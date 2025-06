Startseite DRUTEX ERHÄLT EUROPAMEDAILLE FÜR NEUE FENSTERGENERATION Pressetext verfasst von ITMS22 am Di, 2025-06-17 15:01. DRUTEX ERHÄLT EUROPAMEDAILLE FÜR

NEUE FENSTERGENERATION Bytow/Polen, 17. Juni 2025 - DRUTEX, einer der führenden Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa, ist für das neue PVC-Fenstersystem IGLO EDGE mit der Europamedaille des polnischen Wirtschaftsverbands Business Centre Club (BCC) ausgezeichnet worden. Die unter der Schirmherrschaft des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vergebene Auszeichnung würdigt Unternehmen aus Polen für hochwertige Produkte und Dienstleistungen. Neben Unternehmern nahmen auch Vertreter aus Politik und Kultur an der Preisverleihung teil. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Sie bestätigt unsere Strategie, konsequent in Qualität und Technologie zu investieren und damit unsere Position auf den internationalen Märkten weiter zu stärken“, sagt Pawe? Jereczek, stellvertretender Handelsdirektor von DRUTEX. Trotz der anhaltenden Zurückhaltung im Bausektor investiert DRUTEX weiterhin in die Erweiterung seiner Kapazitäten und plant für das kommende Jahr Investitionen von rund 48 Millionen Euro. Bereits mehrfach konnte DRUTEX die Europamedaille entgegennehmen. Mit IGLO EDGE stellt das Unternehmen nun eine neue Fenstergeneration vor, die gezielt auf die Anforderungen moderner Bauherren ausgerichtet ist. Das System erreicht einen Uw-Wert von 0,66 W/(m²K) und bietet damit eine hohe Wärmedämmung. Grundlage ist ein 7-Kammer-Profil der Klasse A mit einer Bautiefe von 82 mm. Das Isolierglas erreicht bis zu 58 mm Stärke. Erhältlich ist IGLO EDGE in den Farben Weiß, Braun und Anthrazit. Zudem wurde das Dichtungssystem vollständig neu entwickelt. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem auch das PVC-System Iglo Energy Classic, die Aluminiumtüren MB-86, die Hebe-Schiebetüren Iglo-HS sowie ein neu entwickeltes Rollladensystem prämiert. DRUTEX fertigt täglich bis zu 7.000 Fenster und Türen und liefert in über 40 Länder. „Deutschland bleibt unser wichtigster Exportmarkt, aber wir bauen unsere Präsenz auch in anderen europäischen Ländern, in den USA und im Nahen Osten weiter aus“, erklärt Jereczek. # # #

Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download. Bildquelle: DRUTEX S.A.

Bild 1 Bildunterschrift: Anna Szczechowska (2. von rechts), Project Manager von DRUTEX, nahm bei der Preisverleihung die Europamedaille des Wirtschaftsverbands Business Centre Club (BCC) entgegen. Bild 2 Bildunterschrift: Das fortschrittliche Fenster IGLO EDGE von DRUTEX zeichnet sich durch eine hohe Wärmedämmung und ein neues Dichtungssystem aus. DRUTEX erhielt für diese innovative Entwicklung die Europamedaille des Wirtschaftsverbands Business Centre Club (BCC). Bild 3 Bildunterschrift: Die hochwertige Fensterreihe IGLO EDGE wird in Bytów, Polen hergestellt, am Unternehmenssitz der Zentrale von DRUTEX. Bitte verwenden Sie im Rahmen Ihrer Berichterstattung bei Website-Verweisen www.drutex.de.

DRUTEX, ein Unternehmen mit fast 40-jähriger Geschichte und 4.000 Mitarbeitern, ist ein führender Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa. Das Unternehmen ist nicht nur in Europa präsent, sondern expandiert auch dynamisch in den USA und Australien. Derzeit arbeitet es mit über 4.000 Handelspartnern weltweit zusammen und bietet seine Produkte unter eigener Marke an. Das Unternehmen realisiert zahlreiche große Projekte, zum Beispiel die Ausstattung amerikanischer Hotels wie Marriott, Hyatt, Sheraton oder Holiday Inn mit Fenstern oder die Lieferung von Fenstern für Fabriken von BMW und Lego in Mexiko. Seit Jahren zeichnet sich DRUTEX durch Produktionsunabhängigkeit aus. Das Unternehmen bietet alles rund um Fenster – von der Produktion eigener PVC-Profile und Isoliergläser bis hin zu eigenen Lackierereien für Aluminiumkonstruktionen, Laminierungsanlagen und einem Fuhrpark, der fast 700 Fahrzeuge umfasst. # # #

