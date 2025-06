Startseite Back to Office - neue Chancen für Zusammenarbeit, Unternehmenskultur und nachhaltige Arbeitswelten Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-17 06:00. Das Comeback ins Office bedeutet für Unternehmen: Arbeitsräume müssen wieder aktiv gelebt und gestaltet werden. Eichenzell, Juni 2025 Der Trend ist deutlich spürbar: Nach Jahren des Homeoffice kehren immer mehr Beschäftigte zurück ins Büro - zumindest tageweise. Diese Bewegung hin zu physischer Präsenz verändert nicht nur Arbeitsroutinen, sondern auch den Bedarf an Raum, Austausch und Ausstattung. Für Unternehmen eröffnet das neue Chancen - birgt aber auch Herausforderungen. Die Neuland GmbH & Co. KG liefert genau die Lösungen, die jetzt gebraucht werden: nachhaltig, hochwertig und auf echte Zusammenarbeit ausgelegt. Ein emotionales Comeback: Warum das Büro wieder wichtiger wird Die Rückkehr ins Büro ist nicht nur eine organisatorische, sondern vor allem eine emotionale und soziale Entscheidung. Viele Mitarbeitende sehnen sich nach persönlichem Austausch, spontanen Ideen, echter Kollaboration - jenseits von Bildschirmen und Videocalls. Gleichzeitig bedeutet das Comeback ins Office für Unternehmen: Arbeitsräume müssen wieder aktiv gelebt und gestaltet werden. "Wir beobachten, dass Unternehmen gerade verstärkt in Workshopräume, Meetingzonen und visuelle Kommunikation investieren", sagt Marc Schulze, Geschäftsführer der Neuland GmbH & Co. KG. "Es geht darum, Räume wieder zu Orten echter Begegnung zu machen - kreativ, motivierend, nachhaltig." Mehr Präsenz, mehr Austausch - mehr Bedarf an nachhaltigen Produkten und Materialien Ob FlipCharts, Marker, Whiteboards oder Moderationskarten: Der tägliche Einsatz analoger Tools nimmt wieder deutlich zu. Was digital gut funktionierte, ersetzt nicht das Gefühl des Gemeinsamen vor Ort. Und genau hier setzt Neuland an - mit Produkten, die auf Qualität und Wiederverwendbarkeit ausgelegt sind. "Back to Office heißt nicht: zurück zum alten Denken", so Schulze. "Die Unternehmen wollen jetzt nicht einfach mehr Material - sie wollen besseres Material. Nachhaltig, langlebig, wirtschaftlich sinnvoll." Nachhaltigkeit als neues Qualitätsmerkmal In Zeiten zunehmender ökologischer Verantwortung rücken nachhaltige Büromaterialien immer stärker in den Fokus. Neuland bietet u.a.: * Marker, die nachgefüllt werden können

* Reparierbare FlipCharts und Whiteboards, die nicht entsorgt werden müssen

* Modular konstruierte Moderationstools, die langfristig im Einsatz bleiben

* Produktion in Deutschland, kurze Lieferwege, CO?-sparende Logistik "Nachfüllen statt wegwerfen - das ist unser Prinzip. Und das trifft heute mehr denn je den Nerv der Unternehmen." Ein Zeichen setzen: Unternehmen gestalten neue Bürokultur Der Schritt zurück ins Büro ist für viele Firmen auch ein Zeichen an die Belegschaft: Wir investieren in euch. Wir wollen Räume schaffen, in denen ihr euch entfalten könnt. Damit entsteht eine neue Form der Unternehmenskultur - eine Mischung aus digitaler Effizienz und analoger Tiefe. "Es geht um Vertrauen, Zugehörigkeit und Identifikation - all das braucht auch physische Orte. Und diese Orte brauchen Werkzeuge, die inspirieren und funktionieren", betont Schulze. Neuland Playground: Produkte live erleben - Konzepte testen Wer selbst erleben will, wie visuelle Kommunikation in der neuen Bürowelt funktioniert, kann den Neuland Playground in Eichenzell besuchen. Hier lassen sich alle Produkte live ausprobieren - von der Marker-Nachfüllung bis zum agilen Workshop-Setup. Ein Raum für alle, die neue Arbeitsformen ernst nehmen - und bewusst gestalten wollen. Fazit: Der Weg zurück ist ein Aufbruch nach vorn Die Rückkehr ins Büro ist kein Rückschritt - sie ist eine Gestaltungsaufgabe. Für Arbeitgeber. Für Führungskräfte. Für Teams. Wer jetzt bewusst in nachhaltige, hochwertige Büro- und Moderationsmaterialien investiert, stärkt nicht nur die Zusammenarbeit, sondern auch die eigene Position als zukunftsfähiger Arbeitgeber. Kontakt & Beratung: Neuland GmbH & Co. KG

Am Kreuzacker 7

36124 Eichenzell +49 (0) 6659 88-0_

info@neuland.com

www.neuland.com Die Neuland GmbH & Co. KG steht seit Jahrzehnten für innovative Workshop-Tools, FlipCharts, Marker und Visualisierungsmaterialien - Made in Germany, konsequent nachhaltig und mit einer klaren Haltung. Neuland liefert nicht nur Produkte, sondern ermöglichen Menschen weltweit, besser zusammenzuarbeiten, kreativ zu denken und echten Dialog zu führen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Nachrichtenredaktion.de

Frau Kathrin Weber

Kardinal-von Galen Strasse 28E

55127 Mainz

Deutschland fon ..: 06131

web ..: https://www.x84.de

email : info@nachrichtenredaktion.de Die Neuland GmbH & Co. KG steht seit Jahrzehnten für innovative Workshop-Tools, FlipCharts, Marker und Visualisierungsmaterialien - Made in Germany, konsequent nachhaltig und mit einer klaren Haltung. Neuland liefert nicht nur Produkte, sondern ermöglichen Menschen weltweit, besser zusammenzuarbeiten, kreativ zu denken und echten Dialog zu führen. Pressekontakt: Neuland GmbH & Co. KG

Frau Karin Gutmann

Am Kreuzacker 7 7

36124 Eichenzell fon ..: 06659880

email : info@neuland.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten