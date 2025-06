Startseite Harvest ein Jahr vor Zeitplan auf dem Weg zur Rentabilität Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-17 11:01. Harvest Technology Group Limited (Harvest oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zur Umsetzung der im Juli 2024 veröffentlichten 3-Jahres-Strategie Pathway to Profit bereitzustellen. Das Unternehmen liegt nun ein Jahr vor dem Zeitplan - ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zur nachhaltigen Rentabilität. Highlights für Investoren 1. Beschleunigte Rentabilität

Prognostizierter Rückgang des EBITDA-Verlusts um >50 % im GJ25 im Vergleich zu GJ24

Getrieben durch gestraffte Betriebsabläufe, höhere Margenerzielung und reduzierte Betriebsausgaben

2. Überzeugende Technologie- und Produkterweiterung

Markteinführung von NEON in der ersten Hälfte des GJ26: Edge-AI-fähige Lösung mit leistungsstarker Edge-Computing-, Video-/Audioaufnahme- und Wiedergabefunktion

Baut auf bestehender Führungsposition im Bereich Livestreaming bei ultraniedriger Bandbreite und Fernbetriebstechnologie auf

3. Strategische Wachstumsausführung

Umsatzbeschleunigung und Margensteigerung durch wiederkehrende Softwarelizenzierung und gebündelte Lösungsangebote

Optimiertes Go-to-Market-Modell mit Fokus auf die Sektoren Marine, Verteidigung und Industrie

4. Robuste Marktposition

Wachsende Projektpipeline mit großem Interesse von globalen Verteidigungsintegratoren

Nachfrage weitet sich über Telemetrie hinaus auf sichere Echtzeit-Video-/Audioübertragung aus

5. Operative Skalierbarkeit

Unternehmen in der richtigen Größe aufgestellt und für globale Skalierung positioniert

Ausrichtung an globalen Megatrends in Energie und Verteidigung

6. Globale Investorenreichweite

Doppelnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE: HTE) zur Erweiterung des Zugangs zu europäischen Kapitalmärkten

Unterstützt Liquidität, globale Sichtbarkeit und Ausrichtung auf Investoren-Roadshows in Asien und Europa Harvest erhöht seine Kommunikations- und Outreach-Aktivitäten für Investoren, unter anderem durch: · Investoren-Roadshows im asiatisch-pazifischen Raum und Europa, beginnend mit institutionellen und HNW-Präsentationen in Singapur und Hongkong

· Laufende Aktionärs-Updates über LinkedIn: www.linkedin.com/company/harvesttechnology/

· Frühere und zukünftige Berichterstattung in Branchen- und Investorenmedien, darunter Publikationen wie Stockhead - Ende - Diese Mitteilung wurde zur Veröffentlichung vom Board der Harvest Technology Group Limited genehmigt. Für Anfragen von Investoren, Unternehmen und Medien kontaktieren Sie bitte: Herr George Lazarou

Company Secretary

Tel.: +61 8 6370 6370

Über Harvest Technology Group Harvest Technology Group ist ein weltweit führendes Unternehmen für netzwerkoptimierte Fernbetriebs-Technologie, das Echtzeitsteuerung, Kommunikation und Überwachung über Livestreaming mit ultraniedriger Bandbreite ermöglicht. Vom Hauptsitz in Perth, Australien, aus transformiert Harvest industrielle Dienstleistungen im Fernbereich durch globale Konnektivität in bandbreitenbeschränkten Umgebungen. Mehr erfahren: harvest.technology/ 