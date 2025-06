Pionier der Zivilluftfahrt Chinas! CEA startete am 16. Juni die erste Direktverbindung zwischen Shanghai und Genf

Am 16. Juni um 13:20 Uhr (UTC+08:00) landete der aus Internationalem Flughafen Shanghai Pudong abgeflogene Flug MU217 von China Eastern Airlines (im Folgenden als „CEA“) erfolgreich auf dem Flughafen Genf in der Schweiz, mit 243 Passagieren an Bord und einer Auslastung von über 85 %. Vor dem Abflug feierten der Flugkapitän, der Kabinenchef und einige glückliche Passagiere die von CEA organisierte Jungfernflugzeremonie im Terminal T1 vom Internationalem Flughafen Shanghai Pudong.

Laut Angaben ist diese Flugverbindung die erste von einer chinesischen Fluggesellschaft angebotene Direktverbindung zwischen Shanghai und Genf, die im Sommer- und Herbstflugplan 2025 jeweils montags, mittwochs, freitags und samstags regelmäßig geflogen wird, mit dem Hinflug MU217 um 1:30 Uhr vom Internationalem Flughafen Shanghai Pudong (Ankunft in Genf um 7:50 Uhr Ortszeit) und dem Rückflug MU218 um 12:00 Uhr Ortszeit vom Flughafen Genf (Ankunft in Shanghai am nächsten Tag um 05:30 Uhr Ortszeit). Auf dieser Verbindung werden Großraumflugzeuge des Typs Airbus A350 oder A330 von CEA eingesetzt, die beide mit einer Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung ausgestattet sind, sodass Passagiere während des gesamten Fluges online surfen können.

Genf, sich in der Südwestschweiz befindend, ist ein wichtiges Zentrum für Diplomatie und internationale Angelegenheiten in Europa mit dem Ruf als „Stadt des Friedens“, wo zahlreiche Hauptsitze internationaler Organisationen angesiedelt sind. Mit dem wunderschönen Genfer See, den majestätischen Alpen und seinem reichen kulturellen Erbe ist Genf eines der beliebtesten Reiseziele für Touristen aus aller Welt. Mit der Eröffnung der Flugverbindung zwischen Shanghai und Genf durch CEA im Jahr 2025, dem 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und der Schweiz, werden europäischer Glamour und orientalischer Charme miteinander verbunden und der Geschäfts-, Tourismus- und kulturelle Austausch zwischen China und Europa erheblich erleichtert. Ein Nestlé-Mitarbeiter in Shanghai sagte: „Die neue Flugverbindung bietet den Mitarbeitern von Nestlé China mehr Reisemöglichkeiten zwischen China und dem Hauptsitz von Nestlé in der Schweiz.“ Anlässlich der Eröffnung der neuen Flugverbindung führte Nestlé in Zusammenarbeit mit CEA einen Co-Branding-Kaffee ein.

Derzeit bietet CEA Flugverbindungen zwischen China und europäischen Städten wie Paris, London, Frankfurt, Amsterdam, Madrid, Rom, Venedig, Budapest, Moskau, Kasan, Sankt Petersburg, Mailand, Marseille und Genf an. Mit der Eröffnung der neuen Flugverbindung zwischen Shanghai und Mailand am 20. Juni sowie der neuen Flugverbindung zwischen Shanghai und Kopenhagen am 17. Juli werden die durch CEA angebotenen Flugverbindungen insgesamt 15 europäischen Städte erreichen.