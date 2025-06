Einreichungen für die 20. Jubiläumsausgabe des Sheikh Zayed Book Awards bis zum 1. September 2025 möglich

Der Sheikh Zayed Book Award (SZBA), einer der renommiertesten Literaturpreise der arabischen Welt, nimmt ab sofort Einreichungen für seine 20. Jubiläumsausgabe in zehn Kategorien ent-gegen. Der Preis, der vom Abu Dhabi Arabic Language Centre (ALC) unter der Schirmherrschaft des Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) organisiert wird, würdigt die Arbeit von Schriftsteller*innen, Übersetzer*innen, Forscher*innen, Akademiker*innen und Verleger*innen, die zur Förderung der arabischen Literatur und Kultur in allen Wissensbereichen beitragen. Einrei-chungen sind bis zum 1. September 2025 möglich.

Diese Ausgabe markiert das 20-jährige Bestehen des Preises und wird von einem internationalen Programm begleitet, das die Geschichte und Bedeutung des Preises in den letzten zwei Jahrzehnten würdigt. Seit seiner Gründung in 2006 hat der Sheikh Zayed Book Award 136 Preisträger*innen ausgezeichnet und trägt damit zur internationalen Bekanntheit und Anerkennung sowohl bekannter als auch neuer Autor*innen bei, von denen einige heute zu den einflussreichsten Personen in der arabischen Literatur, Kultur und Forschung zählen. Außerdem hat der Preis durch den Translation Grant die Übersetzungen von über 45 Titeln in neun Sprachen unterstützt. Das Programm zur Übersetzungsförderung entstand 2018 und steht ganzjährig für Einreichungen offen.

Seine Exzellenz Dr. Ali Bin Tamim, Generalsekretär des SZBA und Vorsitzender des ALC, sag-te: „Anlässlich des 20. Jubiläums des Sheikh Zayed Book Awards fühlen wir uns geehrt, eine inspi-rierende Vielfalt an Einreichungen zu erleben, die den Reichtum und die Dynamik der arabischen Literatur und Gedanken widerspiegeln. Dieser Meilenstein ist ein Beleg für zwei Jahrzehnte des En-gagements für kulturelle Exzellenz und die Förderung eines bedeutungsvollen interkulturellen Dia-logs. Der Preis ist zu einer globalen Plattform geworden, die Kulturen zusammenbringt, intellektuelle Leistungen feiert und Stimmen aus der gesamten arabischen Welt und darüber hinaus stärkt. Wir freuen uns darauf, 2026 eine neue Generation herausragender Preisträger*innen zu begrüßen, die mit uns gemeinsam das bleibende Vermächtnis des Preises würdigen."

Der Preis beinhaltet zehn Kategorien, von denen fünf für internationale Bewerber*innen und nicht-arabische Bücher offen stehen.

Die Kategorie Arabische Kultur in anderen Sprachen ist offen für Einreichungen auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch für Bücher, die in den letzten fünf Jahren erschienen sind. Diese Kategorie deckt ein breites Spektrum an Disziplinen ab, die sich mit der arabischen Kul-tur befassen. Die zuletzt nominierten Titel reichen von kritischen Studien über arabische Dichtung bis hin zu Untersuchungen zur Geschichte des arabischen Kultureinflusses weltweit. So wurde etwa der Preisträger 2025, Dr. Andrew Peacock, für sein Buch Arabic Literary Culture in Southeast Asia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries gewürdigt – eine wissenschaftliche Arbeit, die die intellektuel-len Interaktionen zwischen dem Nahen Osten und Südostasien analysiert. 2024 wurde der deutsche Autor Professor Frank Griffel in dieser Kategorie für sein Werk The Formation of Post-Classical Phi-losophy in Islam ausgezeichnet. Er beleuchtet darin den Beitrag der islamischen Philosophie zu spä-teren Entwicklungen in Theologie, Wissenschaft und Gesellschaft. Bewerber*innen in dieser Katego-rie haben die Möglichkeit, ihre Arbeit der arabischen Literaturlandschaft vorzustellen und so ihrem Fachgebiet zu größerer internationaler Anerkennung zu verhelfen.

