Startseite VERSES® unterzeichnet Vereinbarung mit Soothsayer Analytics als erstem Genius™-Vertriebspartner und Fortune-500-Integrator Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-16 19:01. Vereinbarung zur Beschleunigung der weltweiten Akzeptanz von Genius durch Vertrieb, Schulungen, Zertifizierungen und schnelle Bereitstellungen Vancouver, British Columbia, 16. Juni 2025 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE: VERS) (OTCQB: VRSSF) (VERSES oder das Unternehmen), ein auf kognitive Computing-Lösungen spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf agentischen Softwaresystemen der nächsten Generation, hat Soothsayer Analytics (Soothsayer) als ersten zertifizierten Genius-Vertriebspartner und Vertriebspartner mit Implementierungskompetenz für globale Unternehmen ausgewählt. Soothsayer ist ein Unternehmen für KI-Beratung, -Schulung und -Zertifizierung, dem weltweit viele Fortune-1000- und Global-2000-Kunden vertrauen, darunter Ford Motor Company, GEA, Dow Chemical Company, AD Ports und Dun & Bradstreet. Die Ausgaben für KI in Unternehmen werden voraussichtlich von 58 Milliarden US$ im Jahr 2025 auf 474 Mrd. US$ im Jahr 2030 steigen - eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 52 % -, da Unternehmen Automatisierung, Kosteneinsparungen und prognostische Erkenntnisse anstreben, um ihren Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Diese Vertriebspartnerschaft zielt darauf ab, dieser Nachfrage gerecht zu werden, indem sie Genius mit seiner Enterprise-Intelligence-Plattform und die Expertise von Soothsayers kombiniert, um eine schnelle weltweite Einführung durch Vertrieb, Implementierung und Schulung voranzutreiben. Diese Vertriebspartnerschaft versetzt Soothsayer in die Lage:

· Genius über ein gemeinsames Markteinführungsprogramm weiterzuverkaufen

· Genius-Schulungen und -Zertifizierungen für Unternehmensteams und Führungskräfte anzubieten

· End-to-End-Onboarding- und -Implementierungsservices für neue und bestehende Kunden von VERSES und Soothsayer anzubieten. Wir glauben, dass Genius viele der noch fehlenden KI-Funktionen bietet, die Unternehmen benötigen, während Soothsayer dafür sorgt, dass diese Funktionen schnell und effektiv bereitgestellt werden, sagte der Gründer und CEO von VERSES, Gabriel René. Im Rahmen der Vereinbarung hat Soothsayer Analytics außerdem zugestimmt, Kunde von Genius Enterprise zu werden. Die Auswahl von Soothsayer als unser erster zertifizierter Genius-Reseller ist ein entscheidender Schritt zur Skalierung unserer Markteinführungsstrategie, fuhr der Gründer und CEO von VERSES, Gabriel René, fort. Wir sind davon überzeugt, dass das bewährte Vertriebs- und Integrations-Know-how des Unternehmens gegenüber Fortune-500-Unternehmen und anderen Firmen es Unternehmen weltweit ermöglichen wird, die Funktionen von Genius schneller zu nutzen, die Akzeptanz zu beschleunigen und das Umsatzwachstum voranzutreiben. Der Gründer und CEO von Soothsayer, Gaurav Agrawal, sagte: Unsere Fortune-500-Kunden wollen eine KI, die ihre Sprache spricht, ihre Regeln respektiert und Ergebnisse liefert, denen sie vertrauen können. Standardplattformen erfüllen diese Anforderungen nur selten. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Genius innerhalb von Wochen statt Monaten zuverlässige, domänenspezifische Vorhersagen erstellen können, und unser Team verfügt über das Know-how, um diese Modelle in die Praxis umzusetzen. Als erster zertifizierter Genius-Reseller können wir die Funktionen der nächsten Generation von VERSES Unternehmen weltweit zur Verfügung stellen. Über VERSES VERSES® ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die Entwicklung intelligenter Softwaresysteme der nächsten Generation spezialisiert hat, die der Weisheit und dem Genie der Natur nachempfunden sind. Genius, das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, wurde auf Grundlage allgemeiner Prinzipien in Wissenschaft, Physik und Biologie konzipiert und ist eine agentenbasierte Plattform für Unternehmensintelligenz, die in einem unsicheren Umfeld zuverlässige bereichsspezifische Prognosen und Entscheidungen ermöglicht. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter verses.ai, LinkedIn und X. Über Soothsayer Analytics Soothsayer Analytics ist ein weltweit führender Anbieter von KI-Strategien, -Lösungen und -Schulungen, der zukunftsorientierte Unternehmen dabei unterstützt, Komplexität zu entschlüsseln, die Zukunft zu prognostizieren und langfristige digitale Kompetenzen aufzubauen. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in den USA, dem Nahen Osten, Europa und Indien liefern wir maßgeschneiderte KI-Lösungen, skalierbare ML-Pipelines und KI-Kompetenzzentren. Unser interdisziplinäres Team aus Datenwissenschaftlern, Ingenieuren und Fachexperten verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen generative KI, Computervision, statistische Modellierung und Echtzeitprognosen. Wir haben über 100 KI-gestützte Lösungen in Branchen wie Fertigung, Energie, Automobilindustrie, Gesundheitswesen, Versicherungen und Einzelhandel bereitgestellt und damit messbare Renditen und Effizienzsteigerungen für Fortune 1000- und Global 2000-Kunden erzielt. Weitere Informationen finden Sie unter www.SoothsayerAnalytics.com Im Namen des Unternehmens Gabriel René, Gründer & CEO, VERSES AI Inc. Presseanfragen: press@verses.ai Investor Relations-Anfragen

