschlussdatum der Finanzierung einen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) eingereicht, da die Einzelheiten der Finanzierung und die Beteiligung der Insider daran erst kurz vor Abschluss des Angebots feststanden und das Unternehmen die Finanzierung aus vernünftigen geschäftlichen Gründen beschleunigt abschließen wollte. Das Unternehmen hat sich auf Ausnahmen von den Anforderungen in puncto einer formalen Bewertung und einer Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 verlassen. Das Unternehmen ist unter Berufung auf Abschnitt 5.5(b) von MI 61-101 von der formalen Bewertungsanforderung in Abschnitt 5.4 von MI 61-101 befreit, da das Unternehmen nicht an einem speziell genannten Markt (gemäß der Definition in MI 61-101) notiert ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter Berufung auf Abschnitt 5.7(1)(a) des MI 61-101 von der Anforderung einer Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.6 von MI 61-101 befreit, da der Marktwert der Transaktion, soweit sie die Insider betrifft, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für die Finanzierung von Explorationsausgaben auf den Projekten des Unternehmens sowie für Unternehmens- und allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Neotech gibt ferner bekannt, dass es einen Werbe- und E-Marketing-Vertrag mit der Firma 1001103323 Ontario Inc. abgeschlossen hat, die von Luke Komavli kontrolliert wird (der Auftragnehmer) und ihren Sitz in Sassafras Trail, Niagara Falls, Ontario (erreichbar unter tsxstocksmarketing@gmail.com oder (647) 544-7207) hat. 1001103323 Ontario Inc. wird vereinbarungsgemäß Marketing-Dienstleistungen erbringen, einschließlich Social-Media-Engagement über X (früher Twitter), Facebook, YouTube und Reddit. Der Vertrag ist zunächst vom 23. Juni 2025 bis zum 23. Februar 2026 gültig und kann im gegenseitigen schriftlichen Einvernehmen verlängert werden. Während der ersten Laufzeit erhält der Auftragnehmer eine Vergütung von 70.000 CAD$. Der Auftragnehmer hat im Rahmen der aktuellen Finanzierung 167.000 Einheiten erworben. Das Unternehmen wird jedoch keine Wertpapiere an den Auftragnehmer als Entgelt für die Erbringung von Marketingdienstleistungen ausgeben und bestätigt, dass der Auftragnehmer in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Rechtsprechungen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltene-Erden- und Seltene-Metalle-Projekten, einschließlich des in Apatit lagernden Seltenerdmetallprojekts Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie auch die Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Zusammenarbeit des Unternehmens mit 1001103323 Ontario Inc. und die erwarteten Ergebnisse von Marketinginitiativen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, erwartet, beabsichtigt oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem solche Aussagen gemacht werden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, die Wirksamkeit von Marketingmaßnahmen und die allgemeinen Marktbedingungen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Neotech Metals Corp.

Charn Deol

220-333 Terminal Avenue

V6A 4C1 Vancouver, BC

Kanada

email : charnee@gmail.com

Pressekontakt:

Neotech Metals Corp.

Charn Deol

220-333 Terminal Avenue

V6A 4C1 Vancouver, BC

email : charnee@gmail.com