Die Kategorie Übersetzungen ist offen für Bücher, die in den letzten zwei Jahren aus dem oder in das Arabische übersetzt wurden. Diese Kategorie gibt Übersetzer*innen aller Genres eine besondere Möglichkeit, Anerkennung für ihre Arbeit zu erhalten und steht stellvertretend für das Engagement des Sheikh Zayed Book Awards, sprachliche Grenzen zu überbrücken und Kulturen durch Literatur und Wissenschaft zusammenzubringen. 2025 wurde diese Kategorie an den italienischen Übersetzer Marco Di Branco für Orosius vergeben, eine englische Übersetzung des Kit?b Hur?shiy?sh, der ara-bischen Version von Paulus Orosius bedeutendem Werk Historiae adversus paganos (Sieben Ge-schichtsbücher gegen die Heiden), einer Geschichte der griechisch-römischen Welt.

Die Kategorie Verlagswesen und Technologien ist geöffnet für Einreichungen internationaler Verlage und kultureller Organisationen, deren Arbeit technologische Innovationen im Bereich des Verlagswe-sens und der kulturellen Produktion aufzeigt. Zu den bisherigen Gewinner*innen zählen unter ande-rem der chinesische Verlag Bayt ElHekma für Creative Industries (2024), der ägyptische Verlag Dar ElAin (2023) und das britische Magazin Banipal (2020).

Die ganze Liste der Kategorien:

Internationale Kategorien

• Arabische Kultur in anderen Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spa-nisch)

• Übersetzungen (aus dem oder in das Arabische)

• Verlagswesen und Technologien

• Veröffentlichung von arabischen Handschriften

• Kulturelle Persönlichkeit des Jahres (durch Nominierung von akademischen, Forschungs- oder Kultureinrichtungen, Kulturschaffenden, literarischen Einrichtungen und Universitäten)

Kategorien nur in arabischer Sprache

• Literatur (inklusive Belletristik und Lyrik)

• Nachwuchsautoren (für Schriftsteller*innen unter 40 Jahren)

• Kinderliteratur

• Beitrag zur Entwicklung von Nationen

• Literatur- und Kunstkritik

Weitere Informationen über individuelle Kategorien gibt es auf der Website des Sheikh Zayed Book Awards, auf der sich Autor*innen und Verleger*innen registrieren und ihre Bewerbung bis zum 1. September 2025 abgeben können.

Über den Sheikh Zayed Book Award

Der Sheikh Zayed Book Award ist einer der weltweit führenden Preise für arabische Literatur und Kultur. Seit 2006 werden mit dem Preis herausragende Arbeiten von Autor*innen, Wissenschaft-ler*innen, Forscher*innen, Übersetzer*innen, Verleger*innen und literarischen Organisationen aus aller Welt ausgezeichnet. Der Preis wird vom Abu Dhabi Arabic Language Centre unter der Schirm-herrschaft des Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi organisiert.

In zehn Preiskategorien, die von „Kinderliteratur“ über „Übersetzung" bis hin zu „Arabische Kultur in anderen Sprachen" reichen, präsentiert der Preis eine einzigartige Bandbreite an arabischsprachiger Literatur sowie an Büchern, die in einer beliebigen Sprache über die arabische Kultur geschrieben wurden. Jedes Jahr sorgt ein internationales Komitee aus führenden Akademiker*innen, Autor*innen und Fachleuten der Buchbranche dafür, dass der Preis weiterhin Kreativität und Originalität sowohl in der akademischen als auch in der nichtakademischen Literatur anerkennt und anregt.

Der Preis fördert nicht nur literarische und kulturelle Errungenschaften, sondern zielt auch darauf ab, den interkulturellen Dialog durch strategische Partnerschaften zu fördern und die Verlagsbranche durch seinen Translation Grant zu unterstützen. Der 2018 eingeführte Translation Grant bietet Über-setzer*innen und Verleger*innen auf der ganzen Welt finanzielle Unterstützung für die Übersetzung, Veröffentlichung und Förderung von Titeln, die in die engere Wahl kommen oder in den Kategorien Literatur und Kinder- und Jugendbuch ausgezeichnet werden.

Für weitere aktuelle Informationen: www.zayedaward.ae/en

X/Twitter: @zayedbookaward

Instagram: @zayedbookaward

YouTube: @zayedbookaward

Ansprechpartner*innen:

Murielle Rousseau, Lena Kaiser, Jennifer Schenk

BUCH CONTACT

Rosastraße 21

D-79098 Freiburg

Tel.: 0049 (0)761 - 29 60 40

BUCH CONTACT

Tieckstraße 15

D-10115 Berlin

Tel.: 0049 (0)30-99 27 95 76

E-Mail: buchcontact@buchcontact.de

www.buchcontact.de