Champagner De Castellane – Das etwas andere Champagnerhaus aus Épernay

Épernay, das Herz der Champagne – und mitten darin schlägt seit über 120 Jahren das charmante, leicht exzentrische Herz eines Hauses, das Genießer und Geschichtsliebhaber gleichermaßen begeistert: De Castellane. Ein Haus, das mit seiner ikonischen Turm-Silhouette nicht nur aus der Masse herausragt – sondern mit jeder Flasche eine Geschichte erzählt. Ein Turm, ein Name, ein Statement Gegründet 1895 von Vicomte Florens de Castellane, einem bonvivanten Aristokraten, der mehr als nur Champagner wollte: Er wollte ein Symbol für Stil, Raffinesse und französische Lebenskunst schaffen. Das Familienwappen – das auffällige rote Kreuz – prangt bis heute auf jeder Flasche, eine Anspielung auf die historische Verbindung zum französischen Hochadel. Und der berühmte Turm? Der wurde nicht etwa gebaut, um Trauben zu lagern, sondern um Eindruck zu machen. Und das gelingt ihm bis heute.

Mitten im mondänen Épernay, der Hauptstadt der Champagne, erhebt sich der 66 Meter hohe Turm wie ein Leuchtturm des guten Geschmacks – damals wie heute ein Lieblingsmotiv für Postkarten und Instagram-Feeds. Tradition trifft auf Schaum – mit einem Augenzwinkern De Castellane ist nicht das größte oder berühmteste Haus – aber genau das macht seinen Reiz aus. Hier geht es nicht nur um Massenproduktion, sondern um feine Cuvées mit Charakter. Die Keller, mehrere Kilometer lang, sind wahre Schatzkammern. Und die Führungen? Eine Mischung aus Weinkunde, Architektur und französischem Humor. Wer Glück hat, bekommt sogar eine Anekdote über den Marquis serviert, der einst Champagnerflaschen als Diplomatie-Werkzeug nutzte – inklusive Korkenknall.

Eine charmante Eigenheit des Hauses liegt übrigens unterirdisch: In den Kellern fuhr früher eine kleine Schmalspurbahn – liebevoll „train des bulles", also „Zug der Blasen" genannt –, mit der Champagnerflaschen transportiert wurden. Die Mini-Waggons ratterten auf leisen Rädern durch die dunklen Gänge – ein fast theatralisches Schauspiel für Besucher, das bis heute Teil der Ausstellung ist. De Castellane hatte eben schon früh verstanden, dass guter Champagner auch gut in Szene gesetzt gehört. Verkostung: Die Klassiker im Glas De Castellane Tradition Brut Ein echter Gentleman unter den Bruts: Frisch, strukturiert und mit feiner Perlage. In der Nase helle Blüten, Apfel und ein Hauch von Brioche. Am Gaumen lebendig, zitrisch, mit einer feinen, fast salzigen Mineralität, die Lust auf mehr macht. Ideal als Aperitif – oder als Begleiter zu Austern, falls man's krachen lassen will. De Castellane Tradition Rosé Rosé mit Stil – kein Kitsch, sondern Klasse. Erdbeeren, rote Johannisbeeren und ein Anflug von Rosen – aber immer elegant. Am Gaumen saftig, charmant und mit genug Rückgrat, um auch Speisen wie Lachs-Tartar oder sogar Ente à l'orange zu parieren. Ein Champagner für Herz und alle Sinne. Nach dem Genuss Wem nach all dem Genießen noch schwindelfrei ist, dem sei ein ganz besonderes Erlebnis empfohlen: Der Aufstieg auf den Turm von De Castellane. 237 Stufen führen zur Spitze, von der aus man einen herrlichen Blick über Épernay und die Reben der Champagne hat. Einst war dies der höchste Punkt der Stadt – und noch heute belohnt der Ausblick mit einem Gefühl, das nicht nur mit Höhe, sondern mit Geschichte zu tun hat. Auch in Deutschland erhältlich Für deutsche Liebhaber prickelnder Lebensfreude gibt's gute Nachrichten: Die Cuvées von De Castellane sind exklusiv über Gerards-Selection.de erhältlich. Das Boutique-Weinportal bietet ausgewählte Perlen jenseits des Mainstreams – und De Castellane passt perfekt ins Programm: französisch, charmant, mit Understatement und Klasse. Das Champagnerhaus De Castellane drängt sich nicht auf – es bezaubert. Mit Stil, Substanz und einer Portion französischer Lässigkeit. Wer Champagner sucht, der mehr kann als glitzern, findet hier einen Begleiter für besondere Momente. Oder um sich selbst daran zu erinnern, dass das Leben zu kurz ist für schlechten Schaumwein.