James Christodoulou, Chief Financial Officer

IR@verses.ai , +1(212)970-8889 Hinweise für Redakteure: 1. Schätzungen zur Größe des AI-Unternehmensmarktes finden Sie unter www.mordorintelligence.com/industry-reports/enterprise-ai-market#:~:text... Vorsichtshinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige geschäftliche Aktivitäten und Vorhaben. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen sind häufig an Begriffen wie könnte, würde, sollte, wird, beabsichtigt, plant, erwartet, glaubt, schätzt oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen in Bezug auf die Fähigkeit von Soothsayer, (i) als zertifizierter Genius-Händler zu agieren, (ii) ein Genius-Schulungs- und Zertifizierungsprogramm zu betreiben und (iii) Genius-Implementierungsdienstleistungen für neue und bestehende VERSES-Kunden zu verkaufen, sowie darüber, ob Soothsayer ein idealer Vertriebspartner für VERSES sein wird, dass die Vertriebspartnerschaften ein entscheidender Faktor für die Beschleunigung des Wachstums von VERSES sein werden und dass die Partnerschaft von VERSES mit Soothsayer dem Unternehmen helfen wird, die Kommerzialisierung zu beschleunigen und Wert für Kunden zu schaffen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements des Unternehmens. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die zugrunde liegenden Annahmen und Erwartungen als angemessen einzustufen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da nicht gewährleistet werden kann, dass sich diese als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden bereitgestellt, um Einblick in die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Aussagen und Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind, etwa für Anlageentscheidungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Entwicklungen beziehen, unterliegen sie naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den derzeit erwarteten abweichen - unter anderem aufgrund verschiedener Risikofaktoren. Dazu gehören unter anderem, dass Soothsayer nicht in der Lage ist, (i) als zertifizierter Genius-Händler aufzutreten, (ii) ein Genius-Schulungs- und Zertifizierungsprogramm durchzuführen oder (iii) Genius-Implementierungsdienstleistungen für neue und bestehende VERSES-Kunden zu verkaufen, oder dass Soothsayer kein idealer Vertriebspartner für VERSES ist oder dass Vertriebspartnerschaften kein entscheidender Faktor für die Beschleunigung des Wachstums von VERSES sind, oder dass die Partnerschaft von VERSES mit Soothsayer dem Unternehmen nicht dabei helfen wird, die Kommerzialisierung zu beschleunigen und Wert für Kunden zu schaffen. Dementsprechend sollten Leser sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Es wird darauf hingewiesen, dass die vorstehende Aufzählung von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Verses AI Inc.

