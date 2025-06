Startseite Sundowner-Yoga-Picknick im Schlossgarten begeistert über 160 Teilnehmende Pressetext verfasst von Strong Partners am Mi, 2025-06-18 14:34. Bei sommerlichen Temperaturen fand am Samstagabend, dem 14. Juni, das Sundowner-Yoga-Picknick im Pavillon des Schlossgartens statt. Über 160 Yogabegeisterte folgten der Einladung der Universität Münster Professional School und Strong Partners einen gemeinsamen und besonderen Abend voller Bewegung, Entspannung und Begegnung unter freiem Himmel zu erleben.

Bei bestem Wetter leitete ein erfahrenes Team professioneller Yogalehrerinnen durch eine inspirierende Yogastunde, die sowohl Anfänger*innen als auch Fortgeschrittene abholte. Umgeben von der grünen Kulisse des Schlossgartens entstand eine Atmosphäre der Ruhe, Achtsamkeit und Verbundenheit.

Im Anschluss an die Praxis luden die beiden Veranstalter zum gemeinsamen Bring-Your-Own-Picknick ein – begleitet von erfrischenden Getränken und liebevoll zubereiteten Snacks, die unsere Veranstaltung zusätzlich bereicherten. Ihr herzlicher Dank gilt den Partnern Glowkitchen, SuperBioMarkt, Homebeis und Liba, die das Event mit Bananenbrot, gesunden Obstsnacks und Getränken unterstützt haben.

Das Sundowner-Yoga-Picknick war Teil der Münsteraner Picknicktage – einer Initiative des Münsterlandes, die Menschen zusammenbringt, um Natur, Gemeinschaft und regionale Vielfalt zu feiern. „Es war ein wunderschöner Abend, der zeigt, wie bereichernd Kooperationen sein können. Wir danken allen Teilnehmenden und Partnern für dieses gelungene Event“, so Dr. Kristin Große-Bölting, Leiterin der Professional School.

Mit dieser Veranstaltung wurde nicht nur ein Moment der Entspannung geschaffen, sondern auch die Gelegenheit zum Netzwerken und gemeinsamen Erleben – ganz im Sinne der Mission, Bildung, Gesundheit und Gemeinschaft zusammenzubringen.