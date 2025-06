Startseite Bereichsausnahmen im europäischen/deutschen Wertpapierrecht vom Gesetzgeber ab März 2025 gestrichen - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Mi, 2025-06-18 16:33. Bedeutsame Änderung des europäischen/deutschen Wertpapier-Rechts : Dazu schreibt Google: "Das Wertpapierrecht, das ab dem 1. März 2025 gilt, ist durch verschiedene Entwicklungen und Gesetzesänderungen geprägt. Ein zentraler Punkt ist die Umsetzung neuer EU-Richtlinien und -Verordnungen, die den Wertpapierhandel und die Anlegerrechte betreffen". Ab dem 01. März 2025 hat der Gesetzgeber bei den Wertpapieren ( dazu gehören auch die Inhaberschuldverschreibungen ) sämtliche Bereichsausnahmen gestrichen. Nunmehr muss auch bei einem Platzierungs-Volumen unter / bis Euro 1 Mio. ein Wirtschaftsinformationsblatt (WIB) bei der BaFin beantragt werden. Das von der BaFin akzeptierte WIB gilt als eine BaFin-Genehmigung, die nunmehr für alle Wertpapiere einzuholen ist. Ein Anbieter, der die Ausnahme nach § 3 Nummer 2 WpPG ( weniger als € 8 Mio. ) in Anspruch nimmt, darf die Wertpapiere im Inland erst dann öffentlich anbieten, wenn er zuvor ein Wertpapier-Informationsblatt nach den Absätzen 3 bis 5 und 6 Satz 2 sowie Absatz 7 Satz 4 erstellt, bei der Bundesanstalt hinterlegt und veröffentlicht hat. Dies gilt entsprechend für ein öffentliches Angebot im Inland von Wertpapieren mit einem Gesamtgegenwert im Europäischen Wirtschaftsraum von 100 000 Euro bis weniger als 1 Million Euro, für die gemäß Artikel 1 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 kein Prospekt zu veröffentlichen ist. Die Untergrenze von 100 000 Euro gemäß Satz 2 ist über einen Zeitraum von zwölf Monaten zu berechnen. Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 gelten nicht, wenn für die Wertpapiere ein Basisinformationsblatt nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 9.12.2014, S. 1; L 358 vom 13.12.2014, S. 50), die durch die Verordnung (EU) 2016/2340 (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 35) geändert worden ist, veröffentlicht werden muss oder wesentliche Anlegerinformationen nach § 301 des Kapitalanlagegesetzbuches veröffentlicht werden müssen. Das Wertpapier-Informationsblatt darf erst veröffentlicht werden, wenn die Bundesanstalt die Veröffentlichung gestattet. Die Inhaberschuldverschreibung wird regelmäßig einer Mehrzahl von Anlegern angedient und dafür in kleinere Teilbeträge nominell aufgeteilt. In diesem Falle spricht man von einer "Teilschuldverschreibung". Die Schuldverschreibung kann neben einem festen oder variablen Zins ( z.B. Stufenzins ) auch mit einem ergebnisabhängigem Gewinnanteil ausgestattet werden. In diesem Falle handelt es sich um eine sogen. "Gewinnschuldverschreibung". Ebenso wie ein partiarisches Darlehen ist die Gewinnschuldverschreibung bilanzrechtlich eine Verbindlichkeit und kein Eigenkapital. Eine derartige Beteiligungsform ist ein Darlehen mit vereinbarter Gewinnbeteiligung. Vorteile sind damit nicht verbunden. Bei der BaFin werden partiarische Darlehen kritisch betrachtet und wurden in der Vergangenheit zumeist untersagt. Den gleichen Effekt kann man mit einer Anleihe und einem Gewinnbonus erzielen. Das nennt man dann eine "Gewinnschuldverschreibung". Die hat dann auch eine Festverzinsung und bei Erreichung festgelegter Umsatz- oder Ertragsziele einen festen Zusatz-Gewinnbonus ( z.B. 2 % Gewinnbonus ). Das ist kapitalmarktrechtlich unbedenklich. Die Platzierung der Wertpapiere darf nur über einen unabhängigen Vermittler mit behördlicher Genehmigung stattfinden. Die BaFin muss den benannten Vermittler akzeptieren. Eine Eigenplatzierung ist nicht erlaubt. Auch freie Vermittler dürfen nicht platzieren. Ein Ausweg sind BaFin-freie Namensschuldverschreibungen, die keine Wertpapiere darstellen und als Vermögensanlagen ohne BaFin-Genehmigung wirksam sind. Hier gelten die o.g. Vermittler-Regeln nicht, da die Namensschuldverschreibungen nicht als Wertpapiere verbrieft sind, sondern den Namen des Rechteinhabers tragen. Der u.a. für das Bank- und Kapitalmarktrecht zuständige XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat mit Urteil vom 18. März 2025 über die Schadensersatzforderung einer Bank gegen die deutsche Wertpapiersammelbank wegen des Einfrierens von Wertpapieren entschieden. Weitere Auskünfte erteilt kostenfrei Herr Dr. jur. Horst Werner bei entsprechender Mailanfrage unter dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de . Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten