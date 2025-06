Startseite Hotel Sportalmmm in Zauchensee startet Sommersaison am 29. Juni mit attraktiven Neuerungen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-18 13:37. Ab Sommer 2025 nutzen Gäste im SalzburgerLand alle öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos mit dem Mobility-Ticket. Mit dem Beginn der Sommersaison am 29. Juni 2025 öffnet das Hotel Zauchensee wieder seine Türen für naturbegeisterte Urlauber. Bis zum 12. September 2025 bietet das Hotel Sportalmmm Gästen die Möglichkeit, den alpinen Sommer inmitten der Salzburger Bergwelt zu erleben. Der Sommerurlaub in Zauchensee wird durch eine Neuerung im öffentlichen Verkehrssystem zusätzlich aufgewertet: Seit Mai 2025 fahren alle Gäste im gesamten SalzburgerLand kostenlos mit Bus und Bahn - ermöglicht durch das neue Guest Mobility Ticket. Diese Maßnahme erlaubt eine bequeme Anreise und flexible Mobilität während des Aufenthalts, ganz ohne Auto. Die Kombination aus nachhaltiger Mobilität und alpinem Naturerlebnis unterstreicht das touristische Angebot der Region. Wanderwege, Bergseen und Panorama-Ausblicke sind direkt vom Hotel aus erreichbar. Gäste finden hier ideale Voraussetzungen für einen aktiven Sommer mit Wandern, Mountainbiken oder einfach nur zum Entspannen in klarer Bergluft. Das Hotel bietet ein ruhiges, stilvolles Ambiente mit Fokus auf Erholung und Bewegung. Die familiäre Atmosphäre, kombiniert mit einem hochwertigen kulinarischen Angebot und einem Wellnessbereich mit Panorama-Sauna, macht es zu einem besonderen Rückzugsort. Die Lage direkt an der Gamskogelbahn erleichtert den Zugang zu den Wandergebieten der Region. Durch die neue Ticketregelung wird der Aufenthalt in Zauchensee nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch komfortabler gestaltet. Die Kombination aus Mobilitätsfreiheit und naturnaher Erholung spricht besonders jene an, die ihren Urlaub bewusst gestalten möchten. Weitere Informationen zum Aufenthalt und den Angeboten während der Sommersaison sind auf der Website der Hotel Sportalmmm Roland Dolschek GmbH abrufbar. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hotel Sportalmmm Roland Dolschek GmbH

Das Vier Sterne Hotel Sportalmmm begrüßt seine Gäste im Herzen der Skiwelt amadé und der Salzburger Sportwelt und bietet weit mehr als einfach nur Skigenuss. Neben 70 Pistenkilometern direkt vor der Haustür warten hier Erholung und Wellness sowie persönliche Atmosphäre und bester Service. Erleben Sie Wohlfühltage der ganz besonderen Art im Vier Sterne Hotel Sportalmmm in Zauchensee!

