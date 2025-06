Startseite Flusskreuzfahrt: VIVA Cruises legt erstmals zur Gourmet-Cruise ab Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-18 08:30. Eine kulinarische Flusskreuzfahrt durch Österreich. VIVA Cruises legt zur ersten Gourmet-Cruise auf der Donau ab, den Abschluss bildet eine exklusives Dinner im Wiener Kunstmuseum Albertina VIVA Cruises hebt Kulinarik auf dem Fluss auf ein neues Niveau: Erstmals legt Europas modernster Veranstalter für Flusskreuzfahrten im November zu einer neuen und exklusiven Gourmet-Cruise durch Österreich ab: Die fünftägige Reise auf der Donau mit dem Neubau VIVA ENJOY ab und bis Wien greift mit hochklassigen Menüs, einzigartigen Weinbegleitungen und kulinarischen Landausflügen die moderne und vielfältige Küche Österreichs auf. Abschließender Höhepunkt der Reise ist ein Dinner im Wiener Kunstmuseum Albertina, dem größten Museum für moderne Kunst Mitteleuropas, das VIVA Cruises für diese Gourmet-Cruise teils exklusiv nutzt. * Eine Reise für alle Sinne: Hochklassige Menüs, Weinproben, kulinarische Landausflüge, Brot-Sommelière und Kaffee-Rösterin mit an Bord Die Gourmet-Cruise bildet den Auftakt einer Kooperation für gemeinsame Flusskreuzfahrten zwischen VIVA Cruises und Falstaff, dem führenden Magazin für Wein, Kulinarik und Lifestyle. Passend dazu begleitet Romana Echensperger, Chefredakteurin Wein und Master of Wine, diese Flusskreuzfahrt mit täglichen Weinpräsentationen. Zum weiteren Programm dieser Premiere zählen eine kulinarische Stadtrundfahrt durch Wien mit einer historischen Tram, der Besuch des Weinguts Sandgrube 13 in Krems, regionales Entertainment an Bord und nicht zuletzt auch Informationen von verschiedenen Kulinarik-Experten entlang der Route. "Bei der Konzeption und der Kooperation mit Falstaff stand von Beginn an die Idee einer kulinarischen Reise, inspiriert durch die wunderbar vielfältigen und zugleich modernen Facetten der Küche Österreichs", erklärt Andrea Kruse, CEO VIVA Cruises. "Dazu zählt auch, dass wir erstmalig eine Brot-Sommelière im Programm begrüßen und mit Johanna Wechselberger eine absolute Kaffee-Expertin. Die entstandene Kombination aus gehobener Küche mit erlesenen Weinen und einzigartigen Reiseerlebnissen spiegelt ziemlich genau unsere Philosophie bei VIVA Cruises wider." * Gourmet Cruise an Bord des Neubaus VIVA ENJOY Der Neubau VIVA ENJOY, Jungfernfahrt war erst im Januar 2025, bietet Platz für 190 Gäste, glänzt mit drei Restaurants, modernem Design und - wie generell bei VIVA Cruises - mit einem hochwertigen All-Inclusive-Konzept. Die VIVA ENJOY ist eines der modernsten Flusskreuzfahrtschiffe Europas: Nutzung von Landstrom und Energiegewinnung über Solar Paneele gehören ebenso dazu wie die künftige Nutzung von HVO-Treibstoff aus 100 Prozent nachwachsenden Rohstoffen. Die VIVA ENJOY erfüllt wie das Schwesterschiff VIVA TWO sämtliche Kriterien der Green Award Gold Zertifizierung. Gourmet-Cruise "Falstaff Edition" mit VIVA ENJOY: 20. bis 24. November 2025, ab/bis Wien mit Krems, Melk und Linz: VIVA All- Inclusive und Extra-Programm im Rahmen der Kooperation mit Falstaff wie Dinner-Erlebnis oder Weinproben, ab 1.495 Euro. Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50 VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto "Enjoy the Moment" genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung. Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. www.viva-cruises.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: John Will Kommunikation

VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto "Enjoy the Moment" genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung. Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. www.viva-cruises.com

