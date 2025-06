Startseite Baeckerei-Software.net geht online: Neues Vergleichsportal für Softwarelösungen im Bäckerhandwerk Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-18 09:25. Ab sofort ist ein neues Online-Portal verfügbar, das Bäckereien hilft, die richtige Bäckerei-Software zu finden. Göttingen, 17. Juni 2025 - Unter https://baeckerei-software.net/ ist ein neues, unabhängiges Vergleichsportal online gegangen, das speziell auf die Bedürfnisse von Bäckereien ausgerichtet ist. Ziel der Plattform ist es, Bäckereibetrieben bei der Auswahl der passenden Softwarelösung zu helfen - neutral, kostenlos und redaktionell geprüft. Die Anforderungen an moderne Bäckereibetriebe sind in den letzten Jahren stetig gestiegen: Neben der handwerklichen Qualität zählen heute auch effiziente Abläufe, digitale Organisation, Personalplanung, Warenwirtschaft, Rezeptverwaltung und eine transparente Kalkulation zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren. Software kann dabei eine wertvolle Unterstützung bieten - doch der Markt ist groß und oft unübersichtlich. Genau hier setzt _Baeckerei-Software.net_ an. Die Plattform bietet eine strukturierte Übersicht über relevante Softwarelösungen für Bäckereien - von etablierten Branchenanbietern bis hin zu spezialisierten Tools für kleine Betriebe oder Filialnetzwerke. Neben echten Nutzererfahrungen, redaktionellen Bewertungen und praxisnahen Testberichten finden Nutzer auch interaktive Vergleichs-Tools, mit denen sich Softwarelösungen gezielt nach individuellen Anforderungen filtern und vergleichen lassen. "Viele Betriebe im Bäckerhandwerk suchen nach digitalen Lösungen, wissen aber nicht, welche Software wirklich zu ihrem Alltag passt", sagt Nico Müller, Betreiber des Portals. "Mit _Baeckerei-Software.net_ bieten wir erstmals eine zentrale Anlaufstelle, die Orientierung und Entscheidungshilfe bietet - unabhängig von Herstellern oder Werbeeinflüssen." Besonders gefragt sind Softwarelösungen für Bereiche wie Produktionsplanung, Rezeptverwaltung, Lieferscheinerstellung, Filialsteuerung, Etikettendruck, Controlling und Mitarbeiterverwaltung. Baeckerei-Software.net stellt diese Funktionen verständlich und vergleichbar dar. Alle Anbieter werden neutral, übersichtlich und kostenfrei präsentiert. In Kürze soll die Plattform durch einen Schnell-Check ergänzt werden, der es ermöglicht, mit wenigen Klicks eine auf den Betrieb zugeschnittene Softwareauswahl zu erhalten. Ergänzend sind auch Interviews mit Bäckereien, Marktübersichten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Softwareeinführung sowie redaktionelle Hintergrundberichte geplant. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Baeckerei-Software.net

Baeckerei-Software.net ist ein unabhängiges Vergleichs- und Informationsportal rund um Softwarelösungen für das Bäckerhandwerk. Ziel der Plattform ist es, Bäckereien eine fundierte, herstellerneutrale Entscheidungshilfe bei der Auswahl der passenden Software zu bieten - von Produktionsplanung und Rezeptverwaltung bis hin zu Warenwirtschaft, Filialsteuerung und Mitarbeiterverwaltung. Neben redaktionell geprüften Inhalten, echten Erfahrungsberichten und strukturierten Testanalysen bietet das Portal auch interaktive Vergleichstools. Der Zugang ist kostenlos und speziell auf die Anforderungen von Bäckereibetrieben zugeschnitten.

