Matthias Hamann, Pionier der Raumtechnologie, startet mit "The Spatial Studio" in eine neue Innovationsphase

HAMBURG, Deutschland - Matthias Hamann hat eine strategische Entscheidung getroffen, die sein Engagement für die Neugestaltung der Raumtechnologie unterstreicht: Er hat die Umfirmierung seines Unternehmens in "The Spatial Studio" (thespatialstudio.de) bekannt gegeben. Diese Änderung ist nicht nur ein neuer Name, sondern auch ein Zeichen für die Weiterentwicklung der Ausrichtung und der Ziele des Hamburger Unternehmens.

"Die Essenz der Innovation liegt in unserer Fähigkeit, die Wahrnehmung von Raum neu zu definieren", sagt Matthias Hamann, Gründer von The Spatial Studio. "Mit dem Namen 'The Spatial Studio' würdigen wir unseren Weg von einzelnen Projekten hin zu umfassenden Lösungen, die physische und digitale Welten verbinden."

Hamanns Unternehmen, das bisher unter matthiashamann.work firmierte, hat stets innovative Produktpräsentationstechnologien für B2B-Industriekunden geliefert. Mit dem Wechsel zu The Spatial Studio will das Unternehmen seinen Einfluss weiter in die Bereiche Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) ausbauen – Bereiche, in denen es bereits über umfangreiches Know-how verfügt.

"Namen sind nicht nur Etiketten, sie sind verkürzte Geschichten", fügte Hamann hinzu. "Mit der Wahl von 'Spatial' richten wir uns auf eine Zukunft aus, in der die Grenzen zwischen den Dimensionen verschwimmen und die Möglichkeiten unendlich werden."

Der neue Name steht für eine Zeit, in der räumliche Technologien in Branchen wie Fertigung, Design, Bildung und darüber hinaus immer wichtiger werden. Mit einem Namen, der die Kernkompetenzen des Unternehmens widerspiegelt und durch jahrelanges Wachstum gestärkt wurde, will The Spatial Studio seine Rolle als Innovator an der Schnittstelle von Kreativität und Präzisionstechnik weiter ausbauen.

Über The Spatial Studio

The Spatial Studio ist darauf spezialisiert, fortschrittliche räumliche Technologie für innovative Produktpräsentationen zu nutzen, die speziell auf B2B-Industrieunternehmen weltweit zugeschnitten sind. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Kiel kombiniert visionäre Ansätze mit technischem Know-how, um immersive Erlebnisse zu schaffen, die herkömmliche Interaktionen in dynamische visuelle Erzählungen verwandeln.

