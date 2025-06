Startseite Digitale Achillesfersen - Wie unsichtbare Schwachstellen im Alltag lauern Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-18 09:19. Digitale Sicherheit wird immer wichtiger. Das kostenfreie Webinar der GfA e.V. zeigt Ihnen Lösungen auf. Haben Sie sich jemals gefragt, wo die wahren Gefahren in der digitalen Welt lauern? Es sind nicht immer die großen, aufsehenerregenden Hackerangriffe, von denen man in den Nachrichten hört und die ganze Unternehmen lahmlegen können. Oft sind es viel kleinere, unscheinbare Schwachstellen in unserem digitalen Alltag - unsere sogenannten "digitalen Achillesfersen" -, die uns unerwartet verwundbar machen. Diese unsichtbaren Lücken im Schutzschild unserer digitalen Identität können weitreichende Folgen haben, von Datenklau über finanzielle Verluste bis hin zur Schädigung unserer Reputation. Die GfA e.V. lädt zu einem spannenden und aufschlussreichen Webinar am 1. Juli 2025, 19:00 - 20:30 Uhr ein, das genau diese Thematik beleuchtet. Als Referent konnten wir den renommierten IT-Sicherheitsexperten Ermin Abazi gewinnen, der nicht nur über eine beeindruckende Expertise im Bereich der Cybersicherheit verfügt, sondern auch aktiv an der Entwicklung des zukunftsweisenden QuantumPhone beteiligt war. Seine tiefe Einsicht in modernste Sicherheitstechnologien und die Methoden von Cyberkriminellen macht ihn zu einem idealen Sprecher für dieses wichtige Thema. Moderiert wird die Veranstaltung von Klaus Lichtenauer, 2. BuVo. Abazi wird in diesem Webinar auf verständliche und praxisnahe Weise erklären, wie Kriminelle menschliches Verhalten und unsere alltäglichen Kommunikationswege geschickt nutzen, um an sensible Informationen zu gelangen oder erheblichen Schaden anzurichten. Es geht dabei nicht nur um technische Angriffe, sondern auch um psychologische Manipulationen, die oft unter dem Radar bleiben. Er wird aufzeigen, wie leichtfertig geteilte Informationen, unachtsame Klicks auf scheinbar harmlose Links oder sogar die Art, wie wir uns in sozialen Medien präsentieren, uns zu potenziellen Zielen machen können. Das Webinar deckt auf, welche versteckten Fallen sich in scheinbar sicheren E-Mails, harmlosen Telefonaten oder sogar in der beiläufigen Kommunikation mit Freunden und Kollegen verbergen können. Es werden konkrete Beispiele aus der Praxis vorgestellt, die verdeutlichen, wie raffiniert und zugleich simpel die Methoden der Angreifer sein können. Ein zentraler Pfeiler des Webinars ist die Vorstellung einer innovativen Strategie namens "stille Verteidigung". Diese Strategie geht über herkömmliche Schutzmaßnahmen hinaus und fokussiert sich darauf, Risiken frühzeitig zu erkennen und präventiv zu handeln. Abazi wird aufzeigen, wie durch clevere, oft subtile Verhaltensänderungen und den Einsatz neuer Kommunikationslösungen die eigene digitale Resilienz gestärkt werden kann. Das Ziel Das Ziel ist es, ein besseres und fundierteres Verständnis für diese oft unterschätzten digitalen Schwachstellen zu entwickeln und praktische Tipps zu erhalten, wie man sich im digitalen Raum subtil und effektiv schützen kann. Es geht darum, ein Bewusstsein für die eigene Rolle in der digitalen Sicherheitskette zu schaffen und zu verstehen, dass jeder Einzelne durch bewusstes Handeln einen entscheidenden Beitrag zur eigenen Sicherheit leisten kann. Teilnehmer lernen, wie sie ihre persönlichen Daten besser schützen, Phishing-Versuche erkennen und sich vor Identitätsdiebstahl bewahren können - und das alles, ohne auf den Komfort und die Vorteile der digitalen Welt verzichten zu müssen. Vielmehr geht es darum, die digitale Nutzung sicherer und damit auch angenehmer zu gestalten. Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit, Ihr Wissen über digitale Sicherheit zu erweitern und von einem führenden Experten auf diesem Gebiet zu lernen. Investieren Sie in Ihre digitale Zukunft und erfahren Sie, wie Sie sich und Ihre Daten optimal schützen können. Zur Anmeldung Weitere Details zum Webinar und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie bequem auf der Webseite der GfA e.V. unter: Digitale Achillesfersen - GfA e.V. Events . Die Plätze sind limitiert. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA)

Frau Brigitte Jansen

Balger Hauptstraße 31

76532 BADEN-BADEN

Deutschland fon ..: 072211885950

web ..: https://gfaev.de

email : bj@gfaev.de Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik und Lebensgestaltung e.V. (GfA): Seit 1954 sind wir die Anlaufstelle für alle, die ihr Berufs- und Privatleben aktiv gestalten wollen. Wir glauben daran, dass lebenslanges Lernen und persönliche Entfaltung der Schlüssel zu einem erfüllten Dasein sind.

Unsere Veranstaltungen und Veröffentlichungen sind dein Werkzeugkasten für Erfolg und Zufriedenheit. Das Besondere an der GfA? Unsere unglaublich vielfältige Community! Hier teilen Mitglieder ihr gesammeltes Know-how und entwickeln gemeinsam frische, fundierte Lösungen - von Social Media bis zum Sprachassistenten, von YouTube-Videos bis zum klassischen Austausch. Wir sind immer up-to-date und integrieren die neuesten digitalen Trends in unser Angebot.

Egal, ob du deine Karriere pushen oder dein Privatleben optimieren möchtest - bei uns findest du die Unterstützung und Inspiration, die du brauchst. Mach mit und profitiere von einem Netzwerk, das dich weiterbringt! Pressekontakt: Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA)

Frau Brigitte Jansen

Balger Hauptstraße 31

76532 BADEN-BADEN fon ..: 015738488881

email : bj@gfaev.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten